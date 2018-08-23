Район, в котором хочется жить: Свердловский район

23 Авг. 04:00 2018-10-23T14:37:27+03:00

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«Комсомольская правда» совместно с ведущим агентством недвижимости Красноярска «АРЕВЕРА-Недвижимость» и Сбербанком продолжает проект под названием «Район, в котором хочется жить». Каждую неделю мы рассказываем о достоинствах одного из районов города. У каждого из них - свои преимущества. Опытные эксперты представляют читателю анализ современных тенденций рынка недвижимости - какие новостройки пользуются популярностью, сколько стоят квартиры на первичном и вторичном рынке. Надеемся, что эта информация окажется полезной тем, кто собирается приобрести квартиру в приглянувшемся районе старинного и такого современного города Красноярска.

Свердловский район - один из самых молодых в Красноярске (моложе только Железнодорожный). Он был образован 23 марта 1977 года, выделился из состава Кировского района в самостоятельную территориальную единицу. По данным администрации, Свердловский район занимает площадь в 7 200 гектаров, его протяженность с запада на восток составляет 19 километров, а с севера на юг - 3,8 километра. В районе живет более 141 тысячи человек.

За последний десяток лет Свердловский район сделал большой рывок вперед в части преображения. Активно сносятся старые двухэтажные ветхие дома на одноименной улице, в которых когда-то жили строители Красноярской ГЭС. Можно сказать, что Свердловский район уверенно лидирует по количеству новостроек и высоток. Самые красивые микрорайоны - Южный Берег, Белые Росы, Тихие Зори - находятся на берегу Енисея и поэтому очень популярны и востребованы у жителей Красноярска.

Есть в Свердловском районе объекты, подобных которым нет ни в одном другом районе города. Например, цирк 47 лет радует взрослых и детей яркими представлениями. Природный памятник «Столбы» известен своими причудливыми сиенитовыми скалами, посмотреть на них приезжают туристы даже из-за рубежа. И хоть заповедная территория национального парка закреплена за Березовским районом, красноярцы привыкли считать «Столбы» частью города.

Здесь же находится один из лучших зоопарков России - парк флоры и фауны «Роев ручей» с городком аттракционов «Остров сокровищ». Полмиллиона посетителей в год приходят сюда, чтобы полюбоваться на птиц и зверей, привезенных из разных уголков планеты.

Среди достопримечательностей Свердловского района и фанпарк «Бобровый лог», сюда приезжают не только экстремалы, чтобы прокатиться на лыжах или сноуборде с высоких склонов. Круглый год в фанпарке проходят веселые конкурсы и вечеринки. К слову, склоны фанпарка сыграли большую роль в том, что предстоящая Универсиада пройдет именно в Красноярске. А в ледовом дворце «Платинум Арена», построенном на берегу Енисея, пройдут церемонии открытия и закрытия международного спортивного праздника.

112 лет исполнилось знаменитому Ботаническому саду, который в 1906 году основал Всеволод Михайлович Крутовский. В этом саду выращивают ценные породы плодовых и цветочных деревьев и кустарников, это тоже одна из достопримечательностей района, его визитная карточка.

Нужно сказать и о промышленном потенциале Свердловского района. Здесь работает более 40 крупных предприятий, в том числе фирма «Культ­бытстрой», «Красноярский цемент», комбинат «Волна», «Красфарма», Химико-металлургический завод, Сибирская стекольная компания, Красноярская ТЭЦ-2 и другие.

Район растет, развивается. Этому способствует и открытие четвертого, Николаевского, моста через Енисей, который вскоре соединит напрямую Свердловский район с Октябрьским и Железнодорожным.

