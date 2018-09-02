«Решил меня так наказать»: пожилой супруг из ревности увез от молодой жены двоих детей

СЕГОДНЯ 13:49 2018-09-02T14:00:54+03:00

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Галине Михайловой 30 лет, ее мужу Виктору - 69. До недавнего времени семья счастливо жила в поселке Залегощь (Орловская область). Перебрались сюда Михайловы из Удачного (Якутия), где и познакомились. Несмотря на большую разницу в возрасте, Галина и Виктор вместе прожили 9 лет. Виктор долгое время добивался внимания Гали, красиво ухаживал, и молоденькая девушка сдалась - поженились. За время брака родили двоих детей (Валюшке сейчас 8 лет, Левушке -3 годика). Все шло своим чередом, пока Виктора не начала глодать черная ревность. Дошло до того, что он взял детей и уехал, предположительно - в Красноярск

Валюшке сейчас 8 лет Фото: соцсети

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- Мы переехали, когда Витя на пенсию вышел, дом здесь большой купили - 320 квадратов, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск женщина. - Семья-то большая: у меня дочь от первого брака есть, у него - своя, ей сейчас 40 лет, общие дети, родня прстоянно приезжает. Я устроилась в Залегоще в Дом Ветеранов. Весной решила в Москве курсы медсестер пройти и в нашу больницу устроиться. Поехала учиться - и тут началось. То ли сказал ему кто-то, что у меня в Москве есть мужчина, то ли еще что - не знаю. В общем, вернулась с учебы в мае, а он - мне: «Давай разведемся».

Левушке 3 годика Фото: соцсети

Галина признается: сопротивляться разводу не стала. Молодая женщина рассудила: если он так решил, то и пусть, главное - жить рядом, чтобы ребятишки видели и отца, и маму.

- Подали мы на развод, и началась дележка дома, - вздыхает женщина. - Он меня родительских прав хотел лишить, но ему отказали - дело закрыли. Валя и Лева жили со мной на съемнрй квартире, потому что в доме он отключил газовый котел - ни газа, ни отопления, ни горячей воды нет. Но видеться и ночевать у папы я никогда не запрещала - с чего бы? Детей он любит и они его - тоже, на меня или на ребятишек руки никогда не поднимал. 17 августа он взял детей к себе на выходные в очередной раз, на следующий день дочь попросила по телефону еще на сутки с папой остаться. Я согласилась.А потом он трубку перестал поднимать, я в дом этот приехала, а их и след простыл. Думала сначала, он детей в Орел повез погулять по городу, дождалась последнего автобуса от туда - нет никого. Я в полицию заявление написала, выяснилось, что 21-го он взял билеты в Ростов на себя и на детей - по копии свидетельств о рождении.

11 дней Виктор не давал поговорить с детьми, и сам практически не выходил на связь. Тогда Галина написала заявление о пропаже. Но правоохранители, по словам женщины, говорят, что поскольку отец не лишен родительских прав, он имеет полное право с детьми находиться.

Галина готова приехать за детьми, но их отец скрывает адрес Фото: соцсети

- Я просто не знаю, что у него на уме! У него заболеваний куча в силу возрастп, на судах по разделу имущества он уже странно себя вел, болел до этого сильно. А если с ним что-то случится, как дети будут, кому они нужны?! - плачет женщина. - Потом дочь позвонила, сказала, что они в Красноярске. Адрес назвала - Советская, 57 и это частный дом, то есть они не в самом городе, а в одном из поселков. Он Валю в школу уже устроил. Не представляю, что он учителям наплел, но все документы на детей у меня. Как устроил в школу - непонятно, как они медицинские услуги получать будут - непонятно, на что жить - тоже. Вот так он решил меня наказать! Лева плачет по телефону, говорит - скучаю, а Вале он не дает назвать поселок - трубку выхватывает. Я просто хочу знать, в каком именно они поселке, и что с ними все хорошо. Я приеду.