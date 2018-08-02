Район, в котором хочется жить: Центральный район

2 Авг. 15:12 2018-10-22T11:57:14+03:00

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«Комсомольская правда» совместно с ведущим агентством недвижимости Красноярска «АРЕВЕРА-Недвижимость» продолжает проект под названием «Район, в котором хочется жить». Каждую неделю мы будем рассказывать о достоинствах каждого из семи районов города. Покажем его социальную инфраструктуру - учреждения здравоохранения, школы, спортивные и культурные объекты, сферу услуг и многое другое. Эксперты подробно расскажут о современных тенденциях рынка недвижимости - какие новостройки пользуются популярностью, сколько стоят квартиры на первичном и вторичном рынках. Надеемся, что информации окажется полезной тем, кто собирается приобрести квартиру в одном из районов Красноярска.

Центральный район - сердце Красноярска. Именно здесь, между Енисеем и Качей, появился деревянный острог, который через 390 лет превратился в замечательныйа миллионный мегаполис. Здесь исторически всегда находились административные здания. Центральный район - это административный, финансовый и деловой центр Красноярска. Здесь расположена городская администрация, а также правительство огромного Красноярского края и представительства федеральных структур. Крупные компании, банки, холдинги - регионального и федерального масштаба - предпочитают открывать свои офисы именно в Центральном районе, потому что это престижно.

В Центральном районе сосредоточено большинство культурных учреждений, достопримечательностей, мест досуга и просвещения. Из культурных учреждений - такие старейшие, известные не только в нашем крае, но и в России: драматический театр имени А.С. Пушкина, детская художественная школа имени В.И. Сурикова, Краеведческий музей. На Стрелке, где Кача впадает в Енисей, расположены сразу три значимых учреждения культуры - это Институт искусств, это Большой концертный зал и это музейный центр.

Традиционно здесь проводятся все мероприятия, куда съезжаются красноярцы со всех концов города. В первую очередь это день рождения Красноярска и праздничное шествие на 9 Мая, а также концерты под открытым небом на Театральной площади и площади Мира, ярмарки, флешмобы, шествия. До недавнего времени на Театральной площади ставили и главную городскую елку, несколько лет она была самой высокой в России. Но потом передали эту эстафету Советскому району. Зато в Центральном районе остался Центральный парк - и этого не отнять.

Стоит отметить, что здесь расположены религиозные заведения разных конфессий - православные храмы и часовни, православный Благовещенский монастырь, синанога, Католическая община кларетинов, Буддистский центр, в скором времени завершится строительство старообрядческой церкви. Покровский кафедральный собор - старейшее из сохранившихся каменных зданий Красноярска, постройки 1785 - 1795 годов.

После всего описанного кажется, что Центральный район - шумный, суетливый и вечно куда-то спешащий- Нет, совсем нет. Стоит свернуть с главных улиц - и все совершенно меняется: уютные дворы с густой зеленью и детскими площадками. В исторической части города витает спокойствие и размеренность. А где-то создается впечатление, что время остановилось. Спальные микрорайоны в верхней части Центрально района пропитаны, напротив, современные, отвечающие ритмам времени, для молодых и амбициозных семей.

КОНКРЕТНО

То, чего нет в других районах Красноярска

- Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе

- Речной вокзал

- Пушка на Караульной горе, которая выстреливает в полдень

- Левобережная набережная

- Детская железная дорога в Центральном парке

- Театральная площадь с фонтанами, площадь Революции, площадь Мира - самые популярные места общего сбора красноярцев

- Покровский кафедральный собор

Образование

- 6 школ, 3 гимназии и 1 лицей

- 19 муниципальных детских сада

- 3 центра дополнительного образования

- Красноярское художественное училище им. В.И. Сурикова

- 6 учреждений высшего образования: Красноярский институт искусств, Красноярский филиал Московского психолого-социального университета, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Красноярский государственный аграрный университет, Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, Сибирский федеральный университет.

Сфера обслуживания

- более 45 отделений банков

- более 30 гостиниц

- более 40 ресторанов

- более 45 супермаркетов, 2 гипермаркета, более 10 торговых центров

- Центральный рынок и рынок «Енисейский привоз»

Здравоохранение

- Красноярская городская детская поликлиника № 1 - 3 филиала

- Красноярская межрайонная поликлиника № 5 - 5 филиалов

- Поликлиника № 2 ФМБА России

- 3 государственные стоматологические поликлиники

- НИИ медицинских проблем Севера

- Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

- Красноярская краевая больница №2

- Федеральный Сибирский научно-клинический центр

Спорт, культура, отдых

- Театр кукол

- Центральный парк

- Стадион «Локомотив»

- Краеведческий музей

- Дом актера

- Краеведческий музей спорта

- Музей красноярской авиации

- Музей-усадьба В.И.Сурикова

- Музей художника Б.Я. Ряузова

- Центр экстремального отдыха

- Музейный центр «Площадь мира»

- Драматический театр им. А.С.Пушкина

- Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского

- Отдельный театр Андрея Пашнина

- Большой концертный зал краевой филармонии

- Литературный музей им. В.П. Астафьева

- Художественный музей им. В.И. Сурикова

- Дворец спорта им. И.С. Ярыгина

- Центральный стадион на острове Отдыха

- Городской пляж на острове Отдыха

- Клуб закаливания и зимнего плавания «Криофил»

Новостройки

- ЖК «GEO»

- ЖК «Покровский»

- ЖК «Уютный дом на Березины»

- Жилой дом на улице Мужества, 12

- Жилой дом на улице Караульной, 6

- ЖК «Адмирал»

- Микрорайон «Яблони»

- Микрорайон «Светлый»

- ЖК «Покровка-Life»

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Ипотека, не вставая с дивана

Ипотека сама по себе человеку не нужна, ему нужна квартира. Оформление кредита - лишь один из этапов решения жилищного вопроса. И задача банка, заинтересованного в выдаче ипотеки, - помочь клиенту пройти путь от идеи о покупке до заселения в новую квартиру.

