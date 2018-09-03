«Деньги на крови»: волна ложных сообщений о доноре для мальчика с редкой группой захлестнула Красноярск

СЕГОДНЯ 09:15 2018-09-03T09:18:06+03:00

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- Срочно! Нужна 4 отрицательная группа крови для переливания мальчику, попали в аварию. Телефон для связи 8 950 138 -- --. Раскидайте по группам, пожалуйста! Не будьте равнодушны, - такое сообщение на днях разместили у себя на страницах в соцсетях десятки (а то и сотни) красноярцев. Как не откликнуться на чужую беду? Как остаться в стороне?Между тем оказалось: это фейк.

- Доверчивость и желание людей помочь используют мошенники! – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск почетный донор России Владислав Власов. – Очень обидно, что на такой теме пытаются сыграть. Посмотрите на этот пост: там нет ни имени, ни фамилии ребёнка, ни лечебного учреждения, в котором он, якобы, находится, ни даже города. Номер телефона - совсем другого региона, при звонке на который с вас будут сняты деньги.

Вот такое сообщение разместили у себя на страницах сотни человек. Фото: скрин соцсети.

Напомним, точно такое же объявление «ходило» по городу в конце июля. А тут началась новая волна. Мошенники не унимаются. Причем зачастую используют данные о реальном ЧП, которое случилось давно. Когда кровь уже не нужна. В то время как многим требуется помощь прямо сейчас.

- Есть же очень простые правила! – объясняет Владислав Власов. - В настоящем объявлении обязательно должны быть указаны фамилия реципиента и медицинское учреждение, где он находится. Единственный телефон, который допустимо писать в объявлении - телефон Центра крови. Кроме того, группа крови значения не имеет - больному выдают необходимую из «банка крови». Не размещайте, пожалуйста, подобные объявления, вы же поддерживаете мошенников.

КОНКРЕТНО

Если хотите помочь реальным людям, проверенные объявления есть здесь - в группе «Доноры Красноярского края» - https://vk.com/krasdonor. В них никогда не указывают номера телефонов. Только фамилия, имя, отчество и медучреждение, где находится человек.