Концерты в Красноярске в сентябре 2018: Ундервуд, Денис Мацуев и Симфонический оркестр
Гастроли сентября
Летние фестивали и развлечения под открытым небом завершены, в первый месяц осени нас ждут концертные залы и театры – в Красноярске будет много музыкальных и театральных коллективов!
Группа «Ундервуд» 12+
Театральная площадь
2 сентября, 19.00
Вход свободный.
Снеговик 8+
Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова
Театр кукол
Ул. Ленина, 119
4, 6, 7 сентября, 11.00, 13.00
5 сентября, 11.00
8 сентября, 11.00, 13.00, 15.00
Билеты 500 рублей.
Турандот 16+
Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова
Драматический театр им. А.С. Пушкина
Пр. Мира, 73
5,6 сентября, 19.00
Билеты 600-1000 рублей.
Три поросенка 3+
Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова
Драматический театр им. А.С. Пушкина
Пр. Мира, 73
8 сентября, 13.00, 15.00
Билеты 400 рублей.
Необыкновенный концерт 12+
Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова
Драматический театр им. А.С. Пушкина
Пр. Мира, 73
9 сентября, 15.00, 19.00
Билеты 500-600 рублей.
Мёртвые души 14+
Лесосибирский городской драматический театр «Поиск»
Театр юного зрителя
Ул. Вавилова, 25
10, 11 сентября, 19.00
Билеты 500 рублей.
Вдох-выдох 14+
Содружество молодых актёров Центр «Новая драма» (Иркутск)
Театр юного зрителя
Ул. Вавилова, 25
12 сентября, 17.30, 20.00
Билеты 500 рублей.
Денис Мацуев: Сольный концерт 6+
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
14 сентября, 19.00
Билеты 500-2500 рублей.
Денис Мацуев и Симфонический оркестр 6+
Филармония / Большой концертный зал
Большой зал филармонии
Пр. Мира, 2Б
15 сентября, 19.00
Билеты 500-2700 рублей.
Солнечная линия 18+
Центр имени Вс.Мейерхольда (Москва)
В ролях Юлия Пересильд, Андрей Бурковский
Театр юного зрителя
Ул. Вавилова, 25
14 сентября, 19.00
Билеты 1300-1500 рублей.
Ах Астахова 16+
Институт искусств
Ул. Ленина, 22
20 сентября, 19.00
Билеты 700-1600 рублей.
Группа «Звери» 12+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
25 сентября, 19.00
Билеты 1200-3500 рублей.
Колесо фортуны 12+
В ролях Станислав Бондаренко, Глафира Тарханова, Павел Майков, Анатолий Руденко, Евгений Сидихин
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
25 сентября, 19.00
Билеты 1000-3000 рублей.
Привет, маньяк! 16+
В ролях Юлия Рутберг, Андрей Ильин, Илья Бледный
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
26 сентября, 19.00
Билеты 1000-2500 рублей.
Глеб Самойлов и группа The Matrixx 16+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
27 сентября, 19.00
Билеты 1000-3500 рублей.
Чиж и Ко 18+
Maximilian's
Ул. Партизана Железняка, 17
27 сентября, 20.00
Билеты 1300 рублей.
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков: Ваши Пельмени! 6+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
29 сентября, 19.00
Билеты 1600-3800 рублей.
Шоу «Песни» 6+
Terry, Кристина Кошелева, Хабиб, DanyMuse, Nazима, Soufee, Максим Свобода, Родион Толочкин, PLC, Джей Мар Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
30 сентября, 18.00
Билеты 1800-4000 рублей.
Ленатавр 0+
2 современные художницы объединились, чтобы создать уникальную выставку: декоративная скульптура, предметы прикладного искусства Елены Красновой + живопись и графика Елены Лихацкой.
Художественный музей им. Сурикова
пр. Красноярский рабочий, 68
Открытие 30 августа, 19.00
На открытие вход свободный!
до 12 сентября
Билеты 80-150 рублей.
Вовка-морковка 0+
Спортивно-развлекательный благотворительный праздник «Вовка-морковка» пройдет уже в четвертый раз.
В этом году сквозной темой праздника станет тема Большого путешествия.
Все локации в этом году будут тематическими: участники будут путешествовать по родному краю, стране, по миру, встречаться и пить морковный сок под маркой «Вовка-морковка».
Остров Татышев
2 сентября, с 11.00 до 15.00
Вход свободный.
ЗВУКИ МОДЫ. Костюмы звёзд оперы и эстрады 0+
Впервые в Красноярске – уникальная выставка, объединяющая музыку и моду, из крупнейшей в мире частной коллекции Фонда Александра Васильева. Экспозиция представляет собой масштабную ретроспективу сценических костюмов знаменитых исполнителей – Клавдии Шульженко, Любови Успенской, Ларисы Долиной, Тамары Гвердцители, Алены Свиридовой, Таисии Повалий, Лолиты, Николая Баскова и других.
Музейный центр «Площадь Мира»
с 4 сентября до 20 января 2019 года
Билеты 250-350 рублей.
«Цареубийство» 16+
17 июля 2018 года исполнилось 100 лет со дня расстрела в Екатеринбурге последнего российского императора Николая II, царской семьи и членов ее свиты. Этому трагическому юбилею была посвящена номинация «Цареубийство» Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела 13».
Музейный центр «Площадь Мира»
Пл. Мира, 1
До 23 сентября
Билеты 150-250 рублей.
В Красноярске открылся Билетный центр Зимней универсиады-2019
Теперь здесь можно приобрести билеты на оригинальных бланках на соревнования по всем видам спорта, включенным в программу Студенческих игр.
На реализацию впервые поступили билеты на соревнования по фигурному катанию и на финальные этапы турниров по хоккею с шайбой и хоккею с мячом, которых болельщики особенно ждали. Осенью также начнутся продажи билетов на церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады-2019 и на мероприятия культурной программы Студенческих игр.
Напомним, что продажа билетов на соревнования Зимней универсиады-2019 стартовала 2 марта 2018 года, ровно за год до Студенческих игр. В настоящее время билеты можно приобрести через официальный сайт Зимней универсиады-2019, по бесплатному телефону контакт-центра Студенческих игр 8-800-707-06-19.
Уже продано более 14 тысяч билетов на соревнования.
Красноярская краевая филармония
пр. Мира, 2«б»
ежедневно, с 11.00 до 20.00
Домашние игры команд мастеров 0+
Регби
Чемпионат России по регби. Сезон 2018.
РК «Красный Яр» (Красноярск) – РК «ВВА-Подмосковье» (Монино
Стадион «Красный Яр»
ул. Маерчака, 57
31 августа, 19.00
Футбол
Российская Премьер-лига. Сезон 2018/2019.
ФК «Енисей» (Красноярский край) – ФК «Арсенал» (Тула) Центральный стадион
о. Отдыха, 15а
2 сентября, 18.00
Куклы и праздники Японии 0+
В Красноярске такая масштабная выставка кукол проводится впервые. Среди экспонатов – несколько десятков кукол, выполненных в различных стилях и техниках: куклы итимацу, изображающие детей; фарфоровые куклы; народные игрушки; куклы-обереги; куклы - украшения жилища и др. На выставке представлены образцы японской одежды: кимоно - свадебное и повседневное, праздничные детские наряды, пояс оби длиной в несколько метров; обувь гэта и дзори.
В период работы выставки в музее Ряузова состоятся мастер-классы по оригами, каллиграфии, японскому языку, игре го, чайная церемония; просмотры классических и современных японских фильмов.
Музей художника Бориса Ряузова
ул. Ленина, 127
до 7 октября
Билеты 30-60 рублей.