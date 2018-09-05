«Клиника года – 2018. Красноярск». Номинация «Красота без границ»

5 Сент. 04:00 2018-09-11T12:06:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Выбираем самые популярные среди красноярцев медицинские учреждения в номинации «Красота без границ» в конкурсе «Клиника года – 2018. Красноярск» по оценкам посетителей сайта krsk.kp.ru.

Поддержите любимые медицинские учреждения!

Голосуйте за клинику, которой вы доверили свое здоровье!

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ?

1 способ

Зайдите на сайт krsk.kp.ru в раздел «Клиника года - 2О18.Красноярск», выберите ту клинику, которую готовы порекомендовать другим, и проголосуйте за нее.

2 способ

Позвоните на автоответчик (391) 206-96-57, представьтесь и назовите клинику, за которую отдаете свой голос. Можете сказать несколько слов о врачах и услугах.

ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ: вы можете голосовать за одного или нескольких участников с одного компьютера и с одного номера телефона только один раз в сутки.

Партнер проекта:

Виферон