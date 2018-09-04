Первые результаты проверки инцидента на рейсе Москва-Норильск: пилоты «Boeing» пытались обойти грозовое облако, но их «зацепило»

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-04T11:36:05+03:00

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На борту Boeing авиакомпании Nordstar, вылетевшего 31 августа из Москвы в Норильск, находилось около 170 человек, и 5 членов экипажа. Примерно через пять минут после взлета лайнер начало страшно трясти, а потом пассажиров ослепила яркая вспышка – в крыло ударила молния. Впечатлениями пассажиры поделились после приземления в популярном городском паблике.

«Спасибо пилотам! Так как высоту мы не то что не набрали, а только взлетели и начали падать. Там буквально 1 минута прошла, именно из-за этого паника и началась, что вот земля рядом и резко вниз, боялись об землю разбиться. Ну а то, что молния попала в самолет, это вообще. Думала, либо упадем, либо самолет взорвется, очень страшно было!».

«Пилот молодец, он вывел самолёт из грозового фронта. И благодаря ему мы остались живы!».

«Это было очень страшно, правда. Самолет сильно трясся, скрипел, попал в грозовой фронт. Неуправляемым он не был точно - я уверена, что именно твердая рука пилота вывела нас оттуда. Были вскрики, но люди скорее в ужасе притихли, ожидая, чем же это кончится. Я молилась вслух и держала за руку ребенка, который спал. Сидела и думала, что как хорошо, что она выключилась так крепко. Потом ударила молния, звук был - очень сильный хлопок, не справа или слева, а везде. И яркая белая вспышка в иллюминаторах. Я решила, что двигатель загорелся. Ощущение беспомощности, о котором писали, это ужасно. Очень страшно, сердце из груди выскакивало. Сидишь и ждешь, что будет. Думала, сейчас падать начнем. Но мы продолжали лететь, понемногу тряска прекратилась. Стюардессы и не должны были бегать по салону, когда все тряслось, они также сидели пристегнутые. Но как только самолет выровнялся, они пошли успокаивать людей, отпаивать их валерьянкой. К экипажу нет претензий, а пилоты наверняка нас всех спасли. Вопрос один - почему мы оказались в грозе?

norilsktoday Фото крыла самолета

«Моя мама была в том самолёте. Это ужасная ситуация. Я даже себе и не представляю, какого это находится в данной ситуации. Надеюсь, этого больше не произойдёт. Такое чувство, что она рассказывала про какой-то фильм ужасов».

«Весь ужас был даже не в ситуации, а в возникшей панике и истерике пассажиров - женщины орали на весь салон и напугали тем самым всех детей, да и остальных пассажиров!».

Едва ли кто не поймет перепуганных людей. Но опытные летчики говорят – ситуация штатная, и удар молнии не может вывести из строя современную систему самолета.

Кстати, в аэропорту «Алыкель» неофициально рассказали, что никаких сообщений по поводу инцидента от авиакомпании к ним не поступало – соответственно, здесь не организовывали никаких условий приема борта.

И вот, специалисты озвучили первые результаты проверки:

Андрей Горелов, исполняющий обязанности старшего помощника руководителя Западно-сибирской транспортной прокуратуры, сообщил «Комсомольской правде – Красноярск»:

- Сейчас мы можем озвучить только предварительные результаты, для окончательных выводов может потребоваться месяц и больше. Все произошло примерно через 5 минут после взлета, самолет обходил грозовой фронт. Но Boeing - это не автомобиль, объезжающий ямку, там совсем другие скорости, сложнейшие маневры, частично он в него попал. Ударила молния, известно, что, к счастью, она не повредила самолет и не вывела из строя системы, поэтому полет был продолжен. Никто не пострадал, заявлений от пассажиров в наше ведомство не поступало. Тем не менее, проверка ведется нашим ведомством совместно с Росавиацией – выполнялись ли все условия безопасности для полета, правильно ли действовал экипаж.

Пока предварительно установлено, что перед взлетом борт прошел проверку, был исправен, а погодные условия были допустимыми для того, чтобы осуществлять взлет и выполнять авиарейсы.