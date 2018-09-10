«Привет, я Персик»: спасшие бельчонка красноярцы завели ему страницу в Инстаграме

СЕГОДНЯ 08:32 2018-09-10T08:40:04+03:00

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«Привет, я Персик! Меня нашли в лесу совсем малышом. Если бы меня не забрали, я бы погиб. Теперь я домашний питомец и буду рассказывать истории, каково это быть не лесным зверюгой». У юного бельчонка по имени Персик в Инстаграмме есть своя страница. Там уже 20 фотографий и более 250 подписчиков. На фотографиях – вся жизнь очаровательного зверька.

squirrel_peach Спасшие бельчонка красноярцы завели ему страницу в Инстаграме

Началось все с того, что в марте этого года красноярская семья случайно нашла в лесном массиве кроху. Да-да, известно, что брать лестных животных домой не рекомендуется. Но когда речь идет о жизни и смерти, тут уже не до правил. Рыжий комочек размером с человеческую ладошку наверняка бы погиб – если не от голода и холода, то от зубов и когтей других животных. Поэтому было решено его забрать и выходить.

Был рыжий, стал серый. Фото: личная страница в соцсети

Первое время непоседу кормили молочком из шприца. Потом он перешел на взрослую пищу – очень полюбил орехи, курагу, яблоки. Не прочь полакомиться свежей булкой. Жилищные условия у Персика – замечательные. Помимо персональной клетки, в которой есть даже собственный гамак, в его распоряжении целая квартира, он может свободно передвигаться в любом направлении. А вообще парень очень любит комфорт.

Вот так был этот кроха. Фото: личная страница в соцсети

В июне Персик очень изменился – стал больше, у него выросли черные кисточки на ушах и длинный хвост. А к концу лета цвет шерстки изменился: был рыжий – стал серый. Хоть и домашний питомец, а готовится к зиме, как все сородичи.