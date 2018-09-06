Столбы, баба Лена и Караульная гора: австралиец снял эффектный ролик о знакомстве с Красноярском

СЕГОДНЯ 07:01 2018-09-06T09:15:06+03:00

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Путешественник из Австралии Ник Морли показал эффектный ролик о своем знакомстве с Красноярском. Видео появилось сегодня в группе «Зимняя Универсиада-2019» в соцсетях:

- Вместе с командой участников конкурса #FollowUpSiberia, который организовала компания Норникель, он открыл для себя красоты Сибири. Смотрите и вдохновляйтесь!

Эффектный ролик о Красноярске от австралийского блогера.

Ролик действительно впечатляет. На нем Красноярск вместе с окрестностями предстает с высоты птичьего полета. Коммунальный мост в лучах рассвета, парк Горького, площадь Революции, часовня, «Биг Бен», набережная и, конечно же, Столбы. Причудливые скалы и вид с Караульной горы на город больше всего заворожили блогера. Попала в ролик и баба Лена, 91-летняя путешественница из Красноярска, которую уже знает полпланеты.

- Вот это Красноярск, вот это просторы, – комментируют в соцсетях. – Роскошные виды!

К слову, в конкурсе фото и видео о Сибири («Follow Up Siberia!») приняли участие представители многих стран. В финал вышли 10 человек. Победителям обещают тур в один из городов Сибири. А самые лучшие полетят в Красноярск в дни Универсиады.