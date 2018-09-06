СЕГОДНЯ 04:45 2018-09-06T04:49:09+03:00

Фонтан «Адам и Ева» в Красноярске после ремонта…уменьшат. Фото: vk.com/krasnoyarskrf.

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Фонтан «Адам и Ева» в центре Красноярска изменится после ремонта. Накануне, 5 сентября, были опубликованы эскизы обновленной композиции.

Но сначала несколько слов об истории вопроса. Напомним, этим летом стало известно: любимый многими красноярцами фонтан ждет реконструкция. Более того в какой-то момент речь зашла о сносе. были сведения, что вместо фонтана поставят барельеф Шалаболинской писаницы.

Это вызвало волну возмущения среди горожан. Однако в пресс-службе администрации информацию не подтвердили, людей успокоили: «Адам и Ева» останутся на прежнем месте. Правда, фонтан действительно отремонтируют.

Судя по эскизам, композиция станет гораздо компактнее. Фото: vk.com/krasnoyarskrf.

Итак, что планируется сделать? Для него изготовят новый постамент, смонтируют подсветку, очистят скульптуры, сообщают наши коллеги с ТВК.

Кроме того, обещают поменять брусчатку, высадить деревья и кусты, разбить клумбы, поставить скамейки и урны. Неподалеку появится также парковка для велосипедов. И все это – на деньги спонсоров. Работы предполагают начать уже на этой неделе.

Проект ужу одобрил автор, красноярский скульптор Константин Зинич. К слову, судя по эскизам, «Адама и Еву» серьезно потеснят, постамент будет гораздо компактнее. Но освободится больше места для отдыха горожан.