Фонтан «Адам и Ева» в Красноярске после ремонта…уменьшат
Фонтан «Адам и Ева» в центре Красноярска изменится после ремонта. Накануне, 5 сентября, были опубликованы эскизы обновленной композиции.
Но сначала несколько слов об истории вопроса. Напомним, этим летом стало известно: любимый многими красноярцами фонтан ждет реконструкция. Более того в какой-то момент речь зашла о сносе. были сведения, что вместо фонтана поставят барельеф Шалаболинской писаницы.
Это вызвало волну возмущения среди горожан. Однако в пресс-службе администрации информацию не подтвердили, людей успокоили: «Адам и Ева» останутся на прежнем месте. Правда, фонтан действительно отремонтируют.
Судя по эскизам, композиция станет гораздо компактнее. Фото: vk.com/krasnoyarskrf.
Итак, что планируется сделать? Для него изготовят новый постамент, смонтируют подсветку, очистят скульптуры, сообщают наши коллеги с ТВК.
Кроме того, обещают поменять брусчатку, высадить деревья и кусты, разбить клумбы, поставить скамейки и урны. Неподалеку появится также парковка для велосипедов. И все это – на деньги спонсоров. Работы предполагают начать уже на этой неделе.
Проект ужу одобрил автор, красноярский скульптор Константин Зинич. К слову, судя по эскизам, «Адама и Еву» серьезно потеснят, постамент будет гораздо компактнее. Но освободится больше места для отдыха горожан.
Появится больше места для отдыха горожан.