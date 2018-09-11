«Деревья в мусоре», или Как озеленяют проспект Мира

СЕГОДНЯ 14:59 2018-09-11T14:58:16+03:00

Тоненькие стволы засыпаны строительным хламом. Кое-где листья пожухли и пожелтели. Так высаживают деревья в самом центре Красноярска

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Фото выложил в своем фейсбуке общественник Денис Шахматов. Рядом с фото - пост возмущения:

- Деревья на мусоре! Сколько умрет деревьев к весне на Мира? – пишет мужчина (стиль и орфография сохранены. – Прим.ред.). - Прогулялся по обновляемому проспекту Мира и прифигел. Новые деревья сажают прямо в песок и строительный мусор. Не выбирают полностью грунт из места посадки, заменяя его плодородным, а делают небольшую лунку в мусоре, сверху присыпая 5 сантиметрами чернозёма. От Перенсона до Сурикова я уже насчитал 9 погибших деревьев, посаженных ранее, что нас ждёт весной?

Фото: Денис ШАХМАТОВ

Примечательно, что неделей раньше посадку деревьев на той же улице раскритиковал депутат горсовета Владимир Владимиров. И тоже с подтверждением, собственноручно снятым видео.

- Будет ли расти дерево, как думаете? Бетон, строительный мусор, песок и гравий вокруг, - констатирует Владимиров.

Хотя рабочие в ролике клянутся: там, под песком, земля: «Будет ли дерево расти, сами не знаем».

Горожане тут же откликнулись. Вот что они пишут:

- Вчера заглянул в несколько этих ям. Там гравий, куски асфальта… Погибнут деревья. А каждый саженец сколько стоит?

- Я так понимаю: приживется хилый кустик или нет, роли не играет. Главное, что средства «окучили».

- Красноярск - банальная пустыня Гоби со свинцовыми газонами и бензиновыми присадками.

«Все исправим»

В пресс-службе мэрии пояснили: деревья, о которых идет речь, - это молоденькие ясени. Зачем же с ними так?

После появления фото деревьев «в мусоре» соцсети запестрели снимками образцовых посадокФото: Мария ЛЕНЦ

- Наш подрядчик, «Зеленый мир», так не делает. А вот рабочие при укладке плитки и благоустройстве действительно поступили неправильно. Естественно, все будет исправлено. Сроки мы уточним позже.

Также на проспекте Мира есть и погибшие деревья. Потому что в прошлом году работы по благоустройству были проведены варварски. И замену произвели. А потом часть деревьев пришлось убрать. И мы должны были посадить взамен новые – 170 штук, ясеней.

Высажены они были подрядчиком без нарушений. Были подготовлены большие глубокие лунки, в соответствии с требованиями. Лунка шириной в метр, глубиной в 80 сантиметров. Саженцы были в сетке с большим комом земли, корневая система достаточно развита. Засыпан чернозем, проведена поливка.

Недостаточно крупные

И вскоре после появления фото деревьев «в мусоре» соцсети запестрели снимками образцовых посадок. Хотя… позже выяснилось, не таких уж и идеальных.

Фото: Денис ШАХМАТОВ

- Высадить должны были крупномеры (деревья от 2-3 метров в высоту. – Прим.ред.), - продолжают в пресс-службе мэрии. – Однако оказалось, что деревья недостаточно большие, не соответствуют требованиям. В итоге их, скорее всего, будут пересаживать. Было дано поручение все исправить и по возможности заменить. Но в какие сроки это будет сделано, еще уточняется.

Те деревья, которые уберут, могут быть пересажены. А учитывая, что у нас достаточно мест, которые нуждаются в озеленении, найти для их будет несложно.

Высажены деревья были подрядчиком без нарушенийФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, ухаживает за деревьями подрядчик, который высаживал, то есть компания «Зеленый мир». Предприятие в течение трех лет берет на себя обязанность по их содержанию: поливу и (если это будет нужно) замене.