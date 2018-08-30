Метро – будет: администрация Красноярска зарезервировала землю под достройку первой станции
Судя по документу, который появился накануне на сайте городской администрации, вопрос о строительстве, точнее, о достройке первой линии метрополитена «на верхах» решен положительно. Распоряжение «О резервировании земель в границах улицы Копылова – улицы Партизанской – улицы Академика Киренского» подписано заместителем главы города Олегом Животовым.
В документе говорится об участке площадью 12 681 квадратных метров в границах указанных улиц, на котором в ближайшие три года нельзя будет вести какие-либо строительные работы: возводить жилые или производственные здания, культурно-бытовые и любые другие объекты. Из этого следует, что в указанный период глубоко под землей будут вестись работы по достройке первой ветки красноярского метрополитена.
Напомним, кто длина первой ветки «Станция Высотная – проспект Мира» составляет 8220 метров, на ней будет 5 станций. Средняя глубина прохождения – 60,5 метров.
Карта будущего метрополитена КрасноярскаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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