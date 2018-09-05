Виртуальный мир побеждает реальный

5 Сент. 12:24 2018-09-11T10:37:12+03:00

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Голосовая связь доступна практически в любой точке Красноярского края. А вот стабильный 3G и 4G-интернет – не всегда. На сегодняшний день для большинства из нас наличие связи – это наличие быстрого мобильного интернета в любых поездках.

В январе в Красноярском крае примерно треть населения пользовалась кнопочными телефонами, еще треть - смартфонами с медленным интернетом. Но уже сегодня доля пользователей мощных современных устройств с поддержкой 4G перевалила далеко за треть, а в Норильске и вовсе за половину. Все это говорит о том, что виртуальная реальность становится частью современной жизни.

Кстати, Tele2, альтернативный оператор сотовой связи, сумел погрузить красноярцев в виртуальный мир в настоящем VR-кинотеатре на Большом пикнике Каменки. Выбираешь фильм – и погружаешься в подводный мир, например. Скорость 4G-интернета позволяет – испытано на себе.

Фото: Tele2

Виталий Агарков, технический директор красноярского филиала Tele2:

«Мы расширяем покрытие быстрого мобильного интернета для удовлетворения растущих потребностей наших клиентов. 4G-смартфонов в нашей сети в Красноярском крае сейчас 41%, и этот показатель будет расти. Поэтому мы работаем как над повышением емкости сети, чтобы сохранить привычно высокую скорость загрузки данных, так и над покрытием мобильным интернетом новых территорий. В следующем году мы планируем расширить сети 3G и 4G, сделав быстрый мобильный интернет таким же доступным, как и голосовую связь».