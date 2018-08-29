Семь способов передачи показаний за электроэнергию

СЕГОДНЯ 10:56 2018-08-29T14:52:35+03:00

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Каждый житель края наверняка хоть раз обращался в справочные службы, чтобы уточнить информацию по предоставлению коммунальных услуг. Как начисляется плата за те или иные услуги, что делать, если возникают перебои с электричеством, как правильно и когда передавать показания счетчиков, где быстрее и без проблем заплатить за услуги ЖКХ. Сегодня на самые актуальные вопросы на страницах нашей газеты ответят специалисты ПАО "Красноярскэнергосбыт".

- В какие дни потребителям лучше передавать показания?

- В отличие от большинства других жилищно-коммунальных организаций, у нас нет четко закрепленных дней для передачи показаний. Это можно сделать с 6 числа по последний день месяца. До 5 числа включительно мы показания не принимаем, так как в это время производятся начисления. Главная рекомендация – передавать данные примерно в одни и те же даты, из месяца в месяц.

- Потребителям приходят одинаковые счета за электричество, потребляемое всем домом, независимо от того, горят лампочки в подъезде или они перегорели. Почему так происходит?

- Согласно постановлению Правительства РФ общедомовые нужды оплачиваются по нормативам. Они установлены для каждого дома в зависимости от площади общедомового имущества, наличия или отсутствия лифтов, электроотопительной установки для горячей воды. Поэтому в квитанции красноярцев в строке оплаты «содержание общего имущества электроэнергия» каждый месяц сумма будет одинаковая. При этом если управляющая компания не смогла уложиться в норматив, то покрывать разницу управляющая компания будет из своей прибыли. Так государство стимулирует управляющие организации к мероприятиям по энергосбережению.

- Сколько существует способов передачи показаний?

- Сегодня существует семь способов передачи показаний Красноярскэнергосбыту. Данные можно по старинке скинуть на бумажном носителе в специальный ящик, находящийся в офисе «Красноярсэнергосбыта» или почтовом отделении. Можно передать по бесплатному телефону 8-800-700-24-57, отправить по электронной почте на адрес energy@es.krasnoyarsk.ru. Один из самых простых способов – отправить смс-сообщение на номер телефона +7-903-767-29-39. Сообщение должно содержать номер лицевого счета (12 знаков)*показание (без пробелов). Но самый современный и легкий способ – сделать это через личный кабинет на сайте компании. Там можно увидеть и расход электроэнергии, и историю передачи показаний, и выставленные счета. Кроме того, для передачи показаний можно воспользоваться терминалами «Платежка», «Сity Pay» и «КАССервис».

- Каковы особенности работы Красноярскэнергосбыта и членов садоводческих товариществ?

Членам таких товариществ важно помнить, что их объединение имеет форму юридического лица, руководителем которого является избранный председатель. Только председатель взаимодействует от имени СНТ со всеми коммунальными службами и ведомствами, в том числе и с ПАО «Красноярскэнергосбыт», электросетевыми организациями. Его компетентность и добросовестность – ключ к разумному хозяйствованию всего товарищества. Дело в том, что обычные садоводы не могут подписывать какие-то документы, представлять свои интересы в учреждениях и организациях без участия председателя. Этот человек должен разбираться в законодательстве, документообороте, нормативах и правилах, отслеживать их верное и своевременное исполнение.

Передавать показания по общему счетчику садового (дачного) общества нужно обязательно до первого числа следующего месяца. Срок оплаты за потребленные ресурсы – 15 число месяца, следующего за отчетным.