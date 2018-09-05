2018-09-05T07:28:00+03:00
Общество

Десять водителей красноярской мэрии разом оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за стоянку под запрещающим знаком на Дубровинского

Креативная планерка чиновников аукнулась их подчиненным рублем [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Десять водителей красноярской мэрии разом оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. Фото: "ЧП-Красноярск"Десять водителей красноярской мэрии разом оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. Фото: "ЧП-Красноярск"
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Десять водителей красноярской мэрии разом оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. Каждого. Чем провинились эти люди? И где они так умудрились напартачить? Как в администрацию города могли набрать таких нарушителей? Погодите негодовать, сначала узнайте, за что, собственно, они впали в немилость дорожной полиции.

Десять водителей красноярской мэрии разом оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.

Помните необычную планерку, которую устроили чиновники мэрии утром 30 июля на набережной? Горожане, которые ехали по Коммунальному мосту в тот день примерно в 9 часов утра, еще недоумевали, что за «тусовка в пиджаках» на новых лавках с видом на Енисей.

Так вот, пока чиновники обсуждали насущные вопросы, водители дожидались их на обочине улицы Дубровинского. Выстроились в ряд рядом с Александровским бульваром, в аккурат за знаком, означающим «остановка запрещена».

Ехавшие по Дубровинского автомобилисты возмутились: как это так? Разве машинам с госномерами ПДД не писаны. Зафиксировали все на видео и направили в полк патрульно-постовой службы. Спустя месяц оттуда пришел ответ за подписью врио командира полка ППС С.Молявко.

Цитируем: «водители автомобилей, совершившие остановку и стоянку транспортных средств в зоне действия знака 3.27 ПДД РФ «остановка запрещена), были привлечены в административной ответственности по ч.4 ст.12.16 КоАП РФ, ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена в размере 1500 рублей. Скан документа появился в группе «ЧП-Красноярск».

Что скажет на это мэрия?

А вот и ответ возмущенным красноярцам. Фото: "ЧП-Красноярск"

А вот и ответ возмущенным красноярцам. Фото: "ЧП-Красноярск"

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