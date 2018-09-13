«Пришел на ГЭС как на работу!»: в Дивногорске раненый марал прибежал за помощью к людям

СЕГОДНЯ 07:07 2018-09-13T07:17:25+03:00

В Дивногорске раненый марал прибежал за помощью к людям. Фото: группа "Я живу в Дивногорске", Андрей УЛЬЯНОВСКИЙ.

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- Вы только на это посмотрите! Олень ровно к восьми утра пришел на ГЭС на работу! – такой ролик опубликовали сегодня в паблике «Я живу в Дивногорске».

Эти кадры и впрямь впечатляют: красавец-марал явился прямо на КПП, к шлагбауму у въезда на закрытую территорию Красноярской ГЭС. Наперерез ему кинулся охранник, но пришелец из леса отогнал его за доли секунды. Устремился навстречу и так угрожающе притопнул копытами, что мужчина пустился наутек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/668556" frameborder="0"></iframe> Олень в Дивногорске. Видео: группа "Я живу в Дивногорске".

- Действительно, все так и было, - подтвердили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в приемной ГЭС. – Видимо, выбежал из леса к людям за помощью.

Как рассказал очевидец случившегося Андрей У., из задней ноги марала идет кровь. Наступает на нее животное с трудом. А на спине – шрам, как от лапы медведя.

- Да, судя по внешнему виду, олень ранен, - говорят сотрудники ГЭС. - Наши службы связались со специалистами «Роева ручья». Они пообещали приехать и забрать его. А для этого сделают усыпляющий – на время – укол. Чтобы легче было перевезти и вылечить. Так что ждем ветеринаров, они приедут – посмотрят.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.