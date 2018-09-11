«Деревья в мусоре», или Как озеленяют проспект Мира
Фото выложил в своем фейсбуке общественник Денис Шахматов. Рядом с фото - пост возмущения:
- Деревья на мусоре! Сколько умрет деревьев к весне на Мира? – пишет мужчина (стиль и орфография сохранены. – Прим.ред.). - Прогулялся по обновляемому проспекту Мира и прифигел. Новые деревья сажают прямо в песок и строительный мусор. Не выбирают полностью грунт из места посадки, заменяя его плодородным, а делают небольшую лунку в мусоре, сверху присыпая 5 сантиметрами чернозёма. От Перенсона до Сурикова я уже насчитал 9 погибших деревьев, посаженных ранее, что нас ждёт весной?
Фото: Денис ШАХМАТОВ
Примечательно, что неделей раньше посадку деревьев на той же улице раскритиковал депутат горсовета Владимир Владимиров. И тоже с подтверждением, собственноручно снятым видео.
- Будет ли расти дерево, как думаете? Бетон, строительный мусор, песок и гравий вокруг, - констатирует Владимиров.
Хотя рабочие в ролике клянутся: там, под песком, земля: «Будет ли дерево расти, сами не знаем».
Горожане тут же откликнулись. Вот что они пишут:
- Вчера заглянул в несколько этих ям. Там гравий, куски асфальта… Погибнут деревья. А каждый саженец сколько стоит?
- Я так понимаю: приживется хилый кустик или нет, роли не играет. Главное, что средства «окучили».
- Красноярск - банальная пустыня Гоби со свинцовыми газонами и бензиновыми присадками.
«Все исправим»
В пресс-службе мэрии пояснили: деревья, о которых идет речь, - это молоденькие ясени. Зачем же с ними так?
После появления фото деревьев «в мусоре» соцсети запестрели снимками образцовых посадокФото: Мария ЛЕНЦ
- Наш подрядчик, «Зеленый мир», так не делает. А вот рабочие при укладке плитки и благоустройстве действительно поступили неправильно. Естественно, все будет исправлено. Сроки мы уточним позже.
Также на проспекте Мира есть и погибшие деревья. Потому что в прошлом году работы по благоустройству были проведены варварски. И замену произвели. А потом часть деревьев пришлось убрать. И мы должны были посадить взамен новые – 170 штук, ясеней.
Высажены они были подрядчиком без нарушений. Были подготовлены большие глубокие лунки, в соответствии с требованиями. Лунка шириной в метр, глубиной в 80 сантиметров. Саженцы были в сетке с большим комом земли, корневая система достаточно развита. Засыпан чернозем, проведена поливка.
Недостаточно крупные
И вскоре после появления фото деревьев «в мусоре» соцсети запестрели снимками образцовых посадок. Хотя… позже выяснилось, не таких уж и идеальных.
Фото: Денис ШАХМАТОВ
- Высадить должны были крупномеры (деревья от 2-3 метров в высоту. – Прим.ред.), - продолжают в пресс-службе мэрии. – Однако оказалось, что деревья недостаточно большие, не соответствуют требованиям. В итоге их, скорее всего, будут пересаживать. Было дано поручение все исправить и по возможности заменить. Но в какие сроки это будет сделано, еще уточняется.
Те деревья, которые уберут, могут быть пересажены. А учитывая, что у нас достаточно мест, которые нуждаются в озеленении, найти для их будет несложно.
Высажены деревья были подрядчиком без нарушенийФото: Мария ЛЕНЦ
Кстати, ухаживает за деревьями подрядчик, который высаживал, то есть компания «Зеленый мир». Предприятие в течение трех лет берет на себя обязанность по их содержанию: поливу и (если это будет нужно) замене.