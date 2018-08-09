Район, в котором хочется жить: Кировский район

9 Авг. 12:02 2018-10-22T11:51:20+03:00

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«Комсомольская правда» совместно с ведущим агентством недвижимости Красноярска «АРЕВЕРА-Недвижимость» и Сбербанком продолжает проект под названием «Район, в котором хочется жить». Каждую неделю мы рассказываем о достоинствах одного из районов города. У каждого из них - свои преимущества. Опытные эксперты представляют читателю анализ современных тенденций рынка недвижимости - какие новостройки пользуются популярностью, сколько стоят квартиры на первичном и вторичном рынке. Надеемся, что эта информация окажется полезной тем, кто собирается приобрести квартиру в приглянувшемся районе старинного и такого современного города Красноярска.

А вы знаете, что Кировский район - самый первый, который появился на правом берегу Енисея. Он так и назывался изначально - Правобережный. Трудно представить сейчас, что вся территория от Березовки до Дивногорска входила в состав одного района. Эта была почти самостоятельная часть города, отделенная от центра Енисеем. Ведь первый в Красноярске мост - Коммунальный - был построен и открыт только в 1961 году. Впрочем, в самом начале его и городом-то сложно было назвать - он состоял из деревянных одноэтажных, максимум двухэтажных домов.

31 января 1934 года Президиум городского Совета РКиКД принял постановление «О создании райсовета на правой стороне р. Енисей». Был образован районный Совет рабочих и красноармейских депутатов. А с 22 декабря 1934 года район носит имя революционера Кирова. Но прошло всего несколько лет, и он начал дробиться. Сначала из состава Кировского района в 1942 году выделился Ленинский район. Затем в 1963 году ушел Дивногорск вместе со всеми прилегающими деревнями. А в 1977 году отделился Свердловский район.

Мощный импульс в развитии получил район в годы Великой Отечественной войны. Сюда свозили эвакуированные с прифронтовых зон заводы. Второе рождение на красноярской земле в 1941 году обрел Брянский машиностроительный завод «Красный профинтерн». Впоследствии он был переименован в «Сибтяжмаш». В 1944 году выдал первую продукцию Красноярский цементный завод.

В настоящее время Кировский район - одни из самых маленьких в Красноярске (меньше Кировского только Железнодорожный), его площадь составляет около 35 квадратных километров. Из них приблизительно треть занята жилыми кварталами. Еще треть занимают промышленные зоны. Самая крупная такая зона - квартал в квадрате улиц Мичурина - Аральской - Семафорной - Волжской. А также промплощадки в районе улицы Монтажкиков и в районе порта и нефтебазы.

Частный сектор представлен поселком Суворовский. Почти вся южная часть района занята под дачные поселки.

Жилой фонд в Кировском районе составляет более миллиона квадратных метров. Население - около 118 тысяч человек. Но хоть район и небольшой, зато уютный. Посмотрите на карту - ровные улицы, аккуратная застройка. Большая часть многоэтажных домов была построена в советское время и в соответствии с существовавшими тогда градостроительными нормами. Можно сказать без преувеличения, что жители Кировского района лучше остальных обеспечены школами, детскими садами и поликлиниками.

Талантливым детям и взрослым есть где проявить себя. Например, в ДК «Кировский» работает более 40 клубов по интересам, в них занимаются музыкой, пением, хореографией 1000 детей и взрослых. Городской дворец молодежи предоставляет площадку для самореализации молодежи и воплощения любых, даже самых смелых идей. Здесь же, в Кировском районе, находится самая крупная детская библиотека края и одна из крупнейших в крае юношеских библиотек.

Медицинские услуги жителям района оказывают 5 медицинских учреждений. А горбольница №4 - единственное в Красноярске муниципальное медучреждение, где оказывается гинекологическая хирургическая помощь.

Каждый год район преображается. В последнее время власти города активно взялись за снос старых ветхих двухэтажных бараков. На месте этого пережитка прошлого один за другим вырастают современные жилые комплексы с безопасными дворами. Получают новую жизнь культурные объекты, благоустраиваются скверы, высаживаются новые деревья.

