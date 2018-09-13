2018-09-13T03:51:40+03:00
Общество

Сквер на Мясокомбинате после «пластики» показал мэр Сергей Еремин

Работы еще ведутся, но выглядит уже впечатляюще
Ася ЖУКОВА
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Сквер на Мясокомбинате после «пластики» показал мэр Сергей Еремин. Фото: Instagram Сергей ЕРЕМИН.Сквер на Мясокомбинате после «пластики» показал мэр Сергей Еремин. Фото: Instagram Сергей ЕРЕМИН.
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Небольшие пригорки с молоденькими соснами, камни и «скалы», тоже в миниатюре. Красноярцам показали, как выглядит сквер на Мясокомбинате после геопластики (это рукотворный ландшафт, изменение рельефа участка по проекту).

Эффектными снимками поделился в своем Instagram глава города Сергей Еремин. Дополнив их эмоциональным пояснением:

- Понервничали мы со сквером в районе Мясокомбината. Сейчас он для нас как комсомольская стройка. Нашли нового инвестора, который работает своими силами и привлекает другие ответственные компании. На территории сквера сделают 4 зоны отдыха, учитывая пожелания жителей. Сейчас полным ходом идет благоустройство аллеи: высадили порядка 50 крупномеров, уложили рулонный газон, применяем геопластику. Придорожная полоса зазеленела с помощью гидропосева. Работа кипит.

eremin__krskeremin__krsk
Сквер на мясокомбинате в Красноярске
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И, судя по фото, сквер уже не узнать! В комментариях горожане поблагодарили мэра.

- Я каждый день езжу мимо этого озера-парка и голосовала за его благоустройство, но делают красиво очень, написала одна из жительниц района. - Всю бы эту территорию облагородить в этом же духе. Спасибо, что держите слово. Достойно уважения!

А еще попросили обратить особое внимание на микрорайон, где находится парк. Пустить больше автобусов, «передвинуть» остановку ближе к домам.

Напомним, сквер на Мясокомбинате попал в план ремонта нынешнего года после голосования 18 марта. А как насчет остальных парков?

- Горожане спрашивают, как идет благоустройство скверов, за которые мы на нашем «зеленом референдуме» голосовали в марте, - отвечает Сергей Еремин. - Работы ведём полным ходом по всем 11 адресам! Где-то благоустройство сделано уже на 80%, как в Солнечном, скверах у цирка, Космонавтов и Серебряном.

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