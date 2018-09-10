2018-09-10T16:11:22+03:00
Общество

Александр Усс: «Я ожидал, что выборы пройдут именно так»

Губернатор Красноярского края дал первое после избрания интервью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Александр Усс: «Я ожидал, что выборы пройдут именно так». Фото: Вадим КофманАлександр Усс: «Я ожидал, что выборы пройдут именно так». Фото: Вадим Кофман
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На прошедшем 10 сентября брифинге губернатор Красноярского края, теперь уже без приставки «врио», Александр Усс признался, что минувший день был для него волнительным. Настолько, что уснуть удалось только в 4 часа утра. Переживал за ход выборов и за их результаты – не только за свои, но и общие.

- Вы поздравляете меня, а я хочу поздравить всех избирателей, что долгий марафон длиною в год, наконец, завершился и окончательно произошло оформление нашего властно-политического ландшафта как на краевом уровне, так и на уровне города. Хочу поблагодарить всех избирателей, представителей разных политических партий.

На мой взгляд, избирательная кампания прошла сбалансировано, организованно и в хороших демократических традициях. Я давно уже во власти и привык считать, что народ всегда прав. И любой результат, который мы фиксируем на выборах, правильный.

Оглядываясь назад, в течение этого года мне, как исполняющему обязанности губернатора Красноярского края, удалось многое. И то, что я намечал, удалось претворить в жизнь. Думаю, вы согласитесь со мной, что таких масштабных изменений к лучшему наша краевая столица не переживали в новейшей истории. Как к этому отнеслись избиратели, красноярцы – это не нам решать.

По поводу Горсовета у губернатора одно мнение: после того, как состав будет сформирован, там должна остаться одна партия – партия красноярцев. Это подразумевает, что все народные избранники в городском Совете должны думать в первую очередь не о своих амбициях, не о личных разногласиях, а об интересах города и его жителей.

По мнению опытного политика, минувшие выборы были далеко непростыми. Достаточно было проследить за предвыборной компанией в Горсовет. Все, кто хотел заявиться на выборах, сделали это.

Александр Усс признался, что выборы прошли именно так, как он и ожидал. Поэтому еще на прошлой неделе назначил заседание президиума правительства на 10 сентября. На повестке дня актуальные вопросы: северный завод, ход уборочной, ряд тем социального характера.

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