«Праздник тепла и света» красноярцам - в подарок

СЕГОДНЯ 08:40 2018-09-05T09:59:44+03:00

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В гости к энергетикам

В первое воскресенье сентября энергетики Сибирской генерирующей компании пригласили красноярцев на необычный праздник - праздник тепла и света. Днем - экскурсии по энергообъектам холдинга для всех желающих, а вечером на Театральной площади - развлекательная программа с массой сюрпризов, чтобы перед отопительным сезоном продлить лето и зарядиться энергией. «Комсомолка» успела и на экскурсии, и на концерт, и готова вам сегодня обо всем рассказать.

Воскресение, 2 сентября, утро. Возле проходных Красноярской теплотранспортной компании на улице Малаховской, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 – многолюдно. Молодежь, семьи, старшее поколение. Обычно Сибирская генерирующая компания проводит профориентационные экскурсии для школьников и студентов. В 2018-м году появился проект «Дни народного контроля»: красноярцев знакомят с тепловой генерации, принципами работы станции, итогами и планами экологической модернизации. В «Праздник тепла и света» двери открыли для всех. Для всех, кто хочет узнать и увидеть, как производится тепловая и электрическая энергия, познакомиться с людьми, благодаря которым в наших квартирах светло и тепло, задать вопросы руководителям.

Запись шла всего несколько дней, и в итоге было сформировано 18(!) экскурсионных групп. К одной из них и присоединилась «Комсомолка».

Красноярская теплотранспортная компания

На проходной нашу группу встречает директор КТТК Сергей Иванов.

Директор КТТК Сергей Иванов - в роли экскурсовода. Фото: из архива СГК

Пока ждем всех, беседуем.

- Сергей Валентинович, какие новости, как 1 сентября?

- Работаем! Кстати, про 1 сентября. Взяли шефство над соседней гимназией №7, лавочки установили, скоро будем деревья высаживать.

Экскурсия начинается. В роли производственного гида Сергей Иванов чувствует себя уверенно, его стаж в теплоэнергетике – 25 лет, из них 13 на должности руководителя.

- Компания называется теплотранспортная, и наша основная функция — доставлять тепло от ТЭЦ до потребителей, и их сегодня около 800 тысяч человек в Красноярске и пригородах, - представляет свое предприятие Сергей Иванов, проводит группу по основным участкам и обязательно в сердце КТТК – диспетчерскую службу.

Именно отсюда диспетчеры в режиме реального времени следят за работой всех энергообъектов компании, а это более 40 котельных, насосных и ТЭЦ. Не только следят, но могут и управлять. К примеру, насосными станциями, на которых стоит современное, полностью автоматизированное оборудование.

Экскурсантам любопытно все:

- А где на схеме наш район?

- Почему в апреле нельзя топить меньше? У нас жара.

- Скоро ли закроют котельную на Вавилова?

- Можно ли летом совсем не отключать горячую воду?

- Зимой не замерзнем?

- У нас дом строится в «Николаевском». Тепла хватит?

- Кстати, все эти темы, - «лидеры» по популярности, - говорит Сергей Валентинович. – Давайте по порядку.

1. Что касается закрытия и замещения малых, неэкологичных котельных, отработавших по полвека, работа ведется большая. В прошлые годы мы закрыли шесть неэкологичных и малоэффективных теплоисточников, в плане на 2018 — еще четыре, в числе которых и две котельные в Зеленой Роще. Одну из них, старую котельную №1 с 45-метровой трубой на ул. Джамбульской, снесут 4 сентября с помощью промышленного взрыва. Котельная №2 в жилом микрорайоне Зеленой Рощи сейчас переоборудуется в центральный тепловой пункт, который будет регулировать параметры теплоносителя – то есть никакого дыма и угольной пыли там больше не будет.

2. Что касается отопления весной, то мы не можем технологически снизить температуру воды на выходе ниже 70 градусов, но управляющая компания может и должна регулировать параметры в доме, это ее зона ответственности.

