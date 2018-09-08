2018-09-08T05:10:56+03:00
Авто

В Красноярске закрыли перекресток «Ленина - Горького»

Это завершающий фрагмент Ленина, который осталось отремонтировать
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Открыть движение на перекрестке обещают в 23.00 в воскресенье, 9 сентября.Открыть движение на перекрестке обещают в 23.00 в воскресенье, 9 сентября.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске закрыли перекресток «Ленина - Горького». Остановили там движение накануне, 7 сентября. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, перекрытие продержится на этом участке все выходные.

Напомним, нынешним летом в Красноярске ремонтировали улицу Ленина, для этого ее перекрывали поэтапно, кварталами. Но перекрестки оставляли открытыми для движения, чтобы совсем не поставить город в одну сплошную пробку.

В августе на реконструкцию закрыли заключительный участок Ленина, и обещали открыть его к 10 сентября, но открыли раньше – движение по этому отрезку разрешили уже на минувшей неделе. Теперь на улице осталось отремонтировать тот самый заключительный перекресток «Ленина - Горького».

Открыть движение на перекрестке обещают в 23.00 в воскресенье, 9 сентября.

Водителей просят быть внимательными при выборе маршрута, учитывайте эту информацию и смотрите на установленные временные знаки.

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