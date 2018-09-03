«В десятом и пятом классах всего по одной девочке»: как отметила 1 сентября крохотная школа на краю цивилизации

СЕГОДНЯ 07:59 2018-09-03T08:08:36+03:00

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- Посёлок Большая речка - это самый настоящий «таёжный тупик». Здесь заканчивается дорога, а за околицей горы Западного Саяна - только тайга, горная река, красивая и суровая природа, - рассказал о поездке Илья Наймушин на своей странице в соцсети. - Население посёлка сегодня немногим более ста человек. Но вопреки практике последних десятилетий, в Большой речке функционирует своя школа с 11-летним обучением, в которых учатся, в сумме, пятнадцать детей. Самый многочисленный класс девятый - четверо учащихся. В десятом и пятом классах всего по одной девочке. А ученики начальной школы, с первого по четвертый, занимаются все вместе, в одном классе с одной учительницей. Как? У каждого свои учебники, своя программа. А в некоторых классах нет ни одного ученика.

Фото: Илья НАЙМУШИН

С ребятами занимаются учителя, живущие в Большой речке, но их недостаточно для преподавания полной школьной программы, поэтому несколько учителей приезжают из соседней деревни Разъезжее и из самого райцентра Ермаковского. Для большереченцев Ермаковское - это чуть ли не столичный город.

Фото: Илья НАЙМУШИН

Вы думаете, что в этой школе ребятишки имеют не совсем качественное образование? Ничего подобного. Дети учатся успешно, они участвуют в различных заочных (а если есть возможность выезжать, то и в очных) конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т. п., в которых занимают призовые места. В конкурсах Школы космонавтики, в районных олимпиадах, даже в спортивных соревнованиях по рукопашному бою (в отсутствие тренера мальчик ездит на тренировки в райцентр)!

Фото: Илья НАЙМУШИН

Я еще никогда не присутствовал на такой «линейке» 1 сентября, как здесь. Как говорят мудрые педагоги - воспитывать и обучать детей означает хвалить их. Такая картина: в коридоре школы учителя поставили скамейки и стулья, на которых они сидят вместе с родителями школьников. А дети собрались вне поля их зрения, за углом. И вот каждого ученика по очереди приглашают выйти перед «зрителями» и долго перечисляют все их заслуги. Например, так: наш Ваня занял второе и третье места в такой-то олимпиаде, а ещё он хороший спортсмен, а ещё он летом помогал нам чинить крышу и носил воду в школу. Что бы мы делали без тебя, дорой наш Ваня! И так с каждым ребёнком! А когда дети дарили педагогам цветы, то это было так трогательно - с настоящими искренними чувствами благодарности в глазах, с такими крепкими объятиями и поцелуями учительниц.

Фото: Илья НАЙМУШИН

Конечно, школе нужна помощь. Причём, это не какие-то сумасшедшие миллионы, а совсем скромные, по красноярским меркам, деньги. Но школа испытывает катастрофическую нехватку финансирования. Деньги на краску к 1 сентября... собирали учителя из своего заработка. Современный электрощиток стоимостью 28 тысяч рублей, без которого школа не прошла бы проверку на готовность, также был куплен вскладчину.

Самая большая проблема - это крыша, которая не менялась 60 лет.

Фото: Илья НАЙМУШИН

Коллегам из ведущих краевых СМИ стоит посетить эту самую маленькую, но далеко не самую отсталую в плане образования, школу и поднять её насущные проблемы.

Большая речка - это один из тех населённых пунктов, где заканчивается Красноярская земля, самая граница. Здесь более жёсткий климат, учитывая климатические особенности Саян. Здесь гораздо меньше солнечных дней, чем в соседней Хакасии. Но это очень живописный уголок.

Фото: Илья НАЙМУШИН

Фото: Илья НАЙМУШИН

У наших земляков, не должно быть депрессивного настроения, они не должны чувствовать себя забытыми и ненужными вслед за леспромхозом советского времени, который был закрыт, а люди остались без работы. У них и так нет денег, поэтому им самим не хватит на содержание школы. Но пока в посёлке есть школа - есть и надежда на будущее.

Фото: Илья НАЙМУШИН

Фото: Илья НАЙМУШИН

Photos by Ilya Naymushin.