Какова она - новая эпоха в решении жилищного вопроса, рассказывает Светлана Туровец, заместитель управляющего Красноярским отделением Сбербанка.

- Наш сервис - сайт DomClick - позволяет сделать все в комплексе и удаленно пройти практически весь процесс - от подачи заявки на ипотеку, получения одобрения до подбора жилья. Оформление права собственности также можно провести в онлайн-режиме. В банк нужно будет прийти всего один раз - для подписания договора.

Светлана Туровец

Чтобы воспользоваться сервисом банка, необходимо зайти на сайт «ДомКлик». Подать заявку на ипотеку, загрузить сканы или фотографии необходимых документов и ждать решения. После одобрения кредита заемщик получает доступ в Личный кабинет, где для него будут доступны все остальные возможности.

По заданным пользователем параметрам (город, в котором хочется иметь жилье, количество комнат, бюджету) можно подобрать себе квартиру на первичном или вторичном рынке недвижимости. И также в онлайн-режиме согласовать ее с банком.

При покупке через «ДомКлик» банк дает скидку 0,3% на ставку по ипотеке после одобрения квартиры банком. При этом банк совместно с агентами продавца и покупателя соберёт необходимые документы для одобрения квартиры.

Сейчас в базе «ДомКлик» около 8000 объявлений. Причем разместить информацию могут не только застройщики и риэлторы, но и частное лицо. А покупатель может быть уверен в безопасности: банк следит за достоверностью информации в каждом объявлении.

И возможности сервиса будут расширяться и дальше.

- Время - это то, чем особенно дорожат сегодня люди, - говорит Светлана Туровец. - И наша главная задача - помочь клиентам как можно меньше тратить его на получение банковских услуг. И больше на то, что им ценно и важно: семью, близких, свои увлечения. Поэтому мы стремимся упростить процесс выбора и покупки квартиры, оформление документов и предоставить клиенту действительно наилучшее предложение.

www.domclick.ru

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вариант престижный, комфортный и исторически культурный

- Центральный район - историческое сердце Красноярска. Это район, самый богатый на исторические и современные события. И вместе с тем - один из самых дорогих по ценам на жильё. Покупатели выбирают Центральный за престиж и комфорт, за близость всех необходимых инфраструктурных объектов. Буквально в шаговой доступности от дома можно найти как культурные, развлекательные заведения - кинотеатры, рестораны и музеи, так и важные объекты социальной инфраструктуры - школы и детсады. Также многих привлекает близость к культурному наследию города, безопасность и отлаженная транспортная инфраструктура, - рассказывает генеральный директор компании «АРЕВЕРА-Недвижимость» Константин Попов.

- Специалисты отдела аренды нашей компании отмечают, что Центральный район востребован среди арендаторов. Наиболее популярна аренда гостинок стоимостью до 10 тысяч рублей в месяц (у студентов), «однушек» и «двушек» стоимостью до 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно (у молодых не семейных людей). Семьи с детьми предпочитают арендовать 2-комнатные квартиры стоимостью 18 - 25 тысяч рублей.

Константин Попов

Рынок первичного жилья Центрального района может предложить интересные варианты как небольших по площади, так и крупногабаритных квартир. Сейчас там ведется строительство 22 новых домов, большая часть которых располагается в микрорайоне Покровский. Это ЖК «GEO», дом на улице Мужества, 12, дома на улице Караульной, 6, ЖК «Покровский», ЖК «Уютный дом на Березина». Повышенной популярностью пользуется дом на улице Мужества, 12. Он строится из чистого кирпича и планируется к сдаче в 4 квартале 2018 года.

На примере новостроек четко видна градация цен в зависимости от сроков сдачи. Так, 1-комнатные квартиры площадью 37 - 42 квадратных метра в доме на улице Мужества, 12 в ЖК «Покровский», 3 микрорайон, которые должны быть сданы уже в 2018 году, стоят от 2047 до 2291 тысяч рублей (или 54 - 57 тысяч рублей за квадратный метр). В то время как «однушку» площадью 32 - 42 квадратных метра в доме на Караульной, 6 и в ЖК «Уютный дом на Березина», сдающихся в конце 2019 и начале 2020 годов соответственно, можно купить за 1681 - 2080 тысяч рублей (49 - 52 тысячи рублей за квадратный метр).

Теперь о вторичном жилье. В центре города представлены одни из самых дорогих квартир в Красноярске. Прежде всего это касается 4- и 5-комнатных крупногабаритных квартир индивидуальной и новой планировки с дизайнерским ремонтом - цена на подобные объекты составляет от 7300 до 18000 тысяч рублей. Самые низкие цены в Центральном районе на квартиры улучшенной планировки и хрущёвки - так, 1-комнатные квартиры в домах данного типа площадью 28 - 31 квадратный метр стоят от 1780 до 2450 тысяч рублей, а 2-комнатные площадью 42 - 44 квадратных метра - порядка 2100 - 2500 тысячи рублей.

Напоминаем, что при покупке квартиры в новостройке через «АРЕВЕРА-Недвижимость» риэлторская комиссия для покупателя составляет 0%.

Справки по телефону: 8 (391) 290-44-88

Сайт: www.arevera.ru

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