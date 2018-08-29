Концерты в Красноярске в сентябре 2018: Ундервуд, Денис Мацуев и Симфонический оркестр

29 Авг. 06:00 2018-08-30T11:00:58+03:00

В сентябре в Красноярске начинается новый сезон, город ждут множество концертов и мероприятий

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Гастроли сентября

Летние фестивали и развлечения под открытым небом завершены, в первый месяц осени нас ждут концертные залы и театры – в Красноярске будет много музыкальных и театральных коллективов!

Группа «Ундервуд» 12+

Театральная площадь

2 сентября, 19.00

Вход свободный.

Снеговик 8+

Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова

Театр кукол

Ул. Ленина, 119

4, 6, 7 сентября, 11.00, 13.00

5 сентября, 11.00

8 сентября, 11.00, 13.00, 15.00

Билеты 500 рублей.

Турандот 16+

Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова

Драматический театр им. А.С. Пушкина

Пр. Мира, 73

5,6 сентября, 19.00

Билеты 600-1000 рублей.

Три поросенка 3+

Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова

Драматический театр им. А.С. Пушкина

Пр. Мира, 73

8 сентября, 13.00, 15.00

Билеты 400 рублей.

Необыкновенный концерт 12+

Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова

Драматический театр им. А.С. Пушкина

Пр. Мира, 73

9 сентября, 15.00, 19.00

Билеты 500-600 рублей.

Мёртвые души 14+

Лесосибирский городской драматический театр «Поиск»

Театр юного зрителя

Ул. Вавилова, 25

10, 11 сентября, 19.00

Билеты 500 рублей.

Вдох-выдох 14+

Содружество молодых актёров Центр «Новая драма» (Иркутск)

Театр юного зрителя

Ул. Вавилова, 25

12 сентября, 17.30, 20.00

Билеты 500 рублей.

Денис Мацуев: Сольный концерт 6+

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

14 сентября, 19.00

Билеты 500-2500 рублей.

Денис Мацуев и Симфонический оркестр 6+

Филармония / Большой концертный зал

Большой зал филармонии

Пр. Мира, 2Б

15 сентября, 19.00

Билеты 500-2700 рублей.

Солнечная линия 18+

Центр имени Вс.Мейерхольда (Москва)

В ролях Юлия Пересильд, Андрей Бурковский

Театр юного зрителя

Ул. Вавилова, 25

14 сентября, 19.00

Билеты 1300-1500 рублей.

Ах Астахова 16+

Институт искусств

Ул. Ленина, 22

20 сентября, 19.00

Билеты 700-1600 рублей.

Группа «Звери» 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

25 сентября, 19.00

Билеты 1200-3500 рублей.

Колесо фортуны 12+

В ролях Станислав Бондаренко, Глафира Тарханова, Павел Майков, Анатолий Руденко, Евгений Сидихин

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

25 сентября, 19.00

Билеты 1000-3000 рублей.

Привет, маньяк! 16+

В ролях Юлия Рутберг, Андрей Ильин, Илья Бледный

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

26 сентября, 19.00

Билеты 1000-2500 рублей.

Глеб Самойлов и группа The Matrixx 16+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

27 сентября, 19.00

Билеты 1000-3500 рублей.

Чиж и Ко 18+

Maximilian's

Ул. Партизана Железняка, 17

27 сентября, 20.00

Билеты 1300 рублей.

Вячеслав Мясников и Андрей Рожков: Ваши Пельмени! 6+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

29 сентября, 19.00

Билеты 1600-3800 рублей.

Шоу «Песни» 6+

Terry, Кристина Кошелева, Хабиб, DanyMuse, Nazима, Soufee, Максим Свобода, Родион Толочкин, PLC, Джей Мар Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

30 сентября, 18.00

Билеты 1800-4000 рублей.

Ленатавр 0+

2 современные художницы объединились, чтобы создать уникальную выставку: декоративная скульптура, предметы прикладного искусства Елены Красновой + живопись и графика Елены Лихацкой.

