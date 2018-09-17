2018-09-17T03:53:18+03:00
Дом. Семья

Верная собака неделю просидела возле тела умершего хозяина

А теперь не отходит от двери его квартиры
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Верная собака неделю просидела возле тела умершего хозяина. Фото: соцсети, группа "ЛапУшки" Красноярск.Верная собака неделю просидела возле тела умершего хозяина. Фото: соцсети, группа "ЛапУшки" Красноярск.
Изменить размер текста:

Маленькая замурзанная болонка сиротливо жмется к двери квартиры. Заглядывает в глаза каждому, проходящему мимо человеку, будто кого-то ищет… Эта история произошла в Сосновоборске Красноярского края. Она – о собачьем сердце.

- У соседа жила болонка, - рассказали в группе «ЛапУшки» жители Сосновоборска. – Неделю назад хозяин и собака пропали из поля зрения.

Люди забили тревогу, вызвали полицию. И, когда квартиру вскрыли, выяснилось страшное: мужчина умер еще неделю назад, а собака все эти дни пролежала рядом с ним.

- Квартиру опечатали, - говорит очевидец. – Собаку выпустили. И теперь она сидит возле квартиры, не отходит. Соседи ее подкармливают, но к себе никто не берет.

По словам местных жителей, хозяин был пьющим, мог уйти в загул. Тогда собаке приходилось по 2-3 дня караулить у квартиры. Она тявкала, просилась домой. И соседи очень возмущались.

- Боимся, что повторится та же ситуация, - пишет автор поста. – Что собаку выгонят на улицу. Зиму она не переживет, замерзнет!

Если вы можете помочь, взять на передержку или насовсем, звоните по номеру 8-923-281-26-26 (Екатерина). Она подскажет, где находится собака.

- Так намыкалась со своим прежним хозяином, но осталась ему преданной, удивительно, - комментируют в соцсетях. – Только бы нашелся добрый человек, приютил!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Угадай животных по кадру из фильма
Этим актерам не дают наград, они не произносят ни одного слова в кадре, но при этом остаются в нашем сердце и в нашей памяти. Кошки, псы, кролики, даже слоны - полноценные участники съемочной программы. А вот сможете ли вы угадать животных по кадру из фил
Новости 24
Уехавшего пасти коров подростка ищут в тайге уже неделю
«Шагающий автобус» помогает детям изучать правила дорожного движения в Ачинске
В Красноярске «скорая», перевозившая пациента с инфарктом, попала в ДТП и перевернулась
Кругом вода: в Красноярске после ремонта Гайдашовки дождевая вода с проезжей части стекает во двор
Красноярские регбистки завоевали «серебро» и «бронзу» чемпионата России
В Красноярске дорожные полицейские проводят лекции в техникумах
На правобережье Красноярска женщина устроила ДТП и уехала – догнал случайный очевидец
«Даже присесть негде!» - в красноярских центрах дополнительного образования детей ажиотаж
В Норильске будут судить водителя, устроившего пьяное ДТП с пострадавшим
За сутки красноярским спасателям пришлось дважды оказывать помощь туристам с травмами ног на «Столбах»
В Красноярске грузовик «избавился» от трактора
В Красноярске педагоги работают с детьми, основываясь на знании о возрасте их мам и пап
Гроза с ливнем и сильным ветром обрушилась на Красноярск
«Лишь бы не поехала!»: в Норильске недавно отремонтированная крыша приветливо машет прохожим
Штормовой ветер в Красноярске повалил дерево на машины и оборвал провода
На красноярской трассе улетевший в кювет грузовик собрал многокилометровую пробку
Пропавший в Минусинске ребенок всю ночь прятался в кустах
«В 80-е это водохранилище существовало»: красноярцы жалуются на вечную лужу у детской поликлиники