3. К зиме мы готовы, технически можем подать тепло и сейчас. Как только глава города подпишет распоряжение, тепло пойдет в ваши дома. Но отмечу, что наша ремонтная программа идет с марта по ноябрь, и теплоподаче это не мешает, есть специальные резервные схемы. Весенние и осенние месяцы нам нужны, чтобы летом, когда мэрия ведет ремонты, не создавать красноярцам дополнительных проблем на дорогах.

4. Полностью не отключать горячую воду не получится, так устроена система теплоснабжения Красноярска. Но за последние годы нам удалось сократить срок отключения с 22 суток до 7-10. В большую часть микрорайонов города удалось подать воду на трое–четверо суток раньше, а где-то и на пять. В планах – сделать отключения еще короче.

5. Проблем с теплом в микрорайоне «Николаевский» не будет. Мы строим новую теплосеть от ТЭЦ-2 через четвертый мост и на левый берег. Магистраль идет и внутри моста, метр в диаметре, срок службы не стандартные 30 лет, а полвека. Ее тепла хватит и на новостройки Октябрьского района, и на объекты Универсиады, и на замещение неэкологичных котельных левобережья.

6. Мы завершили строительство и реконструкцию теплосетей к объектам Универсиады, среди которых: «Арена Платинум», строящийся хирургический корпус краевой больницы, студенческий комплекс «Перья» в Студгородке, стадион «Енисей», ледовая арена «Кристалл». Мы растем и развиваемся вместе с городом.

- Очень интересно и доступно рассказывает Сергей Иванов, - делится впечатлениями участница экскурсии Нина Пономарева. - Я живу на «Спутнике», попросила показать мой участок, и теперь представляю как именно в наши дома поступают тепло и горячая вода. А еще я поняла насколько у энергетиков сложная и ответственная работа.

Понравилась экскурсия и Нине Бычихиной:

- Я работала заместителем главного инженера на оборонном заводе и имею представление о производстве. Поэтому мне было особенно интересно увидеть, как устроена главная теплоцентраль города, получить ответы на свои вопросы, в частности, о регулировании температуры в квартирах, когда на улице уже тепло, а отопительной сезон еще идет.

ТЭЦ–1

Здесь тоже экскурсия начинается с инструктажа по технике безопасности, а дети сразу обращают внимание на огромного, черного пса по кличке… Малыш. Он, кстати, охранник на официальном довольствии, как и три десятка других сторожевых псов, помогающих охранять периметр станции.

Легендарная ТЭЦ-1 – гордость Красноярска встретила нас особой атмосферой. Здесь живет история, здесь остались старые здания, построенные в военные годы, а в цехе стоит та самая первая турбина (турбогенератор), с которой и началась Красноярская теплоэнергетика. Она уже давно не действует, но остается на станции, как музейный экспонат.

Фото на память на фоне первой турбины, с которой и началась Красноярская теплоэнергетика. Фото: из архива СГК

В мае 1943 года ТЭЦ-1 отдала первую энергию эвакуированным в Сибирь оборонным предприятиям. И до сих пор теплоцентраль – «рабочая лошадка»: дает тепловую энергию крупнейшим заводам, тепло и горячую воду более 400 000 жителей Красноярска и Березовки.

Химический цех, угольный склад, главный щит управления оборудованием, музей станции, - где вам расскажут о славной 75-летней истории первой красноярской теплостанции, - сюда обязательно стоит прийти и все увидеть своими глазами.

Наша группа, в основном женщины, по-хозяйски отмечают.

- Как все слаженно, четко работает.

- Чистота, цветы кругом!

- Какая красота здесь, посмотрите, какая мощь, - говорит участница экскурсии Татьяна Михеева. – И это не горы, не океан, эту мощь создали люди, и она приносит столько пользы, столько тепла.

Рассматриваем гигантскую кучу угля, наш экскурсовод инженер ПТО Сергей Баженов поясняет принципы генерации, называет цифры, на наш взгляд, совершенно фантастические.

– Летом станции угля нужно немного, примерно 30 вагонов в день, а вот зимой, в отопительный сезон – 200.

