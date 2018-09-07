В Красноярске на выходные испортится погода: придут дожди и похолодание

СЕГОДНЯ 06:10 2018-09-07T06:13:18+03:00

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В Красноярске на выходные испортится погода. Придут дожди, принесут с собой похолодание. Пока снижение температуры будет незначительным, но на окраинах города, в дачных поселках можно будет увидеть результаты первых ночных заморозков – белый иней на пожухлой листве, тонкую корочку льда на лужицах.

Согласно прогнозам синоптиков, начиная с сегодняшней пятницы, 7 сентября, столбик термометра будет опускаться с каждым днем все ниже. В субботу температура воздуха составит 21 градус, в воскресенье – уже 19, в понедельник – 18 градусов, вторник – 15, а в среду и четверг – по 14 градусов. Прогнозируются небольшие осадки, поэтому, выходя из дома, не забудьте взять с сбой зонтик. Ветер будет небольшим, 1 – 2 метра в секунду.

На севере края, в Норильске, Дудинке, Хатанге столбик еще пока держится выше нулевой отметки, но осадки там уже выпадают в виде мокрого снега. На юге края, в Ермаковском, Шушенском, Минусинском районах дневная температура воздуха до четверга продержится в пределах 16 – 17 градусов, ночная – 4-5 градусов.