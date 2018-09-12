«Не было выхода»: директор школы вызвал чиновника на дуэль из-за слез жены

12 Сент. 11:56 2018-09-13T12:46:04+03:00

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Директор школы в небольшом таймырском поселке Волочанка (Красноярский край) Денис Теребихин вызвал на дуэль руководителя красноярского краевого Агентства по развитию северных территорий Геннадия Антоненко. «Вдохновил вызов главы Росгвардии Виктора Золотова», - честно признался он журналистам. И пояснил: причиной его вызова стали... женские слезы.

«Идите в тундру»

Требование сатисфакции.

«Уважаемый Антоненко Геннадий Викторович! Моя супруга, руководитель семейно-родовой общины «Хаски-Тыал», неоднократно обращалась в различные органы власти с целью найти помощь и понимание важной задачи – возрождения домашнего оленеводства на территории авамской тундры. Речь об открытии маленькой оленеводческой фермы для детей коренных малочисленных народов, где они могли бы познакомиться вновь с обычаями и традициями, с этим непростым и очень важным трудом – оленеводством.

Наши обращения попадают в ваше агентство, работа которого нас не очень устраивает. Тем более, что обычно общение со специалистами вашего агентства заканчивается слезами и, мне даже трудно подобрать слово, разочарованием моей супруги. Я очень люблю свою жену, она очень старается, она долганка, имеет высшее образование, свободно переводит Пушкина на родной язык и заслуживает большего, чем те рекомендации, которые ей дают представители органов власти. Учитывая то, что это происходит не в первый раз, и слезы я вижу тоже не в первый раз, я хочу вызвать вас на поединок. Я требую сатисфакции. Вы бывший морской офицер, сумеете постоять за себя!».

Анастасия в Волочанке руководит общиной Хаски-Тыал Фото: соцсети

… Швырнуть перчатку в лицо оппонента скромный учитель географии Денис Теребихин решил потому, что вот уже несколько лет вместе со своей женой Анастасией (она тоже учитель, преподает «родной язык») обивает пороги чиновников. Не сказать, что совсем без толку. Ведь в прошлом году Настя и Денис уже выигрывали грант под похожий проект – открыли на территории поселка школу каюра (езда на собачьих упряжках). Сейчас здесь занимаются почти все школьники (80 человек). У Теребихиных 9 сибирских лаек. А вот с фермой не просто не задалось.

В семье у Дениса и Насти двое ребятишек Фото: соцсети

- Мы обращались во все возможные инстанции с этим проектом, рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Денис Теребихин. – Речь идет о незначительных, с точки зрения государства, вложениях – до 5 миллионов рублей, которые пойдут на покупку оленей, строительство загонов, технику для заготовки кормов, доставка строительных материалов. Доставка груза – одна из самых дорогостоящих составляющих, потому что привезти грузовиком материалы по зимнику в тундру будет стоить порядка 250 тысяч рублей. Специально считали все по минимуму, думали, чиновник увидит, что на такое, с нашей точки зрения, святое дело надо не так уж и много, и поможет. Но вот видите, как выходит.

Конечно, дуэль - это шаг непедагогичный. Но выхода другого я не вижу. Я рассуждаю просто, - поясняет Денис Теребихин. - У меня если в школе непорядок, кто-то кого-то обижает, я иду и разбираюсь. Предлагаю начать нашу дуэль с конца – с диалога!

- Скажите, а спортом вы каким-то занимаетесь?

- Танцами! У меня корочки хореографа. Ну, и немного кикбоксингом…

«На мое имя никаких обращений не поступало»

Официально на вызов Геннадий Антоненко не ответил, однако нашему корреспонденту все же удалось получить его ответ.

- Я все-таки предлагаю в современных условиях контактировать не на ринге, а в реальных делах возрождения жизни в тундре. Что кулаками-то махать? Теребихиных я знаю, они в 2017 году обращались в агентство за грантом в размере 625 000 рублей, реализовали его, отчитались. Их проект возрождения оленеводства в Волочанке сегодня находится в стадии рассмотрения и независимой экспертизы. Кстати, на мое имя никаких обращений не поступало. Никто не мешает и палки в колеса не вставляет, просто они к нам не обращались. Что касается вызова, то мне странно это агрессивное поведение, особенно для педагога.

Я бы предложил ему поучаствовать в проекте, который на сегодняшний день разрабатывается в правительстве края – как раз по поддержке оленеводства в нескольких населенных пунктах, куда входит и Волочанка. Заключен контракт с организацией, которая разрабатывает типовой проект для этих поселений, куда входит и возрождение оленеводства. Разработчик вскоре откроет сайт, где все условия и ход проекта будет виден. Пусть вносят свои предложения.

- Кстати, а вы, если что, как относитесь к спорту?

- Хорошо. Но все-таки мужской разговор не только на кулаках возможен.