Экология – в центре внимания. Из-за плотной застройки и уникального состава оборудования станции ее очень сложно модернизировать, стандартные решения не работают, но программа есть, и она уже выполняется. Так, вместо трех «низких» труб (105 и 120 метров) здесь построят одну высокую – 270 метров. Затем сначала один, потом все котлы оборудуют электрофильтрами с эффективностью 99%, а затем оборудуют такими фильтрами все котлы. Экологическая задача – снижение общего объема выбросов станции на 25%.

ТЭЦ-2

Эта станция – крупная, современная, обеспечивает теплом 38% потребителей Красноярска в разных районах: Свердловский, Центральный, части Октябрьского и Железнодорожного.

Вышли из автобуса и будто оказались на большом цветочном рынке: огромные клумбы, аромат – волшебный.

Котлоагрегаты на ТЭЦ-2 - настоящие исполины. Фото: из архива СГК

Экскурсии сегодня идут нон-стоп: в цехах можно увидеть «хвост» одной группы и «голову» другой, как в Третьяковке.

- Мы организовали «День открытых дверей», чтобы жители понимали, как устроено энергопредприятие, какие люди здесь работают, механизмы, оборудование, - все то, от чего зависит надежность теплобеспечения сибирского города, - говорит директор станции Олег Бубновский. – Мы хотим рассказать о теплоэнергетике просто и доступно. Многие, причем не только дети, но и взрослые, думают, что у нас, как в деревенском доме, стоит котел и в него лопатой уголь кидают.Ты рассказываешь, используешь сравнения, люди удивляются, запоминают.

- Высота котла на ТЭЦ-2 – 50метров, представьте себе эту махину, - почти две «девятиэтажки», стоящие друг на друге.

Заходим в цех, задираем голову, вот он, один из шести котлов станции, действительно исполинское сооружение. Дети шепчутся:

Среди экскурсоводов в «День открытых дверей» - директор ТЭЦ-2 Олег Бубновский. Фото: из архива СГК

- Словно дракон гигантский, огнедышащий.

- Невероятные впечатления, я не ожидала, - признается Татьяна Лейтниш. – Я далека от производства, работала в медицине, и когда позвали на ТЭЦ, подумала, чего я там не видела. А тут, оказывается, так интересно. Удивительная мощь, гордость берет. И обратите внимание, совсем мало людей…

Сотрудников в цехах действительно немного. На ТЭЦ-2 практически все процессы на стации автоматизированы, это одна из самых современных станций в стране. Причем по многим показателям, в том числе и по экологической защите. Так, дымовые газы очищаются с помощью электрических фильтров, эффективность которых свыше 99%.

- Наша ТЭЦ -2 еще и одна из самых экономичных, - говорит экскурсовод нашей группы Юрий Ланцов, руководитель группы наладки и испытаний. – Смотрите, на отопление «девятиэтажки» требуется одна гигакалория. Чтобы ее выработать на нашей станции нужно 170 кг угля, а на котельных – в два-три раза больше.

Знакомимся не только с цифрами, но и с людьми. Всегда важно знать, в чьих руках тепло твоего дома. Юрий Ланцов на станции с первого дня, пришел сюда обходчиком 39 лет назад, станция для него родной дом. Как и для Олега Бубновского.

- Я работаю на станции 20 лет. Тоже начинал с обходчика, пришел сюда студентом 4 курса, вырос до директора. Как говорят на производстве, воплотилась «мечта энергетика» - всю жизнь на одном предприятии, прошел все участки. Честно говоря, я – среднестатистический энергетик ТЭЦ-2. Средний стаж у нас на станции 20 лет, средний возраст – 42. Точь-в-точь как у меня, - смеется Олег Анатольевич.

- Остались для вас «загадки» на ТЭЦ?

- Каждый день – новый день, новые задачи, которые интересно и приятно решать, получая результат.

Насосная станция

Холодное водоснабжение Красноярска – это зона ответственности компании «КрасКом», которая входит в СГК. «КрасКом» обслуживает семь водозаборных сооружений в Красноярске. Все вместе они «производят» 140 миллионов холодной воды в год, - именно столько самой вкусной и чистой воды в стране выпивают красноярцы ежегодно.

