Итоги 1 сентября в Красноярске: без происшествий

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-01T16:11:10+03:00

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День знаний в этом году получился не такой как всегда - во многих смыслах непохожим на многие предыдущие. Во-первых, потому что выпал на субботу. Это несказанно образовало родителей – не нужно отпрашиваться с работы на полдня (а уж как рад начальник – не надо отпускать половину коллектива). Поэтому сегодня школы напоминали оживленный муравейник. Родителей пришло чуть ли не столько же, сколько и школьников.

После торжественной линейки нарядная ребятня отправилась гулятьФото: Мария ЛЕНЦ

Во-вторых, погода нарушила свои традиции. Много лет в этот день обязательно была хмурая погода и шел дождь. И в этот раз синоптики тоже грозились, что погода испортится чуть ли не с последней недели августа. И – ошиблись, ведь день 1 сентября в городе не упало ни капли дождя, а погода была очень комфортной.

"Я уже школьник, я уже взрослый"Фото: Мария ЛЕНЦ

Сообщений о происшествия в городе с участием школьников не поступало. На дорогах водители в основном были вежливы и внимательны. В ГИБДД края рассказали, что специально установили макеты детей в полный рост на некоторых опасных магистралях, возле учебных заведений. Например, у зебры улице Курчатова, 15. Фигура школьника с поднятой рукой напоминает о том, что водители должны заблаговременно сбросить скорость.

1 сентября получился настоящим семейным праздникомФото: Мария ЛЕНЦ

После того, как в школах закончились торжественные мероприятия, многие семьи пошли гулять по городу: поехали в Центральный парк, в парк флоры и фауны «Роев ручей». Кое-кто опробовал и новую беседку на площади Революции. Так что благодаря субботе 1 сентября стал настоящим семейным праздником.

За руку с мамойФото: Мария ЛЕНЦ

Сотни шаров взметнулись в небоФото: Татьяна ПАНТЮШЕВА