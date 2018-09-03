2018-09-03T04:14:47+03:00
Общество

Карту погибших кораблей создадут в Красноярском крае

Ученые уже отправились в экспедицию
Ася ЖУКОВА
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Карту погибших кораблей создадут в Красноярском крае.Карту погибших кораблей создадут в Красноярском крае.Фото: Архив "КП"
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Своя карта старинных погибших кораблей появится в Красноярском крае. Чтобы ее составить, группа ученых с современным оборудованием 1 сентября выдвинулась на север региона, сообщают наши коллеги с телеканала «Вести. Красноярск».

Исследователи уверены: глубины Енисея так же, как и космос, хранят множество тайн. В 19 веке по реке - от Карского моря до Лесосибирска – ходили суда. Некоторые терпели крушения. Нам известна судьба только нескольких кораблей, которые находятся на берегу. Между тем сколько еще остается под водой… Где застигла их стихия, пока неизвестно. Поэтому ученые поставили перед собой задачу – найти старинные корабли. За Уралом такого еще не было.

Для создания карты вооружились эхолотами. А, когда ее подготовят, обещают опубликовать. «Черных археологов бояться не стоит, - говорят исследователи. – Вряд ли в наш край провозили драгоценные металлы».

По словам руководителя экспедиции Александра Гончерова, ценные грузы, скорее, могли доставлять в 17 веке, когда шла активная пушная торговля. Но суда 19 века, по-видимому, уже пусты, их успели разграбить.

После того, как данные будут собраны, их обработают и составят карту. Привлекут математиков, геодезистов, программистов, технологов. Ученые рассчитывают, что вернутся примерно через месяц, так что карта может быть создана до конца нынешнего года.

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