Художественный музей им. Сурикова

пр. Красноярский рабочий, 68

Открытие 30 августа, 19.00

На открытие вход свободный!

до 12 сентября

Билеты 80-150 рублей.

Вовка-морковка 0+

Спортивно-развлекательный благотворительный праздник «Вовка-морковка» пройдет уже в четвертый раз.

В этом году сквозной темой праздника станет тема Большого путешествия.

Все локации в этом году будут тематическими: участники будут путешествовать по родному краю, стране, по миру, встречаться и пить морковный сок под маркой «Вовка-морковка».

Остров Татышев

2 сентября, с 11.00 до 15.00

Вход свободный.

ЗВУКИ МОДЫ. Костюмы звёзд оперы и эстрады 0+

Впервые в Красноярске – уникальная выставка, объединяющая музыку и моду, из крупнейшей в мире частной коллекции Фонда Александра Васильева. Экспозиция представляет собой масштабную ретроспективу сценических костюмов знаменитых исполнителей – Клавдии Шульженко, Любови Успенской, Ларисы Долиной, Тамары Гвердцители, Алены Свиридовой, Таисии Повалий, Лолиты, Николая Баскова и других.

Музейный центр «Площадь Мира»

с 4 сентября до 20 января 2019 года

Билеты 250-350 рублей.

«Цареубийство» 16+

17 июля 2018 года исполнилось 100 лет со дня расстрела в Екатеринбурге последнего российского императора Николая II, царской семьи и членов ее свиты. Этому трагическому юбилею была посвящена номинация «Цареубийство» Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела 13».

Музейный центр «Площадь Мира»

Пл. Мира, 1

До 23 сентября

Билеты 150-250 рублей.

В Красноярске открылся Билетный центр Зимней универсиады-2019

Теперь здесь можно приобрести билеты на оригинальных бланках на соревнования по всем видам спорта, включенным в программу Студенческих игр.

На реализацию впервые поступили билеты на соревнования по фигурному катанию и на финальные этапы турниров по хоккею с шайбой и хоккею с мячом, которых болельщики особенно ждали. Осенью также начнутся продажи билетов на церемонии открытия и закрытия Зимней универсиады-2019 и на мероприятия культурной программы Студенческих игр.

Напомним, что продажа билетов на соревнования Зимней универсиады-2019 стартовала 2 марта 2018 года, ровно за год до Студенческих игр. В настоящее время билеты можно приобрести через официальный сайт Зимней универсиады-2019, по бесплатному телефону контакт-центра Студенческих игр 8-800-707-06-19.

Уже продано более 14 тысяч билетов на соревнования.

Красноярская краевая филармония

пр. Мира, 2«б»

ежедневно, с 11.00 до 20.00

Домашние игры команд мастеров 0+

Регби

Чемпионат России по регби. Сезон 2018.

РК «Красный Яр» (Красноярск) – РК «ВВА-Подмосковье» (Монино

Стадион «Красный Яр»

ул. Маерчака, 57

31 августа, 19.00

Футбол

Российская Премьер-лига. Сезон 2018/2019.

ФК «Енисей» (Красноярский край) – ФК «Арсенал» (Тула) Центральный стадион

о. Отдыха, 15а

2 сентября, 18.00

Куклы и праздники Японии 0+

В Красноярске такая масштабная выставка кукол проводится впервые. Среди экспонатов – несколько десятков кукол, выполненных в различных стилях и техниках: куклы итимацу, изображающие детей; фарфоровые куклы; народные игрушки; куклы-обереги; куклы - украшения жилища и др. На выставке представлены образцы японской одежды: кимоно - свадебное и повседневное, праздничные детские наряды, пояс оби длиной в несколько метров; обувь гэта и дзори.

В период работы выставки в музее Ряузова состоятся мастер-классы по оригами, каллиграфии, японскому языку, игре го, чайная церемония; просмотры классических и современных японских фильмов.

Музей художника Бориса Ряузова

ул. Ленина, 127

до 7 октября

Билеты 30-60 рублей.