Это здание 1913 года. Сейчас здесь находится единственный в городе музей водопровода. Фото: из архива СГК

Экскурсия на старейший водозабор Красноярска, который находится на острове Посадный и до сих пор работает, - как путешествие в прошлое. Насосная станция – здание удивительной красоты 1913 года. Сейчас в нем единственный в городе музей водопровода. Экспонаты – уникальные. Как, например, фотоснимок, сделанный 105 лет назад: в честь открытия водопровода пожарные устроили водяной салют. Любопытные экспонаты - люки разных годов. Есть и один из самых первых, с вековой историей. Экскурсантам предлагается постоять на этом люке, чтобы получить крепкое, как чугун, здоровье и прожить не меньше ста лет, что наша группа с удовольствием и сделала. Необычный сюрприз – фотосессия на берегу с фонтанами Енисея. История здесь везде, в прямом смысле, под ногами. Вот, чугунная, винтовая лестница в первой башне водозабора. Столько лет прошло, она как новая! По ней можно смело спуститься в шахту водозаборного колодца, первая скважина которого по-прежнему входит в рабочую схему городской системы водоснабжения нашего города.

На пульте управления водозабором. Фото: из архива СГК

«Красноярск, спасибо! Было круто, тепло и светло!»

Так написали о нашем городе и прошедшем концерте в своем Инстаграме музыканты группы «Ундервуд». Этот концерт стал финалом «Праздника тепла и света», который Сибирская генерирующая компания подарила красноярцам на празднике тепла и света.

В воскресный вечер за три часа до концерта на площади уже «жарко»: фотозона, художественная мастерская, где учат рисовать углем, конкурсы на сцене с классными призами, велооркестр, моментальное фото из соцсетей, - выбирайте, что нравится. А танцы на площади начинаются еще до «Ундервуда». Любимые городские группы - «КрайКомПати» и «Макароны по-флотски» - и их танцевальные каверы согрели сразу.

Поздний вечер. На Театральной площади – «танцуют» разноцветные фонтаны, а в уличных каминах - живой огонь. Сотни красноярцев тоже танцуют под первым осенним дождем... И поют.

Будем терпимы и будем неистовы,

Пой, ангел мой, гламурные истины,

Мы не одни, мы многочисленны….

И хором, вся площадь «Гагарин, я вас любила, о!».

Сразу после концерта музыканты опубликовали пост в социальных сетях и получили шквал комментариев от благодарных красноярцев:

undervud_official: Красноярск, спасибо! Было круто, тепло и светло!

komikrock: Было круто, куча эмоций, Максим крутой танцор)

marina__gera: Я сейчас в невероятной эйфории! Спасибо вам, дорогие наши!

elenalekomtseva: Ой, ребята

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотни красноярцев воспользовались возможностью сфотографироваться в ярких фотозонах и получить моментальное фото. Пес Арти мужественно вынес свет фотовспышки, главное, хозяйки – рядом. Знакомимся. Полина и Оксана Бойко пришли на концерт, потому что «Крайком партии» их любимая группа.

- Энергетика нравится?

Смеются в ответ:

- И она тоже! А особенно нравится гитарист, это наш любимый папа и муж!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Центр притяжения – уличные камины с живым огнем. Люди греются, фотографируются, знакомятся. Тепло и красиво! Семья Сорокиных на празднике в полном составе: Вячеслав, Ирина, Карина, Дмитрий.

- Очень любим городские праздники, - говорит Ирина. - Они объединяют, и всегда много эмоций, энергии, тем более, - наш папа – энергетик!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Итог работы арт-мастерской «Рисование углем» - 100 «полотен»!

– Сегодня в нашу мастерскую приходят удивительно одаренные красноярцы, - говорит Петра Сазонова, педагог-художник. - Посмотрите на рисунки, и идеи, и исполнение – очень талантливо! Много детей, подростков, были гости из других городов, даже из Якутии. Некоторые нарисовали по две, а кто и по четыре работы. Говорят, «вдохновение!». Подтверждаем, сегодня вечером особенная, творческая, очень теплая атмосфера.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Крутишь педали? Звучит музыка! Красноярцы оказались талантливыми музыкантами. Велооркестр звучал без перерыва три часа.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В фотозону «Горящая рука» - очередь, эксперимент – необычный, эмоции зашкаливают.