Образование

- 8 школ, 3 гимназии и 2 лицея

- 1 воскресная школа при храме Праведного Иосифа Обручника

- 24 муниципальных детских сада

- 2 центра дополнительного образования: «Школа самоопределения» и Центр творчества № 3

- 2 учреждения высшего образования: Сибирский федеральный университет (бывший Красноярский институт цветных металлов), Сибирский государственный университет науки и технологий имени Решетнева

- 7 учреждений среднего профессионального образования: Красноярский строительный институт, Красноярский техникум промышленного сервиса, Красноярский техникум транспорта и сервиса, Межрегиональный правовой колледж, Красноярский колледж олимпийского резерва, Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий, Аэрокосмический колледж СибГУ имени Решетнева.

Сфера обслуживания

- 32 супермаркета и 4 гипермаркета

- 55 аптек

- Торговый комплекс «Красноярье» и торговый комплекс «Мави»

- 20 отделений банка, из них 5 - Сбербанка

- 9 гостиниц

- 7 ресторанов и 15 кафе

Здравоохранение

- Красноярская городская детская поликлиника № 2

- Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5 и в ее составе 3 поликлиники

- Красноярская межрайонная клиническая больница № 4

- Красноярская межрайонная поликлиника № 1

- Федеральный сибирский научно-клинический центр ФМБА

- Поликлиника № 3 ФМБА России

- 3 стоматологических поликлиники и 1 пункт круглосуточной неотложной стоматологической помощи

- Краевой центр планирования семьи и репродукции.

Спорт, культура, отдых

- Театр юного зрителя

- Красноярский городской дворец культуры «Кировский»

- Городской дворец молодежи

- Красноярская краевая детская библиотека и краевая юношеская библиотека

- Кинотеатр «Мечта»

- Сквер Энтузиастов и сквер Западный

- Парк на Каменке и парк Сибсталь

- Никольский храм-памятник жертв политических репрессий

- Храм Рождества Христова

- Спорткомплекс «Енисей-СТМ», СШОР по регби

- Краевая детско-юношеская спортивная школа

- СШОР по дзюдо

- СДЮСШОР по греко-римской борьбе

- Спортивный комплекс «Авангард – СТМ»

- Плавательный клуб «Сибирь»

- Плавательный бассейн «Авангадр»

Новостройки

- ЖК «Династия»

- ЖК «Образцово»

- ЖК «Большой Вавиловский»

- ЖК «Хорошее место»

- Дом на улице Апрельская, 5 а

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Безопасность расчетов – забота банка

В Красноярске работают 5 Центров ипотечного кредитования Сбербанка. Один из них находится в Кировском районе. Центры ипотечного кредитования - это офисы, которые специализированы исключительно на вопросах ипотеки. Менеджеры центра консультируют клиентов по жилищным вопросам и сопровождают всю сделку, в том числе если она проходит через сервис Domclick.

В ипотечном центре Сбербанка есть помещения для переговоров покупателя и продавца, а также банковские ячейки для сделок с недвижимостью. Правда, недавно Сбербанк ввел сервис безопасных расчетов, который может быть альтернативой банковским ячейкам.

Что это за новинка - рассказывает Елена Михайлова, начальник отдела по работе с партнерами ипотечного кредитования Красноярского отделения Сбербанка:

-Сервис безопасных расчетов позволяет провести оплату недвижимости максимально быстрым, простым и безопасным способом. Для проведения сделки открывается специальный счет (на него зачисляются денежные средства), который остается заблокированным до момента получения банком выписки ЕГРН из Росреестра, подтверждающей регистрацию сделки.

Елена Михайлова

Благодаря специальному программному алгоритму банк автоматически получает уведомление о регистрации и только после этого перечисляет деньги продавцу. На счет, который он сообщил банку при заключении сделки и договора на использование сервиса.

Покупатель одновременно с этим получает смс-уведомление о том, что расчет произведен. Таким образом, участники сделки избавляются от необходимости совершать какие-либо действия с наличными средствами.

