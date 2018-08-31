Красноярским школьникам выдадут почти полтора миллиона книг

СЕГОДНЯ 07:12 2018-08-31T07:42:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Красноярским школьникам в новом году выдадут почти 1,5 миллиона учебников. Причем каждый пятый учебник – совершенно новый, еще пахнущий типографской краской. Они поступили этим летом и ждут своего часа.

А еще школы заказали более 350 тысяч новых учебных пособий для педагогов. На эти цели выделено 163,2 миллиона рублей. В ближайшие дни учителям доставят около двух тысяч наименований книг. Среди стандартных букварей, азбук, учебников по русскому языку, литературе, биологии и математике есть и необычные экземпляры. Например, учебники по физкультуре, музыке, астрономии, праву, искусству, экологии, шахматам, финансовой грамотности.

По словам руководителя управления образования Красноярска Татьяны Ситдиковой, 40 образовательных учреждений получили почти 7 тысяч электронных книг, фонды ещё 72 школ пополнились двумя тысячами экземпляров инклюзивных учебников для слабовидящих детей, а также для учеников с нарушением интеллекта. Книги для слабовидящих школьников отличаются крупным шрифтом: если традиционный учебник состоит из двух частей, то аналогичное пособие для ребятишек со слабым зрением включает 4-5 книг. Учебники для детей с нарушениями интеллекта сильно отличаются от стандартных. Школьники с особенностями развития не изучают физику или химию, а в математике нет трудных логических задач.

Большим разнообразием отличаются учебники технологии – уже в школе дети готовятся к получению профессии. Для них есть учебники по швейному и скорняжному делу, сельскохозяйственному труду, а также азбука переплетчика и пособие по подготовке младшего обслуживающего персонала.