2018-09-10T08:40:04+03:00
Дом. Семья

«Привет, я Персик»: спасшие бельчонка красноярцы завели ему страницу в Инстаграме

У крохи есть собственный гамак, а в распоряжении – целая квартира [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
«Привет, я Персик»: спасшие бельчонка красноярцы завели ему страницу в Инстаграме. Фото: личная страница в соцсети«Привет, я Персик»: спасшие бельчонка красноярцы завели ему страницу в Инстаграме. Фото: личная страница в соцсети
Изменить размер текста:

«Привет, я Персик! Меня нашли в лесу совсем малышом. Если бы меня не забрали, я бы погиб. Теперь я домашний питомец и буду рассказывать истории, каково это быть не лесным зверюгой». У юного бельчонка по имени Персик в Инстаграмме есть своя страница. Там уже 20 фотографий и более 250 подписчиков. На фотографиях – вся жизнь очаровательного зверька.

squirrel_peachsquirrel_peach
Спасшие бельчонка красноярцы завели ему страницу в Инстаграме
63 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Началось все с того, что в марте этого года красноярская семья случайно нашла в лесном массиве кроху. Да-да, известно, что брать лестных животных домой не рекомендуется. Но когда речь идет о жизни и смерти, тут уже не до правил. Рыжий комочек размером с человеческую ладошку наверняка бы погиб – если не от голода и холода, то от зубов и когтей других животных. Поэтому было решено его забрать и выходить.

Был рыжий, стал серый. Фото: личная страница в соцсети

Был рыжий, стал серый. Фото: личная страница в соцсети

Первое время непоседу кормили молочком из шприца. Потом он перешел на взрослую пищу – очень полюбил орехи, курагу, яблоки. Не прочь полакомиться свежей булкой. Жилищные условия у Персика – замечательные. Помимо персональной клетки, в которой есть даже собственный гамак, в его распоряжении целая квартира, он может свободно передвигаться в любом направлении. А вообще парень очень любит комфорт.

Вот так был этот кроха. Фото: личная страница в соцсети

Вот так был этот кроха. Фото: личная страница в соцсети

В июне Персик очень изменился – стал больше, у него выросли черные кисточки на ушах и длинный хвост. А к концу лета цвет шерстки изменился: был рыжий – стал серый. Хоть и домашний питомец, а готовится к зиме, как все сородичи.

Уши, зубы, хвост. Фото: личная страница в соцсети

Уши, зубы, хвост. Фото: личная страница в соцсети

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Угадай животных по кадру из фильма
Этим актерам не дают наград, они не произносят ни одного слова в кадре, но при этом остаются в нашем сердце и в нашей памяти. Кошки, псы, кролики, даже слоны - полноценные участники съемочной программы. А вот сможете ли вы угадать животных по кадру из фил
Новости 24
ВТБ выпустил кредитную «Мультикарту» с беспроцентным периодом 101 день
Результаты выборов главы Хакасии: предстоит второй тур голосования
Банк УРАЛСИБ предлагает юбилейный вклад «МЫ ВМЕСТЕ» со ставкой 6,8%
Результаты довыборов в Заксобрание Красноярского края: победили Галеев и Дьяченко
В Красноярске на Мичурина 20-летний пьяный водитель врезался в столб
В Красноярском крае под суд отправили пятерых потрошителей банкоматов
В Красноярске разыскивают странного парня с татуировкой Белоснежки на запястье
В Красноярске в районе Турбазы медведь терроризирует жителей частного сектора
По результатам выборов в красноярский Горсовет по партийным спискам победили ЛДПР и «Единая Россия»
МЧС предупреждает красноярцев: купаться уже нельзя
Сэм все еще ждет: в Красноярском крае верный пес дожидается хозяина, уехавшего во Владивосток
Александр Усс предварительно лидирует на выборах губернатора Красноярского края
Избирком опроверг информацию о нарушениях на выборах главы Хакасии
«Люди устали от выборов»: политологи прокомментировали явку избирателей в Красноярском крае
В Красноярске пенсионерке не дали проголосовать из-за кардиостимулятора
Выборы губернатора Красноярского края: явка на 12 часов составляет менее 10 процентов
Выборы главы Хакасии-2018: явка составляет 12,95 процентов
Водителя во время ДТП насквозь проткнуло металлической трубой
В Красноярске спасли мужчину, дрейфующего по Енисею на катамаране
В Красноярск идет прохладная рабочая неделя с дождями и снегом
«Хлеб всему голова»: красноярцы на выборах губернатора и депутатов горсовета скупают свежую выпечку
В перинатальном центре будущие мамы выбирают губернатора и депутатов горсовета Красноярска
Явка на выборах губернатора Красноярского края 2018: ниже, чем в прошлые годы
В Красноярске на выборах депутатов горсовета начали поступать сообщения о нарушениях
Порядочный и ответственный: каким должен быть губернатор Красноярского края
Белых и бурых медведей выпустят из клеток в зоопарке Красноярска
Красноярский ХК «Сокол» начал сезон в ВХЛ с победы