Образование

- 13 школ, 1 лицей, 1 гимназия

- 34 муниципальных детских сада

- 1 муниципальное учреждение допобразования – Центр детского творчества «Престиж»

- 6 учреждений среднего профессионального образования: Красноярский политехнический техникум, Красноярский монтажный колледж, Красноярский техникум промышленного сервиса, Восточно-Сибирский техникум туризма и сервиса, Красноярский техникум транспорта и сервиса, Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики

- 4 учреждения высшего образования: Красноярский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Красноярский филиал Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.В. Решетнева, Красноярское отделение Российской академии художеств

Сфера обслуживания

- Более 60 аптек

- Боле 40 супермаркетов и 4 гипермаркета

- 7 торговых комплексов

- Более 10 ресторанов и более 30 кафе

Транспорт

-Около 25 автобусных маршрутов проходит через район

- 7 железнодорожных платформ /станций

Здравоохранение

- Красноярская межрайонная больница № 3

- 5 взрослых поликлиник Красноярской межрайонной больницы № 3

- Родильный дом № 2

- Красноярская городская детская поликлиника № 2 с 4 филиалами

- Городская стоматологическая поликлиника № 7

- Красноярская станция скорой медицинской помощи

- Более 50 многопрофильных частных медицинских клиник и центров

Спорт, культура, отдых

- Цирк

- Парк флоры и фауны «Роев ручей»

- Национальный парк «Столбы»

- Кинотеатр «Эпицентр»

- Выставочный зал Российской академии художеств

- Свердловский дворец культуры

- Сквер «Сказочный»

- Сквер «Паниковка»

- Фан-парк «Бобровый лог» с великолепными лыжными трассами

- Ледовый дворец «Платинум Арена»

- Более 40 различных спортивных секций для детей и взрослых

- Около 20 тренажерных залов

Новостройки

- ЖК «Кленовый»

- ЖК «Тихие зори»

- ЖК «Панорама»

- ЖК «Добрые соседи»

- ЖК «Енисей»

- ЖК «Кленовый двор» на Судостроительной

- Микрорайон Южный берег

- ЖК «Свои люди»

- ЖК «Отражение»

- ЖК «Белые росы»

- ЖК «Полтавский»

- Микрорайон Утиный плес

- Дом на Свердловской, 6 в

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Основной документ, который подписывают между собой покупатель и продавец, если квартира приобретается без ипотечных денег, - договор купли продажи недвижимости. В нем может быть столько нюансов, что большинство прибегают к услугам юристов либо риэлторских агентств. Потом встает вопрос, как рассчитаться, как зарегистрировать договор.

Эти три момента решает новый сервис Сбербанка - «Конструктор сделки» на сайте «ДомКлик».

- Мы дали возможность максимально легко и прозрачно провести неипотечную сделку, - говорит управляющий Красноярским отделением Сбербанка Евгений Елисеев.

Вся подготовка к ней проходит в «Конструкторе сделки» - это единый кабинет, где все участники видят и заполняют общую информацию. В нем система создает договор купли - продажи на основании данных, вносимых продавцом и покупателем. Тем остается только согласовать его либо внести изменения. Затем в электронной форме происходит регистрация в Росреестре. И последний шаг - оплата через сервис безопасных расчетов: банк это сделает сам, после автоматического получения выписки. Покупателю и продавцу необходимо будет встретиться один раз в банке для подписания документов. Это значительно сэкономит их время, поскольку основные действия уже прошли в «Конструкторе сделки».

Как это работает?

1. Откройте ДомКлик, раздел «Мои квартиры» и перейдите во вкладку «Сделки без ипотеки».

2. Нажмите «Создать сделку» и выберите вашу роль в сделке.

Если вы продавец, то перед созданием сделки нужно разместить объявление на ДомКлик, после чего начать оформление сделки.

3. Сделка создана - вам доступен «Конструктор сделки».

4. Далее следуйте инструкциям сервиса.

Вся информация, указываемая в «Конструкторе сделки», доступна только участникам сделки.

Подробнее о сервисе можно узнать на сайте ДомКлик.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Район бюджетных новостроек с видом на Енисей

В двух шагах от знаменитых на весь мир «Столбов».

