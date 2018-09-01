Итоги 1 сентября в Красноярске: без происшествий
День знаний в этом году получился не такой как всегда - во многих смыслах непохожим на многие предыдущие. Во-первых, потому что выпал на субботу. Это несказанно образовало родителей – не нужно отпрашиваться с работы на полдня (а уж как рад начальник – не надо отпускать половину коллектива). Поэтому сегодня школы напоминали оживленный муравейник. Родителей пришло чуть ли не столько же, сколько и школьников.
После торжественной линейки нарядная ребятня отправилась гулятьФото: Мария ЛЕНЦ
Во-вторых, погода нарушила свои традиции. Много лет в этот день обязательно была хмурая погода и шел дождь. И в этот раз синоптики тоже грозились, что погода испортится чуть ли не с последней недели августа. И – ошиблись, ведь день 1 сентября в городе не упало ни капли дождя, а погода была очень комфортной.
"Я уже школьник, я уже взрослый"Фото: Мария ЛЕНЦ
Сообщений о происшествия в городе с участием школьников не поступало. На дорогах водители в основном были вежливы и внимательны. В ГИБДД края рассказали, что специально установили макеты детей в полный рост на некоторых опасных магистралях, возле учебных заведений. Например, у зебры улице Курчатова, 15. Фигура школьника с поднятой рукой напоминает о том, что водители должны заблаговременно сбросить скорость.
1 сентября получился настоящим семейным праздникомФото: Мария ЛЕНЦ
После того, как в школах закончились торжественные мероприятия, многие семьи пошли гулять по городу: поехали в Центральный парк, в парк флоры и фауны «Роев ручей». Кое-кто опробовал и новую беседку на площади Революции. Так что благодаря субботе 1 сентября стал настоящим семейным праздником.
За руку с мамойФото: Мария ЛЕНЦ
Сотни шаров взметнулись в небоФото: Татьяна ПАНТЮШЕВА
Школьная форма, оказывается, это так крутоФото: Татьяна ПАНТЮШЕВА