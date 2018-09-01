«Мне не выплатили зарплату за 2017 год»: красноярская сноубордистка Алена Заварзина объявила об уходе из сборной России

СЕГОДНЯ 13:47 2018-09-01T13:58:03+03:00

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Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи 2014 года, участница Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года Алена Заварзина призналась, что уходит из сборной России. На своем аккаунте в Инстаграме она написала: «С тяжелым сердцем хочу сообщить о завершении моей карьеры в сборной России по сноуборду. Я хотела это сделать при других обстоятельствах. Целеустремленность – это то, о чем мне всегда приходилось себе напоминать во времена тяжелейшего давления. Мне пришлось пройти через многое в своей карьере. Я благодарна спорту за все, что он мне дал, и ни о чем не жалею. Спасибо всем, кто болел и поддерживал меня».

Такое заявление шокировало спортивных поклонников Алены. Она дала откровенное интервью телеканалу «Матч ТВ», в котором пояснила причину своего решения. По словам именитой и титулованной спортсменки, одной из лучших сноубордисток современности, ей не выплатили заработную плату за 2017 год. И это – несмотря на то, что она выиграла общий зачет Кубка мира 2017 года. Она обращалась к спортивным чиновникам, в Федерацию сноуборда России, но ничего не получила оттуда, никакой определенности ей не дали.

Другим камнем преткновения Заварзина называет сложность при прохождении УМО – углубленного медицинского обследования. Еще четыре года назад, за две недели до Олимпиады в Сочи она повредила руку на тренировке, поэтому выступать пришлось с тугой повязкой на руке. Травмы для спортсменов – явление, к сожалению, частое. А для Заварзиной это стало препятствием для получения допуска. Она призналась, что безуспешно пыталась пройти УМО два года. И даже на Олимпиаду в Южную Корею она ездила без этого допуска.

Фото из личного аккаунта в Инстаграме Алены Заварзиной

Подписчики Заварзиной в Инстаграмме, ее друзья и фанаты отреагировали с сожалением.

«Алёна, спасибо за карьеру и за яркие моменты в ней! За терпение к чужим системным ошибкам. Удачи во всём и... «да пребудет с вами сила».

«Очень надеюсь на продолжение вашей спортивной карьеры, но в любом случае, удачи вам в начинаниях и продолжениях! Только вперед!» «Спасибо за всё. Особенно за правду в интервью, которое ты дала. Спасибо за Олимпиаду в Сочи. Ты отважная соревновалась с травмой. Всех тебе благ». «Аленкин, ты же супервумен! Тебе всё по плечу. Спасибо тебе за твои успехи, победы и достижения для нас и для страны! Ну и, как говорят: закрывается одна дверь – открывается другая». Талантливому человеку, как ты, открыты все пути».

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