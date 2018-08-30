О принесении в Красноярск десницы святителя Спиридона Тримифунтского.

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-30T08:09:55+03:00

Изменить размер текста: A A

О принесении в Красноярск величайшей христианской святыни расскажут на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

30 августа в издательском доме «Комсомольская правда — Красноярск» (ул. Никитина, 3б) состоится пресс-конференция по принесению в Красноярск величайшей христианской святыни — десницы святителя Спиридона Тримифунтского.

Спикерами выступят Глава Красноярской митрополии Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, депутат Красноярского городского совета, генеральный директор ОАО «Сибиряк» Владимир Егоров и меценат Евгений Онегин. Они расскажут красноярцам подробнее о святыне и графике ее пребывания на Красноярской земле.

Начало в 12.30.

Епископа Спиридона Тримифунтского христиане по всему миру почитают наравне со святым Николаем Чудотворцем. Он прославлен в лике святителей и почитается как чудотворец. У святых мощей свт. Спиридона молятся о материальном и семейном благополучии.

Десница привезена в Россию впервые, с острова Корфу (Греция), и за полтора месяца побывает в 12-ти регионах. Красноярск станет самым восточным городом в маршруте. Принесение организовано Благотворительным фондом имени равноапостольного князя Владимира по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Красноярк святыня прибудет 2 сентября. Ковчег встретят в аэропорту «Красноярск», затем доставят к поклонному кресту на Стрелке, где совершат молебен с акафистом и благословят святыней место возрождения Кафедрального собора и весь Красноярск. После этого святыня будет доставлена в Покровский собор и будет пребывать в нем вплоть до 17.00 4 сентября. В дни пребывания десницы Покровский собор будет работать до последнего верующего.