Широко такой инструмент применяется при расчетах клиентов, связанных с ипотекой. Причем можно оформлять куплю-продажу квартиры и по ипотеке другого банка, если, конечно, тот банк согласится на такое развитие событий.

Сервис доступен также и тем, кто собирается покупать квартиру за наличные деньги.

Стоимость услуги на сегодняшний день составляет 2000 рублей.

Покупка квартиры всегда сопровождается определенной степенью риска. Благодаря сервису мы гарантируем безопасность сделки. Если в ходе оформления купли-продажи по разным причинам произойдет приостановка или отказ в проведении сделки, то клиент сможет беспрепятственно вернуть свои денежные средства.

Узнать подробности о сервисе безопасных расчетов можно на официальном сайте Сбербанка.

Адрес Центра ипотечного кредитования в Кировском районе:

- пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 83.

www.domclick.ru

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Район для спокойной семейной жизни

- Как отмечают наши специалисты, к преимуществам Кировского района относится его транспортная доступность (Кировский расположен между двумя мостами и весьма близок как к Центральному, так и к Советскому району). В нем есть все для спокойной семейной жизни: социальная сфера, уютные дворы с большим количеством зелени, учреждения для занятия спортом и творчеством, - рассказывает Снежана Ильященко, руководитель офиса «АРЕВЕРА-Недвижимость» на проспекте Свободный, 57.

Снежана Ильященко

Кировский район - прекрасный вариант проживания для студентов, поскольку здесь находится множество учебных заведений. Наиболее популярна аренда гостинок стоимостью 7 - 10 тысяч рублей в месяц.

Также востребованы квартиры на правобережье среди людей рабочих профессий - так, например, мужчины-рабочие предпочитают снимать квартиры на короткий срок (3 - 6 месяцев), причем в приоритете находится жилье, расположенное поблизости от спортивных объектов. Пустую 1-комнатную квартиру в Кировском можно арендовать за 10 - 12 тысяч рублей в месяц, аренда меблированной «однушки» обойдется немного дороже - до 15 тысяч (особенно это касается недавно построенных домов). От этой суммы начинается стоимость аренды 2-комнатных квартир. 3-комнатные квартиры в Кировском (редкий предмет сделки, но все-таки) можно снять за 17 - 20 тысяч рублей в месяц.

Сейчас в районе ведется строительство 10 жилых домов. Строительные компании осваивают район не точечно, а комплексно: построив дома, они благоустраивают территорию, создают комфортное пространство для будущих новоселов.

Особенно хочется отметить «Образцово», квартиры в котором, помимо качественных строительных материалов и чистовой отделки, отличаются интересными ценами на жильё. Так, если в ЖК «Династия», сдающемся в 1 квартале 2019 года, 1-комнатную квартиру площадью 39,73 - 43,37 кв. м можно приобрести за 2385 - 2650 тысяч рублей, то «однушку» в «Образцово» площадью 36 - 42,77 кв. м можно купить за 2050 - 2200 тысяч. 2-комнатные квартиры в «Образцово» площадью 52,6 - 70,6 кв.м стоят от 2380 до 3180 тысяч, «трешки площадью от 73 до 78,4 кв.м - от 3390 до 3600 тысяч рублей.

Основу вторичного жилого фонда района составляют «сталинки» и «хрущёвки». Они стоят дешевле квартир аналогичных площадей в домах других типов. Так, среди «однушек» и «двушек» дешевле всего стоят «хрущевки», например, 1-комнатные квартиры в домах данного типа площадью 21 - 32 кв.м стоят от 965 до 1750 тысяч, 2-комнатные площадью 40 - 45 кв.м - 2100 - 2430 тысяч. Среди 3-комнатных квартир дешевле всего стоят «сталинки» - цены на такие квартиры площадью 62 - 64 кв.м. составляют от 2400 до 2550 тысяч рублей.

Напомним, что при покупке квартиры из базы компании «АРЕВЕРА-Недвижимость» покупатель риэлторскую комиссию не оплачивает.

Справки по телефону: 8 (391) 290-44-88

Сайт: www.arevera.ru

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