Чем обогреваться в холода: печи – правильные, обогреватели – без «самоделок»
И снова незаметно пролетело лето. Также оглянуться не успеем – ударят первые морозы, и пойдет снег. Именно поэтому сейчас, пока холода не наступили, пожарные Красноярска предупреждают о необходимых мерах безопасности в отопительный сезон.
Конечно, об этом говорят каждый год, и помногу раз. Но каждый год многие люди снова и снова пренебрегают этими, казалось бы, совершенно элементарными правилами безопасности. И снова пожары, травмы, гибель людей.
Поэтому «Комсомольская правда»-Красноярск вместе с пожарной охраной вновь напоминает о том, что необходимо сделать, чтобы избежать беды.
КОНКРЕТНО
Что нужно успеть сделать до наступления холодов?
Если у вас печное отопление:
· Почистить дымоход;
· Отремонтировать и замазать все трещины;
· Побелить поверхность;
· Проверить размер металлического листа, прибитого на полу перед топкой, он должен быть не менее 50*70 сантиметров;
· Проверить какой материал ограждает печь от балок, стен и перекрытий. Он должен быть негорючим.
ВАЖНО!
Всю эту работу нужно доверять только проверенным и опытным специалистам или компаниям, имеющим лицензию МЧС.
Если вам приходится пользоваться обогревателем:
· Проверить, работает ли он;
· Если приходится подключать прибор через удлинитель, проверить и его исправность;
· Приготовить огнестойкую подставку под обогреватель.
ВАЖНО!
Для отопления дома нужно использовать только покупные обогреватели – никаких «самоделок»! И желательно, чтобы у прибора была система аварийного отключения.
Что нужно сделать во время отопительного сезона, чтобы уберечься от пожара?
Если у вас печное отопление:
· Не оставлять топящуюся печь без присмотра;
· Не просить детей или недееспособных членов семьи присмотреть за огнем в печи;
· Не применять для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
· Не топить печь больше полутора часов, лучше через некоторое время разжечь огонь снова;
· Прекратить топку, как минимум, за три часа до того, как лечь спать;
· Не топить слишком длинными, не помещающимися в топке дровами;
· Не сушить на печи сырые дрова, одежду, обувь.
Если вам приходится пользоваться обогревателем:
· Не накрывать прибор;
· Не оставлять его включенным на ночь или без присмотра;
· Не пропускать провод от обогревателя или удлинителя, в который он включен под ковром или линолеумом. А лучше удлинителем вообще не пользоваться;
· Не включать одновременно с чайником, плитой или утюгом в одну розетку.
ВАЖНО!
При пожаре звоните:
· 01;
· 010 или 112 (с мобильного).