В Красноярске отремонтируют 45 подпорных стен до конца года

СЕГОДНЯ 13:30 2018-09-06T13:31:40+03:00

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В Красноярске насчитывается более 250 подпорных стен. Каждый год, составляя план коммунальных работ, мэрия всегда уделяет внимание и их ремонту. В этом году заключен контракт на ремонт 45 стен.

Рабочий день 6 сентября для первого заместителя мэра города Владислава Логинова начался во дворе дома № 9г на улице Партизана Железняка. Здесь как раз идет ремонт опасной подпорной стены. Дом построен в непосредственной близости к склону, между ними – небольшая площадка для парковки автомобилей. В прошлом году во время сильнейшего ливня потоками воды эту подпорную стену подмыло.

- Это один из самых сложных участков работ, - рассказывает первый замглавы города. – Образовалась трещина на проезжей части, грунт активно размывался. А внизу находятся гаражи. У жителей это вызывало напряжение. Этим летом подрядчик сделал здесь отсыпку, устроил водоотводную трубу, внизу установили приемный колодец. Так что теперь вода будет отводиться за гаражи. Во дворе можно оставлять автомобили. Через несколько дней работы будут завершены.

В прошлом году во время сильнейшего ливня потоками воды эту подпорную стену подмылоФото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы попросили обратить внимание на два адреса в Солнечном. На улице 40 лет Победы, 28 подпорная стена в таком состоянии, что есть реальная угроза обрушения. Местные жители стараются обходить ее стороной. Второй адрес – улица 60 лет Образования СССР, 50 (жилой комплекс «Снегири»). Дом сдан, а вот сделать подпорную стену застройщик не успел – разорился. Придется городу решить эту проблему, потому что без стены тут никак.

Весной этого года был поднят вопрос по жилому комплексу «Орбита». Дома стоят на высоком берегу, со стороны довольно красивые здания. Неудивительно, что квартиры в «Орбите» раскупались еще на стадии строительства. Но прошло не так уж и много времени, как жильцы забеспокоились изменениями. По их словам, подпорные стены рушатся, неровен час, склон сползет и утащит за собой вниз и дома. Так что в скором времени мэрии придется решать и эту проблему.