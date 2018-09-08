Чем обогреваться в холода: печи – правильные, обогреватели – без «самоделок»

СЕГОДНЯ 19:01 2018-09-08T19:02:37+03:00

Конечно, об этом говорят каждый год, и помногу раз. Но каждый год многие люди снова и снова пренебрегают этими, казалось бы, совершенно элементарными правилами безопасности. Фото: Мария ЛЕНЦ

Список рекомендаций от пожарных Красноярска: что успеть сделать до холодов?

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И снова незаметно пролетело лето. Также оглянуться не успеем – ударят первые морозы, и пойдет снег. Именно поэтому сейчас, пока холода не наступили, пожарные Красноярска предупреждают о необходимых мерах безопасности в отопительный сезон.

Конечно, об этом говорят каждый год, и помногу раз. Но каждый год многие люди снова и снова пренебрегают этими, казалось бы, совершенно элементарными правилами безопасности. И снова пожары, травмы, гибель людей.

Поэтому «Комсомольская правда»-Красноярск вместе с пожарной охраной вновь напоминает о том, что необходимо сделать, чтобы избежать беды.

КОНКРЕТНО

Что нужно успеть сделать до наступления холодов?

Если у вас печное отопление:

· Почистить дымоход;

· Отремонтировать и замазать все трещины;

· Побелить поверхность;

· Проверить размер металлического листа, прибитого на полу перед топкой, он должен быть не менее 50*70 сантиметров;

· Проверить какой материал ограждает печь от балок, стен и перекрытий. Он должен быть негорючим.

ВАЖНО!

Всю эту работу нужно доверять только проверенным и опытным специалистам или компаниям, имеющим лицензию МЧС.

Если вам приходится пользоваться обогревателем:

· Проверить, работает ли он;

· Если приходится подключать прибор через удлинитель, проверить и его исправность;

· Приготовить огнестойкую подставку под обогреватель.

ВАЖНО!

Для отопления дома нужно использовать только покупные обогреватели – никаких «самоделок»! И желательно, чтобы у прибора была система аварийного отключения.

Что нужно сделать во время отопительного сезона, чтобы уберечься от пожара?

Если у вас печное отопление:

· Не оставлять топящуюся печь без присмотра;

· Не просить детей или недееспособных членов семьи присмотреть за огнем в печи;

· Не применять для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

· Не топить печь больше полутора часов, лучше через некоторое время разжечь огонь снова;

· Прекратить топку, как минимум, за три часа до того, как лечь спать;

· Не топить слишком длинными, не помещающимися в топке дровами;

· Не сушить на печи сырые дрова, одежду, обувь.

Если вам приходится пользоваться обогревателем:

· Не накрывать прибор;

· Не оставлять его включенным на ночь или без присмотра;

· Не пропускать провод от обогревателя или удлинителя, в который он включен под ковром или линолеумом. А лучше удлинителем вообще не пользоваться;

· Не включать одновременно с чайником, плитой или утюгом в одну розетку.

ВАЖНО!

При пожаре звоните:

· 01;

· 010 или 112 (с мобильного).