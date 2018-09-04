2018-09-04T08:26:56+03:00
Происшествия

Красноярск оказался не готов к ливню: затоплены дороги и дома

Красноярцы выкладывают в сети фото и видео последствий дождя
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Потоп в КрасноярскеПотоп в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярск в очередной раз оказался не готов к ливню, который начался еще накануне вечером: затоплены дороги, дома и парковки. По информации мэрии города, с ночи на ликвидацию последствий дождя вышла спецтехника, но справиться с количеством осадков ликвидаторам пока не удается. Ливень стал причиной отключения электричества на пяти улицах, перестали работать светофоры. В квартирах красноярцев капает с потолка: крыши домов ремонтируют по программе капремонта. Поэтому горожанам приходилось подставлять тазики, спасая свое жилье.

Лужи в Красноярске.Видео: соцсети

Как рассказали в пресс-службе администрации Красноярска, в городе много особо опасных участков, куда техника выдвинулась еще ночью - 16 спецмашин и 5 мотопомп.За ночь откачано порядка 7,5 тысяч кубометров воды.

Ливень в квартире.Видео: ТВК

- Затопленными оказались несколько пониженных участков местности, которые традиционно затапливает во время осадков, - сообщают власти. - Это дворы и дороги в Ленинском, Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах.

Традиционно топит район КрасТЭЦ, ул. 78-й Добровольческой бригады, Профсоюзов, Железнодорожников, Ады Лебедевой, переулок Медицинский, ул. Грунтовая и Цементников.

Город с утра в пробках Фото: Мария ЛЕНЦ

Город с утра в пробкахФото: Мария ЛЕНЦ

Горожане в соцсетях делятся последствиями. Традиционно пострадали улицы Железнодорожников, Высотная, Маерчака, Ладо Кецховели, 60 лет Октября, Гусарова, Алеши Тимошенкова. Автовладельцы не смогли утром добраться до машин на Карамзина - парковка ушла под воду. На Волжской у жителец ливень шел прямо с потолка, сообщает ТВК.

Машины глохнут Фото: Мария ЛЕНЦ

Машины глохнутФото: Мария ЛЕНЦ

Н Академика Киренского ветром прямо на машины повалило деревья. Без света остались жители Октябрьского и Железнодорожного районов. Из-за дорожных ремонтов, ливня и неработающих светофоров, старой ливневой канализации в городе с утра фиксировались 8-балльные пробки.

На Киренского упало дерево... Фото: соцсети

На Киренского упало дерево... Фото: соцсети

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