Читатели «Комсомолки» считают, что незнание мер профилактики ВИЧ/СПИД способствует распространению заболевания

10 Сент. 05:12 2018-09-14T09:24:31+03:00

Изменить размер текста: A A

«Комсомольская правда»-Красноярск предложила читателям поучаствовать в опросе на сайте kp.ru и проверить знания о распространении ВИЧ/СПИД. Посетителям сайта было предложено определить, какое из утверждений, по их мнению, верно. Из трех вариантов ответа на вопрос, что в большей степени способствует распространению заболевания, нужно было выбрать один – низкий уровень культуры, недостаточная законодательная база или недостаток профилактических мер.

Опрос шел неделю, с 3 по 9 сентября. Свое мнение высказали 1239 человек. По итогам проведенного опроса выяснилось, что большинство – 708 респондентов – считают, что недостаточный уровень профилактических мер по предупреждению ВИЧ/СПИД в большей степени способствует распространению ВИЧ/СПИД. Меньше всего респондентов – 212 человек – уверены, что на распространение болезни влияет недостаточная законодательная база.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно на официальном интернет-портале Минздрава России.