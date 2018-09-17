Верная собака неделю просидела возле тела умершего хозяина

СЕГОДНЯ 03:52 2018-09-17T03:53:18+03:00

А теперь не отходит от двери его квартиры

Изменить размер текста: A A

Маленькая замурзанная болонка сиротливо жмется к двери квартиры. Заглядывает в глаза каждому, проходящему мимо человеку, будто кого-то ищет… Эта история произошла в Сосновоборске Красноярского края. Она – о собачьем сердце.

- У соседа жила болонка, - рассказали в группе «ЛапУшки» жители Сосновоборска. – Неделю назад хозяин и собака пропали из поля зрения.

Люди забили тревогу, вызвали полицию. И, когда квартиру вскрыли, выяснилось страшное: мужчина умер еще неделю назад, а собака все эти дни пролежала рядом с ним.

- Квартиру опечатали, - говорит очевидец. – Собаку выпустили. И теперь она сидит возле квартиры, не отходит. Соседи ее подкармливают, но к себе никто не берет.

По словам местных жителей, хозяин был пьющим, мог уйти в загул. Тогда собаке приходилось по 2-3 дня караулить у квартиры. Она тявкала, просилась домой. И соседи очень возмущались.

- Боимся, что повторится та же ситуация, - пишет автор поста. – Что собаку выгонят на улицу. Зиму она не переживет, замерзнет!

Если вы можете помочь, взять на передержку или насовсем, звоните по номеру 8-923-281-26-26 (Екатерина). Она подскажет, где находится собака.

- Так намыкалась со своим прежним хозяином, но осталась ему преданной, удивительно, - комментируют в соцсетях. – Только бы нашелся добрый человек, приютил!