Полис ОМС и основные права застрахованного

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-30T07:49:57+03:00

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Алёна Юрьевна Орлова, директор Красноярского филиала ООО ВТБ Медицинское страхование:

Каждый гражданин нашей страны имеет право лечиться бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) . Такой документ есть практически у всех. Но, как показывает практика, некоторые из нас недооценивают те возможности, которые он нам дает. А все потому, что мы просто о них не знаем.

Многие думают, что по полису ОМС можно лечить только простые заболевания, а за более сложные, такие как лечение зубов, онкологии, равно как за прохождение высокотехнологичных процедур МРТ и ЭКО, нужно платить. Но это заблуждение.

Список медицинской помощи, которая оказывается бесплатно, очень большой - более 3,5 тысячи позиций. Более того, перечень может отличаться от региона к региону. Но необходимости его запоминать нет - достаточно знать номер страховой медицинской компании, которая выдавала полис. Любые вопросы нужно направлять туда, самый быстрый способ - это позвонить по телефону горячей линии.

Знаете ли вы, что полис ОМС действует на всей территории РФ, а не только в районной больнице? Поэтому, путешествуя по России, берите его обязательно с собой. Ведь в поездках может случиться все, что угодно, - травмы, отравление, обострение хронических заболеваний, и если полис будет при вас, вы всегда сможете обратиться в поликлинику и бесплатно получить помощь врача.

По полисам ОМС можно лечиться не только в государственных клиниках, но и в частных, которые аккредитованы в системе ОМС. Для этого необходимо выбрать для себя медицинское учреждение и прикрепиться к нему.

Плата за медицинские услуги по полисам ОМС может взиматься поликлиникой лишь в исключительных случаях, которые, как правило, зависят от дополнительных потребностей пациента. К примеру, пациент хочет выбрать конкретную клинику или врача, попасть на прием к корифею медицины, получить отдельную палату или специальный уход и др.

Запомните: если вам в поликлинике отказывают в медицинской помощи, предлагают за нее заплатить, приходится долго ждать или, на ваш взгляд, медпомощь была оказана некачественно, необходимо звонить в вашу страховую медицинскую компанию. Она обязана принять и оперативно решить ваш вопрос.

Алёна Юрьевна Орлова, директор Красноярского филиала ООО ВТБ Медицинское страхование

Качество решения ваших вопросов зависит от той страховой медицинской компании, которая вас обслуживает. Поэтому если страховщик не решает ваши вопросы, его не только можно, но и обязательно нужно поменять. Такое право у нас есть один раз в год.

Полис ОМС необходимо поменять при изменении персональных данных, если вы вдруг обнаружили неточность в документе, при порче или утере документа. Также вы можете поменять полис старого образца на новый.

Если вы очень давно не пользовались полисом ОМС, прежде чем направляться к врачу, рекомендуем на всякий случай проверить, действует ли он. Это можно сделать на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования.

И очень важно знать - экстренная медицинская помощь в нашей стране оказывается абсолютно всем, независимо от того, есть у вас полис ОМС или нет.

Будьте здоровы!

Адреса пунктов выдачи полюсов Красноярского филиала ООО ВТБ МС

Информация для лиц, застрахованных в филиале «ООО СК «Ингосстрах-М» в г. Красноярске

ООО «СК «Ингосстрах­М» в г. Красноярске уведомляет застрахованных лиц о прекращении деятельности по обязательному медицинскому страхованию на территории Красноярского края с 1 декабря 2018 года.

В связи с прекращением действия договора о финансовом обеспечении ОМС с 1 декабря 2018 года застрахованные лица имеют право замены страховой медицинской организации путем подачи заявления во вновь выбранную страховую медицинскую организацию.

Для реализации права замены страховой медицинской организации лица, ранее застрахованные в ООО

«СК «Ингосстрах-М» (Филиал «ООО «СК «Ингосстрах-М» в г. Красноярске) , до 1 февраля 2019 года могут обратиться в любую из страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории Красноярского края. Реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края, размещен на официальном сайте ТФ ОМС Красноярского края www.krasmed.ru.

Обязательства по соблюдению законных прав застрахованных в системе ОМС будут обеспечиваться фондом обязательного медицинского страхования Красноярского края до момента выбора застрахованными новой страховой медицинской организации.

Сведения о гражданах, не воспользовавшихся до 1 февраля 2019 года правом замены страховой медицинской организации, будут направлены территориальным фондом ОМС Красноярского края в страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в Красноярском крае.

В офисах ООО ВТБ МС вы можете оформить полис ОМС, действующий на всей территории России, получить консультацию о видах, объемах, условиях и сроках оказания медицинской помощи.

Горячая линия ООО ВТБ МС: (800) 100-80-05

Сайт: www.vtbms.ru

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