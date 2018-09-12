Четыре главных вопроса о новых тарифах на электричество

12 Сент. 09:55 2018-09-13T14:10:42+03:00

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Новая квитанция на оплату электроэнергии в августе пришла в каждую квартиру. Повышение тарифов – дело обычное, оно напрямую связано с уровнем инфляции, это понимают все. Но не любому известно, как формируются суммы в «платежках»? «Комсомолка» выбрала три самых часто задаваемых вопроса от читателей. А нашими экспертом будет заместитель исполнительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнергосбыт» Юлия Владимировна Смирнова.

Кто устанавливает тарифы?

Тарифы на электрическую энергию в регионе утверждает Региональная энергетическая комиссия Красноярского края, орган исполнительной власти Красноярского края.

Как определить свой тариф?

Чтобы узнать, что за тариф у вас, надо понимать, к какой категории потребителей электроэнергии вы относитесь. Здесь существует несколько критериев.

Главных, пожалуй, два: проживаете вы в городском или в сельском населенном пункте, а также какая у вас установлена плита – газовая или стационарная электрическая. Еще с советских времен стоимость электроэнергии для сельских жителей, а также для жителей домов, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками гораздо ниже. Это и понятно: в сельской местности ниже уровень зарплат. Владельцы же электроплит потребляют намного больше электроэнергии. Так что для последних сниженный тариф – нечто вроде оптовой скидки.

Поэтому базовая тарифная сетка выглядит так:

Тарифная сетка

Далее. Тарифы для расчета зависят от типа прибора учета (однотарифный или многотарифный). Сейчас у большинства жителей края стоят обычные однотарифные счетчики. Между тем есть счетчики, учитывающие потребление по времени суток. Днем (пиковая и полупиковая зона) тариф на электроэнергию дороже, а ночью, для потребителей, у которых установлены многотарифные приборы учета, электроэнергия стоит дешевле. Если вы отапливаете квартиру или дом электроотопительными установками, готовите и стираете после полуночи, есть смысл обзавестись не простым прибором учёта, а многотарифным. Это гораздо экономичнее.

При этом в Красноярском крае нужно очень аккуратно принимать такое решение. Дневные ставки у нас довольно высоки. И если вы действительно не перенесете основное потребление электроэнергии на вечернее и ночное время, то не почувствуете разницу, а заплатите за установку многотарифного прибора учета гораздо больше, чем за обычный.

Что еще влияет на суммы в квитанциях?

Укладываетесь ли вы в социальную норму. Это объем потребления электроэнергии, за который платят по льготной цене. Соцнорма ведена как мера защиты малообеспеченных потребителей. Ее размер зависит от количества зарегистрированных жителей. Если это одиноко проживающий человек, социальная норма - 110 кВт*ч. Если два или больше, то 75 кВт*ч на каждого. Если по конкретному адресу никто не прописан, значит, расчет производится по тарифу сверх социальной нормы.

Что нужно сделать для изменения тарифа?

Когда меняем тип прибора учета. Заказать новый счетчик можно в Красноярскэнергосбыте или в другой специализированной организации. Если вы житель частного сектора, то вам придется принести в энергосбытовую компанию акт допуска прибора от сетевой компании. А если вы живете в многоквартирном доме, то счетчик в эксплуатацию обязательно будет принимать сам энергосбыт, и акт никуда нести не нужно.

Если меняем тип плиты. Тем, кто хочет установить стационарную электроплиту или электроотопительную установку, не заложенные при проектировании, нужно действовать строго согласно требованиям, прописанным в Жилищном кодексе РФ. Такие изменения являются перепланировкой, а все знают, что это – дело серьезное.

Так что желающим поменять тип плиты (и тариф, соответственно), надо предоставить в ПАО «Красноярскэнергосбыт» пакет документов:

- жителям многоквартирных домов - технический паспорт помещения с информацией о наличии стационарной электроплиты.

- жителям частных – тот же паспорт или технические условия, выданные сетевой организацией. В них непременно должна быть указана выделенная мощность стационарной плиты.