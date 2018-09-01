В Красноярск с букетами, бантами и мальчишечьими вихрами пришло 1 сентября

СЕГОДНЯ 06:35 2018-09-01T07:07:13+03:00

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В Красноярск пришло 1 сентября. Свои двери распахнули 116 школ города. В этом году за парты сядут более 115,5 тысяч ребят. И почти для 13 тысяч из них этот год станет первым. Для первоклассников этот день особенный и волнительный. Еще бы – они уже не просто малыши-детсадовцы! Они пришли в школу, где их научат читать, писать, считать, расскажут о дальних странах и покажут множество интересных научных открытий.

Вот такие мы, девчонкиФото: Мария ЛЕНЦ

Еще для 5 тысяч ребят этот год станет последним в школе – это будущие выпускники одиннадцатых классов. Свой последний первый звонок они встречают с неменьшим волнением. За четыре учебные четверти им предстоит не только подготовиться к серьезным экзаменам, но и определиться, кем они хотят стать в жизни.

А кто-то еще не определился, хочет он в школу или нетФото: Мария ЛЕНЦ

Тожественная линейка в гимназии №1 «Универс» началась в 9.30. Педагогический коллектив переживал: все ли пройдет гладко, ведь к ним приедут глава города Сергей Еремин и руководитель управления образования Татьяна Ситдикова. Они примут участие в открытии центра технического молодёжного творчества.

На торжественную линейку в гимназию "Универс" приехали глава города Сергей Еремин и руководитель управления образования Татьяна СитдиковаФото: Мария ЛЕНЦ

Программу празднования Дня знаний каждая школа придумывала для себя самостоятельно. У кого-то линейка началась в 9 часов утра, у кого-то в 11 часов. Затем ребята разойдутся по классам – пообщаться, поделиться впечатлениями и рассказать, как пошло лето. А дальше – по собственному сценарию: классом гулять в Центральный парк, либо на остров Татышев или в кино, в Ньютон-пак или детское кафе. Многие учреждения культуры города сегодня ориентированы на юных посетителей.