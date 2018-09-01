Несмотря на призывы отказаться от цветов красноярские родители скупили почти все букеты в городе

СЕГОДНЯ 08:23 2018-09-01T08:31:48+03:00

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Несмотря на призывы отказаться от цветов, красноярские родители накануне скупили подчистую почти все букеты в городе. Флористы рассказывают: заказы начали принимать за неделю, за две – по телефонам, через мессенджеры и социальные сети. Особенно неистовствовали, в хорошем смысле слова, родители первоклассников – считается, что первый раз в первый класс ребенок должен пойти нарядным и обязательно с букетом – этой традиции уже много-много десятков лет и не стоит изменять ей сейчас.

Демократичные астры на 1 сентября - королевы балаФото: Мария ЛЕНЦ

Заказывали в основном букеты модных нынче пастельных оттенков. За ценой не стояли – брали и по 500 рублей, и по полторы тысячи. А накануне 1 сентября флористам пришлось начать работу в 7 утра, чтобы успеть выполнить все заказы. Радуются, что поставщики не подвели – цветы привезли вовремя – и розы, и хризантемы и еще десятки других наименований.

А вот и букет, привезенный с дачиФото: Мария ЛЕНЦ

И куда же без сибирских цветов – богатых георгин, нежных гладиолусов, астр, шафранов, цинний. Купить их можно было чуть ли не на каждом уличном базаре города: родители скупали их у пенсионеров дачников по цене от 300 до 500 рублей.

Все букеты после линейки несут в класс, а там уже готова большая вазаФото: Мария ЛЕНЦ

Все букеты школьники подарят своим учителям. Однако многие классы присоединились к акции «Дети лучше цветов». Суть этой акции: те деньги, которые должны быть потрачены на покупку цветов, собрать и перечислить на благотворительность – на лечение больным детям, которые не могут в этот день 1 сентября пойти в школу.

Флористы креативятФото: Мария ЛЕНЦ