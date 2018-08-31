Ремонт дорог – труд героический

СЕГОДНЯ 08:44 2018-08-31T12:37:13+03:00

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О состоянии федеральных и краевых трасс, о сложности работы дорожной отрасли в студии радио «Комсомольская правда» ведущие пообщались с Андреем Ивановым, генеральным директор ГП «КрайДЭО».

- Андрей Сергеевич, расскажите, какие дороги содержать хлопотнее, федеральные или краевые?

- Нагрузка на дорогу разная. Интенсивность движения по федеральным трассам в Красноярском крае очень высокая. Трафик непрерывный, фуры двигаются одна за другой. На краевых дорогах интенсивность, конечно же, ниже. На муниципальных – наименее интенсивное движение, но содержание дорог, тем не менее, также требует внимания. Стоит отметить, что с течением времени и развитием техники нагрузки на асфальт меняются. Если еще в конце 1980-х годов по догам передвигались небольшие машины – ЗиЛы и ГАЗы, то сегодня ездят фуры, которые перевозят порядка 60 тонн груза. Поэтому на федеральных трассах, где высокий трафик асфальт меняется в среднем через каждые пять лет.

- Чем отличается содержание дорог от ремонта?

- В рамках летнего содержания происходит текущая эксплуатация. И поэтому работа проводится минимальная – ямочный ремонт, замена барьерного ограждения, дорожных знаков, вывоз мусора, нанесение разметки. Более серьезная работа проводится в рамках ремонта. Снимаются старые слои асфальта, укладывается новые, проводятся многие другие виды работ.

- Какими крупными объектами занималось ваше предприятие в этом году?

- У нас заключено шесть контрактов по ремонту федеральной дороги. Будет отремонтирован подъезд к автодороге Солонцы. Сегодня там строится подземный переход, переносятся коммуникации, устанавливаются столбы освещения. Мы получим хорошую четырехполосную дорогу с разделенным движением, что минимизирует аварии. Надо заметить, что в последние два года многие работы ведутся в рамках программы «Безопасные качественные дороги».

- Всегда удивляет, как на трассах с интенсивным движением ведутся ремонтные работы, ведь дороги не перекрываются!

- На мой взгляд, труд ремонтников на дороге героический. Когда я посещаю объекты и разговариваю с рабочими, то порой на месте даже просто стоять страшно, не то что работать! Автолюбители не соблюдают скоростной режим, проносятся легковые автомобили и даже фуры на высокой скорости. Поэтому многие работы нами ведутся ночью из-за менее интенсивного движения. Кроме того, в жаркую погоду асфальт остывает медленно, поэтому чтобы избежать образования колеи, работаем в ночное время.

- Хотелось бы услышать несколько слов о ваших краткосрочных и дальнесрочных планах работы.

- В ближайшее время нужно закончить контракты этого года. Никаких заминок у нас нет, к тому же погода благоволит. В следующем году у нас уже есть много переходящих объектов, но надеемся, что к ним присоединятся и новые. Я уверен, что со всеми объемами мы справимся и сделаем работу хорошего качества.