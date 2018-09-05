«Клиника года – 2018. Красноярск». Номинация «Красота без границ»
Выбираем самые популярные среди красноярцев медицинские учреждения в номинации «Красота без границ» в конкурсе «Клиника года – 2018. Красноярск» по оценкам посетителей сайта krsk.kp.ru.
Поддержите любимые медицинские учреждения!
Голосуйте за клинику, которой вы доверили свое здоровье!
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ?
1 способ
Зайдите на сайт krsk.kp.ru в раздел «Клиника года - 2О18.Красноярск», выберите ту клинику, которую готовы порекомендовать другим, и проголосуйте за нее.
2 способ
Позвоните на автоответчик (391) 206-96-57, представьтесь и назовите клинику, за которую отдаете свой голос. Можете сказать несколько слов о врачах и услугах.
ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ: вы можете голосовать за одного или нескольких участников с одного компьютера и с одного номера телефона только один раз в сутки.
Партнер проекта: