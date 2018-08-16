Район, в котором хочется жить: Советский район

16 Авг. 04:45 2018-10-22T11:54:47+03:00

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«Комсомольская правда» совместно с ведущим агентством недвижимости Красноярска «АРЕВЕРА-Недвижимость» и Сбербанком продолжает проект под названием «Район, в котором хочется жить». Каждую неделю мы рассказываем о достоинствах одного из районов города. У каждого из них - свои преимущества. Опытные эксперты представляют читателю анализ современных тенденций рынка недвижимости - какие новостройки пользуются популярностью, сколько стоят квартиры на первичном и вторичном рынке. Надеемся, что эта информация окажется полезной тем, кто собирается приобрести квартиру в приглянувшемся районе старинного и такого современного города Красноярска.

Что мы знаем о Советском районе- Во-первых, это самая крупная по территории и численности проживающих административная единица Красноярска. Во-вторых, он развивается самыми быстрыми темпами. В третьих, здесь находятся промышленные гиганты, выпускающие продукцию мирового значения - Красноярский алюминиевый завод и Красноярский металлургический.

История Советского района начинается в 1969 году, когда его выделили из границ Центрального района. Тогда его площадь составляла всего 115 квадратных километров. Здесь проживали 67 тысяч человек и функционировали 15 крупных предприятий. А что сегодня- Сегодня площадь Советского района - 92 тысячи квадратных километров, на которой живут, отдыхают, работают более 320 тысяч человек.

Так уж сложилось, что в Советском районе есть несколько объектов с характеристикой «самый». Например, самая большая зона отдыха величиной в целый остров: Татышев-парк. Или самое крупное медицинское учреждение края и одно из крупнейших в Сибири - краевая больница. Самый крупный торгово-развлекательный центр «Планета». И самая длинная уличная магистраль - улица Партизана Железняка, переходящая в проспект Металлургов, а тот - в улицу Пограничников, длина этой магистрали - 16 километров. И даже самая современная и самая большая школа Красноярска тоже построена здесь, на улице Молокова.

В Советском районе расположены главнейшие медицинские учреждения города и края, такие, как Краевая клиническая больница, Краевая офтальмологическая больница, Краевой клинический онкологический диспансер. Они принимают пациентов не только со всего края, но и с других городов страны.

Отдельно нужно сказать о микрорайоне Солнечном. В советское время он был самостоятельной административной единицей, в нем жили строители, затем работники Красноярского завода тяжелого машиностроения. Затем он вошел в состав Красноярска. В нем широко развита собственная инфраструктура, социальная сфера. Сегодня микрорайон разрастается быстрыми темпами, на него приходится солидная доля новостроек.

Здесь много так называемых спальных районов - с тихими спокойными улочками и зелеными дворами, детскими и спортивными площадками. К таким относится, например, Зеленая Роща. В то же время то тут, то там растут современные высотки, из окон которых открывается великолепный вид на город. Именно в Советском районе воплощаются в реальность самые смелые архитектурные проекты и появляются новые современные микрорайоны. Архитектурный облик Советского района раскрывает перед нами Красноярск XXI века. Даже в архитектуре проявляется основная черта района - он устремлен в высоту, вырывается из временных границ и дает основания относить столицу края к современным мегаполисам.

Спорт, культура, отдых

- Физкультурно-оздоровительный парк «Остров Татышев»

- Парк 400-летия Красноярска

- Парк «Сады мечты»

- Парк «Гвардейский»

- Три кинотеатра: Mori Cinema, «Киномакс», «Космик»

- Сквер космонавтов

- Площадь и мемориал Победы

- Дворец труда и согласия

- Дворец культуры и спорта металлургов

- МВДЦ «Сибирь»

- Спортивный комплекс «Металлург»

- Ледовый дворец «Арена. Север»

- Ледовый дворец «Кристалл»

- Ледовый дворец «Сокол»

- 14 спортивных школ по различным видам спорта

- 3 бассейна

Религиозные сооружения

- Свято-Троицкий собор

- Храм Святителя Луки, архиепископа Красноярского

- Храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

- Храм Святого благоверного князя Александра Невского

- Храм апостола Андрея Первозванного

- Церковь Святого Саркиса

- Католическая церковь прихода Святого семейства

- Храм Воскресения Христова

- Соборная мечеть Красноярска

- Красноярская баптистская церковь

- Молельный дом евангелистских христиан-баптистов

Образование

- 29 школ

- 62 муниципальных детских сада

- 4 центра дополнительного образования

- Красноярский кадетский корпус и Мариинская женская гимназия

- 6 учреждений высшего профессионального образования: Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, Красноярский филиал Санкт-Петербургского университета гражданской авиации, Красноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева, Представительство в Красноярске Московского финансово-промышленного института «Синергия», Сибирский юридический институт МВД РФ.

- 6 учреждений среднего профессионального образования: Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права, Красноярский техникум пищевой промышленности, Красноярский юридический техникум, Красноярский индустриально-металлургический техникум, Техникум индустрии, гостеприимства и сервиса, Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства.

Сфера обслуживания

- более 60 отделений банков

- более 30 гостиниц

- более 30 ресторанов и 50 кафе

- более 100 супермаркетов, 8 гипермаркетов, 6 торгово-развлекательных центров

- более 130 аптек

Здравоохранение

- Красноярская краевая больница

- Клиника НИИ медицинских проблем Севера

- Красноярская краевая офтальмологическая клиническая больница

- Красноярская краевая больница № 2

- Центр ядерной медицины Федерального Сибирского клинического центра ФМБА России

- Красноярская межрайонная детская клиническая больница

- Краевой клинический онкологический диспансер

- 2 родильных дома - № 1 в Солнечном и 4 в Зеленой Роще

- 9 детских поликлиник

- 10 взрослых поликлиник

- 3 стоматологические поликлиники и 1 пункт неотложной стоматологической помощи

- более 30 многопрофильных частных медицинских центров

Новостройки

- Микрорайон Преображенский

- Микрорайон Слобода Весны

- ЖК «Акварель»

- ЖК «Столичный»

- ЖК «Уютный дом»

- ЖК «Северное сияние»

- микрорайон Иннокентьевский

- микрорайон Нанжуль-Солнечный

- ЖК «Енисейская слобода»

- ЖК «Взлетная, 7»

- ЖК «Перья»

- ЖК «Новая панорама»

- ЖК SkySeven

- микрорайон Scandis

- ЖК «Фестиваль»

- ЖК «Ярослав»

- ЖК «Радужный»

- ЖК «Снегири»

- 3-й микрорайон жилого массива Солнечный

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Банк и застройщики делают доступной ипотеку для медиков

В Красноярском крае 140 государственных медицинских учреждений. В них работает более 10 тысяч врачей и 27 тысяч - среднего медицинского персонала.

Если перед ними встанет пресловутый квартирный вопрос, то зачастую единственным вариантом приобретения жилья или улучшения условий проживания является оформление ипотеки.

Доступен ли жилищный кредит медикам, получающим стабильную, но все еще невысокую зарплату?

- Сбербанк в Красноярске готов предложить сотрудникам организаций, подведомственных министерству здравоохранения Красноярского края, ипотеку на индивидуальных условиях, - говорит управляющий Красноярским отделением Сбербанка Евгений Елисеев. - Мы снизили ставку на покупку как строящегося, так и готового жилья на 0,2 - 0,4 %. Плюс договорились с красноярскими застройщиками, что они дадут скидки на жилье. И мы, и наши партнеры понимаем, какую высокую социальную ответственность в обществе несут медики. И считаем, что, в свою очередь, они могут рассчитывать на повышенную защиту и преференции.

Евгений Елисеев

Сниженную ставку банк дает при условии, что заемщик страхует жизнь и здоровье и проводит сделку с использованием сервиса электронной регистрации ипотеки. Эта технологическая новинка позволяет подать документы на регистрацию в Росреестр без визита в МФЦ - через сотрудника банка. И в течение 5 дней готовые документы поступают в электронном виде в распоряжение клиента.

Услуга электронной регистрации доступна как для сделок с готовым жильем, так и для новостроек.

В каких домах медики могут приобрести квартиры со скидкой от застройщика-

УК «Сибиряк»

- ЖК «Нанжуль Солнечный»: 1 и 3 дома (готовое), скидка 1000 рублей с кв.м

- ЖК «Иннокентьевский»: 3 дом (долевое), скидка 1000 рублей с кв.м

ГК «Монолитхолдинг»

- ЖК «Преображенский»: от 2 до 5%

- «Сити 2»: от 2 до 4%

ГК «Ментал-плюс»

- ЖК на Дудинской: на все 3 комн. квартиры до 200 000 руб., на все 4 комн. до 300 000 руб.

- Жилой дом на Березина: цена 1 кв.м – 47 000 руб.

ГК «Арбан»

- ЖК Sky Seven: 8% от стоимости квартиры или парковочное место в подарок.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Район большой, современный и быстро развивающийся

И вместе с тем с доступными ценами на жилье.

- По развитию инфраструктуры район является одним из самых комфортных в городе. В общей сложности здесь расположено около 30 школ и поликлиник, более 50 детских садов, 7 библиотек и 2 выставочных зала. В Советском есть множество мест, куда можно сходить всей семьей: 3 кинотеатра, 7 боулингов, а также детские развлекательные центры. Любители активного отдыха оценят близость о-ва Татышев, спорткомплексы «Сокол» и «Арена. Север». Кроме того, отметим, что наиболее крупные супермаркеты и популярные торговые центры расположены именно в Советском районе, - рассказывает Марина Троицкая, руководитель офиса компании «АРЕВЕРА-Недвижимость» на улице Партизана Железняка, 11.

Один из микрорайонов Советского - Взлётку - и вовсе называют «новым деловым центром Красноярска». В отделе аренды компании отмечают, что именно здесь (и в Северном) предпочитают снимать жильё молодые активные семьи - наиболее востребованы 1-комнатные квартиры стоимостью от 13 до 15 тысяч рублей в месяц и 2-комнатные со стоимостью месячной аренды до 20 тысяч рублей.

Специалисты отмечают, что одной из особенностей района является высокая динамика темпов и объёмов строительства. На сегодняшний день здесь ведется строительство 24 жилых комплексов. Строительные компании отдают предпочтение массовым застройкам по принципу микрорайонов и жилых комплексов, причём наиболее активно застраиваемыми являются микрорайоны Солнечный и Взлётка.

Цены на квартиры в новостройках очень сильно зависят от микрорайона, в котором ведётся строительство, - к примеру, новостройки на Взлетке стоят значительно дороже похожих проектов в Солнечном. Специалисты компании отмечают, что сейчас среди покупателей востребованы квартиры в ЖК «Радужный», расположенном в микрорайоне Солнечном: людей привлекает близкий срок сдачи дома (ноябрь 2018 года), чистовая отделка и демократичные цены на жильё. Так, 1-комнатные квартиры площадью 27 - 47 квадратных метров в «Радужном» стоят от 1250 до 2072 тысяч рублей, 2-комнатные квартиры площадью от 52 до 61 «квадрата» здесь можно приобрести за 2380 - 2656 тысяч рублей.

Что касается готового жилья в Советском районе, наибольшим спросом пользуются микрорайоны Взлётка и Северный. Впрочем, цены на жильё там также довольно высокие. Основу вторичного жилого фонда здесь составляют квартиры новой и индивидуальной планировки. Кстати, именно на квартиры с индивидуальной планировкой отмечается самый большой разброс цен: среди 1- и 2-комнатных квартир такие квартиры стали как самыми дорогими, так и самыми дешевыми (в зависимости от микрорайона и площади объекта).

Так, например, самое дешевое предложение среди «индивидуальных» квартир - 1-комнатная квартира в Солнечном за 1130 тысяч рублей. Среди «трешек» самые низкие цены на «улучшенки» в Зеленой Роще - 3-комнатные квартиры в домах данного типа площадью 46 - 65 квадратных метра стоят порядка 1880 - 3300 тысяч рублей.

Напоминаем, при покупке квартиры в новостройке через «АРЕВЕРА-Недвижимость» риэлторская комиссия для покупателя составляет 0%.

Справки по телефону: 8 (391) 290-44-88

Сайт: www.arevera.ru

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