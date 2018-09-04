СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-04T13:52:25+03:00

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Первый ливень этой осени – чем не повод выгулять свой зонтик? Если дождь зарядил на весь день, этот аксессуар просто таки «маст хэв»! Какие же зонтики предпочитают красноярцы? Фотокорреспондент «Комсомолки» Мария Ленц прошлась по улицам и поделилась наблюдениями.

Неожиданно: дождь хлещет, а на улице больше всего людей БЕЗ зонтиков. Причем от брызг не прячутся, гуляют с толком, с чувством, с удовольствием. В капюшонах или даже с непокрытой головой.

- Ну, не люблю я зонтики! – пояснил красноярец Андрей. – Сколько уже потерял. А потом решил и вовсе отказаться. Я на машине, так что мне не страшен сильный дождь. А, когда выходишь на работу, холодный «душ» с неба минуту-другую даже бодрит.

Черный - самый мужской цвет зонта.Фото: Мария ЛЕНЦ

На втором месте - горожане с зонтами спокойных цветов. Лидер среди них, разумеется, черный. Такие выбирают как мужчины, так и женщины. Почему?

Хотя к самому строгом цвету иногда тяготеют и дамы.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Стильно, элегантно, - разводит руками Ольга. – И опять же ко всему подходит, не надо ломать голову: сочетается ли он с плащом или туфлями. По утрам экономишь время на сборы. И главное: черный зонт – это прак-тич-но! С бежевыми или белыми у нас не очень-то походишь, сами понимаете.

Черный - самый практичный.Фото: Мария ЛЕНЦ

Третью строчку рейтинга по праву занимают яркие однотонные зонты. Алые, ультрамариновые, изумрудные… Компактные или трости.

Цветные тоже в фаворе!Фото: Мария ЛЕНЦ

- В серый дождливый день – это то, что доктор прописал, - смеется обладательницы желтого Евгения. – Нет на небе солнца, беру его с собой (показывает на зонт). И, как в песне: «И настроение твое улучшилось!». Или иногда хочется выделиться в толпе – пожалуйста. Зонтик в помощь!

Яркие зонты в серый день, что может быть лучше?Фото: Мария ЛЕНЦ

Чуть реже встречаются зонты с принтами городов или надписями. За часовую прогулку таких нам попалось штук пять-шесть. Здесь тебе и Эйфелева башня, и небоскребы Нью-Йорка, и китайские пагоды.

есть поклонники и у зонтиков с принтами городов.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Как говорится, кто о чем мечтает, - кивает на свой зонтик с изображением Исакиевского собора красноярка Ирина. – Привезла его на память из Питера, влюбилась в этот город. Следующим летом обязательно его навещу. А зонтик мне об этом напоминает.

А этот еще ждет свою хозяйку.Фото: Мария ЛЕНЦ

И завершают наш список зонты (как бы помягче выразиться) на любителя. С «расцветающими» на куполе крупными розанами, аляповатой сакурой, даже с павлиньими перьями. Приятное исключение среди них – зонтик радужный. Под таким хандра и плохое настроение просто улетучиваются!

Самый яркий зонтик этого дня - радужный.Фото: Мария ЛЕНЦ

А вы какие зонты любите?