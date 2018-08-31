1 сентября в Красноярске: учеников ждут новые столовые и разноцветная мебель

СЕГОДНЯ 08:25 2018-08-31T08:26:01+03:00

В Красноярске в этом году будут работать 116 среднеобразовательных учреждений: школ, лицеев, гимназий Фото: Мария ЛЕНЦ

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В преддверии Дня знаний мы продолжаем свой «Первоклассный марафон». Сегодня мы проверили, готовы ли красноярские школы к новому учебному году, какие новшества ждут ребят и во сколько обошелся бюджету ремонт учебных заведений.

Сколько будет в миллионах

Напомним, что в Красноярске в этом году будут работать 116 среднеобразовательных учреждений: школ, лицеев, гимназий. На их ремонт было выделено из бюджета 411 миллионов рублей, - сообщили в управлении образования города. Задача стояла в первую очередь провести ремонт там, где его нельзя отложить. Это: кровля зданий, системы канализации, вентиляции, водоснабжения, отопления и электроснабжения. Также замена окон и дверей. Помимо этого привели в порядок спортивные кабинеты, санузлы и душевые. В 4 школах отремонтировали пищеблоки и установили видеонаблюдение. В 12 учреждений поступило новое оборудование в столовые, в 3 школах отремонтировали медицинские кабинеты, в 91 учреждении установлена новая мебель и оборудование. И во всех школах традиционно сделали косметический ремонт в классах и коридорах.

Разноцветная мебель – новый тренд

- Отдельные учреждения подошли к ремонту нестандартно. В школах появилась необычная, разноцветная мебель, ученические стулья заменены креслами-мешками. В рекреациях монтируют гигантские лего-стены, оборудуют спортивные уголки, коворкинг зоны, устанавливают удобные кресла, сенсорные лавочки, книжные шкафы, баскетбольные кольца, аэрохоккей, скалодромы, столы для рисования песком и даже монтируют фонтаны. В некоторых школах не будут наказывать за рисование на стенах, обычную краску там заменили на грифельные и маркерные поверхности, - рассказали в управлении образования Красноярска.

В некоторых школах в прошлом году появилась цветная мебель – яркие парты, стулья, шкафы. Педагоги подметили одну закономерность: к цветной мебели школьники относятся бережно. Зато «отрываются» на партах коричневого цвета. Видимо, классика вызывает у них тоску, а цветные парты, наоборот, не хочется портить. Так что в этом учебном году разноцветная мебель появится почти в 90 школах Красноярска.

Кстати, некоторые школы готовятся удивить ребят своим интерьером. Например, в гимназии № 14 оборудовали монохромные кабинеты – парты, стулья и шкафы выполнены в единой гамме: бирюзовой, розовой, салатовой.

В лицее № 6 для учеников начальных классов оборудовали этаж словесности. В холлах развешаны книжные полки необычной формы, стены исписаны стихами и цитатами, а дети смогут читать книги, лежа в шестигранных креслах.

В школе № 150 в холлах появились стилизованные зоны отдыха. Английская улочка с красной телефонной будкой и домом Шерлока Холмса, а в галерее с панорамными окнами расставили удобные диваны и столы для ноутбуков. Для учеников начальных классов оборудовали яркую продленку со столами необычной формы, здесь же установили книжные полки-деревья и диван-лежанку.

Безопасность

Перед началом учебного года каждую школу обязательно проверяет комиссия на предмет пожарной, эпидемиологической и антитеррористической безопасности. На сегодняшний день все школы края, в том числе Красноярска, этот тест прошли. В министерстве образования края рассказали, что во всех образовательных учреждениях существует пропускной режим. Просто так пройти в здание школы человеку с улицы нельзя: путь обязательно преградит бдительный охранник и потребует документы. В этом мы смогли убедиться на собственном опыте осенью 2017 года, когда проводили проверку безопасности спортивных залов всех красноярских школ.

Добавим, что в крупных школах, где обучаются 500 и более детей, помимо обычно вахты установлена еще и «тревожная кнопка». По сигналу в школу немедленно примчится специализированная охрана.

Остается уточнить, кто оплачивает содержание безопасности. Варианта два. Первый – школа за счет тех средств, которые перечисляет бюджет на оплату текущих расходов. Второй – добровольные сборы родителей (ключевое слово здесь – добровольные).

И К СЛОВУ, О ПОБОРАХ

Могут ли с родителей требовать деньги на различные школьные нужды и куда жаловаться

Что такое поборы, многие родители знают не понаслышке. Сдай на ремонт класса, сдай на мебель, на шторы, на подарок, на охрану, футбольные мячи, швабры, цветы… А если в семье два – три школьника, то сумма набегает внушительная. По закону государственные муниципальные образовательные учреждения не имеют права собирать с родителей деньги – ни на хозяйственные нужды школы, ни на учебный процесс. Другое дело, если родительский комитет класса озадачится приобрести что-то для своих ребятишек. Например, цветочную полку, познавательную литературу, компьютеры, жалюзи, линолеум на пол, подарок учителю. Это не возбраняется. Но и в этом случае сдавать или не сдавать деньги – дело сугубо добровольное. Если не хотите этого делать, никто вас заставить не может.

Борьба с незаконными поборами длится давно. Родители могут пожаловаться на них на «горячую линию», которая работает в управлении образования. Позвонить можно по телефонам:

- (391) 221-00-79 (поборы в кадетских корпусах и мариинских гимназиях)

- (391) 221-81-58 (в краевых учреждениях)

- (391) 221-03-12 (в школах)

- (391) 268-12-38 (в детских садах)