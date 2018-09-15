«С детства хотел решать проблемы людей»: 18-летний красноярец стал самым юным депутатом России

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-15T05:05:27+03:00

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Таких и берут в депутаты?18-летний Никита Лазарев из Красноярска оказался самым юным в России народным избранником. Об этом сообщили сразу несколько СМИ.

- Неужели правда? – тут же откликнулись соцсети. - Вот это да!

Действительно, Никита только окончил школу № 42 и вот уже попал в горсовет Красноярска – от партии ЛДПР. Со школьной парты – в политику.

- Меня избрали в Красноярский городской Совет депутатов в единый день голосования 9 сентября. Таким образом, я являюсь самым молодым депутатом в России избранным в представительный орган городского самоуправления, - подтверждает Никита.

А дальше делится подробностями:

- Свою предвыборную кампанию я вел, параллельно сдавая ЕГЭ и поступая в вуз. Но я собираюсь написать заявление на отказ от депутатского кресла. Потому что я не смогу полноценно совмещать общественно-политическую деятельность и учебу: окончив весной школу, я поступил в университет. Прежде всего, я хочу получить высшее образование. Далеко уходить от политической арены я не собираюсь. Работаем дальше.

Как вчерашний школьник сделался депутатом? «Много лет занимался общественной деятельностью, – рассказал юноша нашим коллегам из телеканала «360». – А в 15 решил: буду заниматься политикой. С детства хотелось решать проблемы людей, города и края».

Оттого-то и поступил на исторический факультет педагогического. Специальность – а вы как думали? – политология. На участке, где избирался, парня хорошо знают. Постоянно проводит мероприятия, работает с жильцами. Так что тут его возрастом никого не удивишь...