2018-09-11T12:06:54+03:00
Здоровье

«Клиника года – 2018. Красноярск». Номинация «Красота без границ»

Голосование с 5 по 25 сентября
Татьяна РЯБИНИНА
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«Красота без границ»«Красота без границ»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Выбираем самые популярные среди красноярцев медицинские учреждения в номинации «Красота без границ» в конкурсе «Клиника года – 2018. Красноярск» по оценкам посетителей сайта krsk.kp.ru.

Поддержите любимые медицинские учреждения!

Голосуйте за клинику, которой вы доверили свое здоровье!

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ?

1 способ

Зайдите на сайт krsk.kp.ru в раздел «Клиника года - 2О18.Красноярск», выберите ту клинику, которую готовы порекомендовать другим, и проголосуйте за нее.

2 способ

Позвоните на автоответчик (391) 206-96-57, представьтесь и назовите клинику, за которую отдаете свой голос. Можете сказать несколько слов о врачах и услугах.

ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ: вы можете голосовать за одного или нескольких участников с одного компьютера и с одного номера телефона только один раз в сутки.

Партнер проекта:

Виферон

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