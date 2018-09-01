СЕГОДНЯ 09:28 2018-09-01T09:48:37+03:00

Подслушано в Красноярске 1 сентября: о чем говорят родители Фото: Мария ЛЕНЦ

А также учителя, прохожие и герои праздника – школьники

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- Вы тоже наши? Господи, забыла своих одноклассников. Что, кто не пришел то? – вот такие слова удалось подслушать сегодня, 1 сентября, во дворе одной из красноярских школ, как раз перед началом торжественной линейки. Стайка нарядных старшеклассниц встречает двух подошедших парней. Вроде знакомые, вроде где-то встречались... а ну, повернитесь боком... Подстриглись что ли? Или подросли на полметра? Ну, точно, наши – просто три месяца не виделись, а словно три года. Давайте-ка селфи, и еще...

В Красноярске 116 школ и в каждой – царит праздничная суета. Эмоции от встреч зашкаливают, от болтовни детворы – звон в ушах. А вы прислушайтесь, что говорят школьники, учителя и родители – напитайтесь интересных впечатлений. Многие фразы можно собирать в отдельное издание и назвать его, к примеру, "Антология первосентябрьских афоризмов".

Родители, по сути, тоже соскучились друг по другуФото: Мария ЛЕНЦ

Вот что говорят учителя:

- Вы кто, папаша? У вас пропуск вообще есть?

- Ты моя красавица, Саша, я бы тебя не узнала.

- Возмужал, красавец какой, держись.

- Я тебя еще к доске не вызвала, а ты уже гундишь.

У меня тут все заснятоФото: Мария ЛЕНЦ

Что говорят родители:

- Ребята, вы живыми розы донесите.

- Батарея разряжена, как я тебя сниму?

- В мое время были парни, которых боялись все.

- Не оторви пуговицу, у нас дома черных ниток нет.

- Я в твои годы в школу бежал самым первым, а ты идти не хочешь.

У взрослых свои вопросы по поводу учебного годаФото: Мария ЛЕНЦ

Что говорят школьники:

- Это самый ужасный праздник.

- Что такая красивая? - Такая родилась!

- С такой прической? Да я не думал, что меня тут там и здесь подстригут.

- Что, по траве идти? Да не пойду – я на каблуках, дура.

- Что-то стрёмно с голыми ногами, а со штанами вообще не очень.

- Я эту школу н... ненавижу.

У детей своя шеренга, у родителей - свояФото: Мария ЛЕНЦ

Что говорят прохожие:

- Орды детей возвращаются по Можайке (улица Можайского – прим. ред.) с линеек – это реально впечатляет. Шум стоит такой, словно не дети, а Красная армия на марше.

Во дворе школы яблоку негде упастьФото: Мария ЛЕНЦ