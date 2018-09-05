2018-09-05T09:24:54+03:00
Общество

В Хакасии слепили первого снеговика

Белоснежного парня в темной шапке и с руками-веточками так и окрестили – Снеговик [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии слепили первого снеговика. Фото: insta_khakassiaВ Хакасии слепили первого снеговика. Фото: insta_khakassia
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Пока Красноярск два дня заливало дождями, а горожане прямо на улицах тонули по колено в мутных потоках, в трехстах километрах от него, в поселке Приисковом (это север Хакасии) происходили совершенно другие события.

В Хакасии открыли сезон лепки снеговиков.

Здесь выпал первый снег. И не просто припорошил землю белыми мухами. Погода не поскупилась от щедрот своих – если снег, так получите по полной! Чем, собственно, жители поселка и воспользовались. Двое товарищей быстро собрались и по старой доброй традиции слепили снеговика. Надели ему на голову импровизированную шапку, сделали руки-веточки, глаза. Морковки под рукой не нашлось, но без носа не оставили. Судя по улыбке, снежной скульптуре все очень нравится.

- Как мы его назовем? – спрашивает один из создателей своего приятеля.

- Снеговик и назовем, - отвечает тот.

А вокруг, вы не смотрите, что сентябрь, метет самая настоящая метель. Метров через сто ничего не видать. Видео товарищи выложи в Инстаграмм, в группу insta_khakassia. Но некоторые подписчики не поверили, заподозрили, что это фейк. Ведь в наших широтах сейчас на термометре 10-15 градусов тепла.

Но погодите сомневаться. Вспомните, что Приисковое находится в отрогах Кузнецкого Алатау на высоте 1 600 метров. В нескольких километрах от поселка находятся знаменитые на всю страну Ивановские озера. Покататься на склонах возле этих озер сноубордисты со всей страны приезжают даже летом. А недавно власти Хакасии озвучили идею сделать Ивановские озера национальным парком.

Так что снег здесь – очень даже настоящий.

К слову, выпал первый снег и в Кемеровской области. Для жителей Кузбасса это стало неожиданностью. В Шерегеше, в горном районе, сентябрьские осадки случаются. Но чтобы в центре области - настощая погодная аномалия.

Видео: insta_khakassia

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