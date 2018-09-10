Александр Усс: «Я ожидал, что выборы пройдут именно так»
На прошедшем 10 сентября брифинге губернатор Красноярского края, теперь уже без приставки «врио», Александр Усс признался, что минувший день был для него волнительным. Настолько, что уснуть удалось только в 4 часа утра. Переживал за ход выборов и за их результаты – не только за свои, но и общие.
- Вы поздравляете меня, а я хочу поздравить всех избирателей, что долгий марафон длиною в год, наконец, завершился и окончательно произошло оформление нашего властно-политического ландшафта как на краевом уровне, так и на уровне города. Хочу поблагодарить всех избирателей, представителей разных политических партий.
На мой взгляд, избирательная кампания прошла сбалансировано, организованно и в хороших демократических традициях. Я давно уже во власти и привык считать, что народ всегда прав. И любой результат, который мы фиксируем на выборах, правильный.
Оглядываясь назад, в течение этого года мне, как исполняющему обязанности губернатора Красноярского края, удалось многое. И то, что я намечал, удалось претворить в жизнь. Думаю, вы согласитесь со мной, что таких масштабных изменений к лучшему наша краевая столица не переживали в новейшей истории. Как к этому отнеслись избиратели, красноярцы – это не нам решать.
По поводу Горсовета у губернатора одно мнение: после того, как состав будет сформирован, там должна остаться одна партия – партия красноярцев. Это подразумевает, что все народные избранники в городском Совете должны думать в первую очередь не о своих амбициях, не о личных разногласиях, а об интересах города и его жителей.
По мнению опытного политика, минувшие выборы были далеко непростыми. Достаточно было проследить за предвыборной компанией в Горсовет. Все, кто хотел заявиться на выборах, сделали это.
Александр Усс признался, что выборы прошли именно так, как он и ожидал. Поэтому еще на прошлой неделе назначил заседание президиума правительства на 10 сентября. На повестке дня актуальные вопросы: северный завод, ход уборочной, ряд тем социального характера.