- За последние 10-15 лет Свердловский район сильно изменился, причём в лучшую сторону. Раньше здесь работало около 70 промышленных предприятий и воздух был сильно загрязнён, однако после их закрытия дышать стало заметно легче. Здесь есть множество мест для прогулок и активного отдыха: благоустроенная набережная, «Бобровый лог», «Роев ручей», национальный парк «Столбы». Кроме того, как отмечают местные жители, за последние годы в районе значительно вырос уровень общей благоустроенности: жилищно-коммунальные компании стали больше следить за чистотой в подъездах и дворах, а строительные компании, активно осваивающие территории бывших промзон, обустраивают территорию вокруг новостроек.

- Одно из самых быстро развивающихся мест Свердловского района - это, безусловно, микрорайон Пашенный. Он востребован у горожан за обилие новых домов и налаженную инфраструктуру. Впрочем, востребован район не только у потенциальных покупателей. Как отмечают в отделе аренды компании, квартиры в Пашенном (особенно в «Белых росах») пользуются популярностью и у арендаторов, - рассказывает Ирина Томаровская, исполнительный директор компании «АРЕВЕРА-Недвижимость».

Ирина Томаровская

Так, стоимость аренды квартир в Свердловском районе начинается от 9 тысяч рублей - за эту сумму можно снять гостинку площадью 25 квадратов в новом доме. Квартиры площадью от 32 до 42 квадратных метров сдаются за 10 - 15 тысяч рублей (в зависимости от наличия мебели и бытовой техники). Стоимость месячной аренды 2-комнатных квартир начинается от 14 тысяч рублей, 3-комнатных - от 17 до 25 тысяч рублей в месяц.

В Свердловском районе возводится много новостроек, причем наиболее активное строительство ведётся в микрорайоне Пашенный. Здесь потенциальным покупателям представлено большое количество квартир с разнообразными планировками: от небольших студий 19 квадратных метров до 4-комнатных площадью 114 квадратов.

Большая часть строящихся домов и жилых комплексов относятся к эконом-классу (например, ЖК «Отражение», «Утиный Плес», «Тихие Зори», «Добрые Соседи» и «Белые Росы»). Однако есть проекты комфорт- и бизнес-класса («Бульвар Экзюпери» и ЖК «Свои Люди»). Специалисты департамента новостроек компании отмечают, что в последнее время растет интерес к ЖК «Добрые Соседи» - покупателей привлекает близкий срок сдачи дома (4-й квартал 2018 года), чистовая отделка квартир и интересные цены на жилье. «Однушки» в «Добрых Соседях» площадью 35 - 41 квадрат стоят от 1691 до 1952 тысяч рублей, 2-комнатные квартиры площадью 52 - 58 квадратов можно купить за 2483 - 2801 тысячу рублей, «трешки» площадью от 65 до 74 квадратных метров - от 3133 до 3598 тысяч рублей.

Самые бюджетные варианты вторичного жилья в Свердловском районе - это гостинки и «хрущевки». Например, гостинку площадью 12 квадратных метров в районе Цирка можно купить за 720 тысяч руб. Однокомнатные «хрущевки» площадью от 31 до 32 квадратных метров стоят от 1600 до 1690 тысяч, 3-комнатные площадью 55 - 63 квадрата - 2300 - 2500 тысяч рублей. А вот среди 2-комнатных квартир в Свердловском районе самые низкие цены на «улучшенки». Так, 2-комнатные квартиры в домах данного типа площадью 31 - 47 квадратов стоят в пределах 1480 - 2100 тысяч рублей.

Напомним, что при покупке квартиры из базы компании «АРЕВЕРА-Недвижимость» покупатель риэлторскую комиссию не оплачивает!

Справки по телефону: 8 (391) 290-44-88

Сайт: www.arevera.ru