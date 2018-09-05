Десять водителей красноярской мэрии разом оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за стоянку под запрещающим знаком на Дубровинского

СЕГОДНЯ 06:54 2018-09-05T07:28:00+03:00

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Десять водителей красноярской мэрии разом оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. Каждого. Чем провинились эти люди? И где они так умудрились напартачить? Как в администрацию города могли набрать таких нарушителей? Погодите негодовать, сначала узнайте, за что, собственно, они впали в немилость дорожной полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/667337" frameborder="0"></iframe> Десять водителей красноярской мэрии разом оштрафовали на 1,5 тысячи рублей.

Помните необычную планерку, которую устроили чиновники мэрии утром 30 июля на набережной? Горожане, которые ехали по Коммунальному мосту в тот день примерно в 9 часов утра, еще недоумевали, что за «тусовка в пиджаках» на новых лавках с видом на Енисей.

Так вот, пока чиновники обсуждали насущные вопросы, водители дожидались их на обочине улицы Дубровинского. Выстроились в ряд рядом с Александровским бульваром, в аккурат за знаком, означающим «остановка запрещена».

Ехавшие по Дубровинского автомобилисты возмутились: как это так? Разве машинам с госномерами ПДД не писаны. Зафиксировали все на видео и направили в полк патрульно-постовой службы. Спустя месяц оттуда пришел ответ за подписью врио командира полка ППС С.Молявко.

Цитируем: «водители автомобилей, совершившие остановку и стоянку транспортных средств в зоне действия знака 3.27 ПДД РФ «остановка запрещена), были привлечены в административной ответственности по ч.4 ст.12.16 КоАП РФ, ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена в размере 1500 рублей. Скан документа появился в группе «ЧП-Красноярск».

Что скажет на это мэрия?