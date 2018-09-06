Молодежный почетный караул из Красноярска стал лучшим на «Спасской башне»

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-06T12:10:03+03:00

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Камуфляжная форма, зеленые береты, начищенные до блеска сапоги, на плечах аксельбанты – Пост №1 молодежного военно-спортивного центра «Патриот» (Красноярск), чеканя шаг, выносит свое знамя на Красную площадь. Что может быть значимее для почетного караула? Наверное, ничего! Победить в конкурсе молодежных почетных караулов - это и есть высший пилотаж. И в этом году на фестивале «Спасская башня детям» лучшими в смотре почетных караулов стали именно красноярские ребята.

- Мы готовились день и ночь, - признается Сергей Покровский, начальник отдела Пост №1 молодежного военно-спортивного центра «Патриот», который сопровождал ребят на конкурс (в Красноярске они ежедневно несут вахту у Вечного огня на площади Победы). – Два с половиной месяца упорного труда, чтобы каждое движение было отточено. Готовил ребят я сам, поскольку служил когда-то в Президентском полку – могу поделиться опытом. В прошлом году мы также участвовали в конкурсе почетных караулов, но стали четвертыми, не вошли в тройку лидеров. И решили бороться.

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Спасская башня»

Пока на поезде добирались в Москву, на каждой станции выходили и отрабатывали шаг. Вот удивления-то на перроне было! Потом еще шутили, что любому из них скажи ночью: «На пле-е-ечо!» - вскочит и выполнит.

Слова «почетный караул» говорят сами за себя. Среди военных роту Почетного караула называют лицом Российской армии, элита. Безусловно, быть в почетном карауле, даже если еще пока не служишь в армии, - большая честь для любого мальчишки или девчонки. Чтобы попасть в такой отряд, нужно иметь отменную физическую подготовку, быть упорным и, как говорят сами ребята, - любить Родину.

На молодежном конкурсе почетных караулов, кстати, девчонкам скидок не полагается: требования для всех одинаковые - все должно быть безукоризненно выполнено. А показать высокому жюри 14 командам из разных регионов необходимо было вынос Знамени, ритуал возложения, ювелирно точно выполнить ритуал заступления и смены часовых на посту.

В жюри входят офицеры Президентского полка ФСО России, представители подразделений почетных караулов участников военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», члены военно-патриотических организаций. Волнительно – и это мягко сказано. Впрочем, и жюри пришлось нелегко: трудно выбрать лучшего из лучших, даже если видишь, как переживает подрастающее поколение.

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Спасская башня»

Красноярцам удалось волнение побороть. И карабины Симонова в руках девушек и парней(в команде четыре девушки и два парня) порхают, словно смычки у скрипачей. Легкость эта, к слову, очень обманчива, ведь весит карабин 4 килограмма!

- До слез радостно было, что мы победили, - Анастасия Андраковская (ей 15 лет) до сих пор с трудом сдерживает эмоции. – У меня уже все друзья в курсе, я в этом году в 10 класс перешла, уже всем одноклассникам рассказала. Сложно, конечно. Мне очень сильно помогла танцевальная подготовка, ведь ногу нужно поднимать выше 90 градусов, карабин держать «свечой» тоже непросто – прислонять к плечу нельзя. Но оно того стоило! На «Спасской башне» я очень четко для себя поняла одно: скорее всего, моя жизнь так или иначе в будущем будет связана с Вооруженными силами. Пока не знаю, куда буду поступать, но конкурс, действительно, изменил мою жизнь.

Если Настя еще размышляет над будущим, то для Сережи Дмитрова (ему 16 лет) уже все давно решено.

- Армией я с детства, можно сказать, болею, изучаю историю войн, вооружение, биографии полководцев. Даже не знаю, откуда это, в семье у меня военных нет. Почти все друзья это увлечение разделяют. Так что для меня вступление в Юнармию и центр «Патриот» было важным. Да еще в почетный караул! – рассуждает Сергей. – В дальнейшем планирую в Московский пограничный институт ФСБ или в Президентский полк служить. На «Спасской башне» окончательно убедился: армия - это мое!

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Спасская башня»

Важно и то, что «Спасская башня» объединяет. Красноярцы, например, крепко сдружились с почетными караулами из других городов. Особенно с Постом №1 Краснодона, который занял второе место. На третьем – победители прошлого года, молодежный центр «Россияне» из Тобольска. Вот такой он - единственный в мире, уникальный, феерический, захватывающий дух международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Фестиваль, который учит дружить и меняет жизни.