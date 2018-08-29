Ремонт дорог: от рассвета до заката

СЕГОДНЯ 10:12 2018-08-29T14:40:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Именно так, круглосуточно ведется ремонт дорог и укладка асфальта. Иначе нельзя, ведь, по словам дорожников, как и работников сельского хозяйства – день год кормит. Они очень зависимы от погодных условий. Тем более, когда речь идет о работе в сложных сибирских условиях.

Работа без помех

Государственное предприятие «КрайДЭО» - солидная подрядная организация, в состав которой входят 15 филиалов, базирующиеся в районных центрах нашего края. Это более 1600 человек. Руководит такой «махиной» Иванов Андрей Сергеевич. Сегодня мы рассказываем об одном из передовых филиалов – Красноярском - его работе, труде сотрудников в офисе и на дороге. В этом году в планах Красноярского филиала сдать девять крупных объектов, большинство из которых - ремонт и капитальный ремонт, а также реконструкция дорог Красноярского края. Движение по трассам не прекращается ни на минуту. Где-то более интенсивное – фуры идут одна за одной, где-то менее интенсивное, и тогда дорожники стараются быстрее отработать данный участок дороги. Помех много – дождь, сильный ветер, нерадивые автолюбители, которые в погоне за временем лихачат на трассах, подвергая риску не только свою жизнь, но и жизнь дорожных рабочих.

Обычно, когда определен фронт работ, завозится техника, на укладчике разогревают плиту, огораживается местность, выставляются знаки, информирующие водителей о ремонте. В зависимости от проекта, дорожное покрытие снимается или поверх старого появляется новый слой асфальта. На одном объекте задействовано порядка 15-20 человек. И множество сложной техники - фреза, асфальтоукладчик, катки, мини-погрузчики, гудронаторы, вспомогательная машина для установки и уборки знаков, грузовики для перевозки асфальтобетона. Стараются и работу свою выполнять оперативно, качественно, и движению минимально препятствовать.

Сопромат на трассе пригодился

Нельзя не заметить, что дороги в крае с каждым годом становятся лучше, ровнее. Большинство семей летом берут палатки, отправляясь на отдых в личном автомобиле. Можно устраивать привал по своему усмотрению, ехать, любоваться красотами родного края. Говоря без ложной скромности – это заслуга работников «КрайДЭО». На предприятии трудятся сотни дорожных рабочих, которые пренебрегая комфортом и сытым уютом готовы по 10-12 часов работать, созидая, создавая комфорт другим:

- Я четыре года назад закончил инженерно-строительный институт СФУ, - рассказывает Александр Емельянов, дорожный мастер. – В вузе зубрил сопромат, теоретическую механику и на трассе они пригодились. Не по специальности и не думал работать, зачем тогда диплом?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда смена закончена, рабочие отправляются домой, а машины уходят «на отдых» на ближайший асфальтовый завод Красноярского филиала ГП «КрайДЭО».

Бывает, работают в две смены – на участок выходят дневные рабочие, потом их меняют ночные. С помощью мощных ламп подсвечивают трассу, и работа продолжается непрерывно.

Среди дорожных рабочих встречаются люди с разным образованием. Иногда даже с опытом работы солидным, но профильного образования не имеющим. Один из таких – машинист асфальтоукладчика Джоми Хасанов:

- Сам я родом из Душанбе, - рассказывает рабочий. – Но вот уже десять лет работаю в Красноярске. Со мной моя семья, жена и дети. Старший сын поступил в этом году в вуз в Красноярске. У меня самого нет технического образования.

Однако Джоми скромничает, ведь за его плечами два высших образования – педагогическое и юридическое.

Так, учитель пения и юрист не скучает во время обеда, готов поддержать любую тему для дискуссий. Коллеги только диву даются!

Асфальт по ГОСТу

А работа кипит. Каждый участок контролируют, как представители руководства самого предприятия, так и сторонние ведомственные организации. Асфальт должен отвечать всем современным нормам и требованиям.

Центральная лаборатория проводит пробы асфальта - берутся вырубки, проверяется уплотнение. Кстати об уплотнении сейчас рабочие не пекутся, ведь на катках установлена система определения уплотнения:

- Раньше укладывали полотно, а только через сутки лаборатория проверяла уплотнение, - комментирует Павел Ляшок, заместитель директора по производству Красноярского филиала ГП «КрайДЭО». - Сейчас же это происходит он-лайн. Специалисты смотрят данные приборов и определяют, нужно ли проходить этот участок повторно или уже достаточно.

Техника у «КрайДЭО» надежная, эксплуатируется ни один год и если требует ремонта - детали заказывают из-за границы, а ремонт осуществляется на собственных базах. Большинство техники – из Германии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Самед Юсубов, директор Красноярского филиала Государственного предприятия Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация»:

- Наше предприятие осуществляет полный комплекс работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений в Красноярском крае. Сейчас на содержании предприятия находится в общей сложности 10 385 километров автодорог. В структуру современной «КрайДЭО» входят 15 филиалов и 8 участков. Большинство филиалов являются градообразующими предприятиями, обеспечивающими жизнедеятельность районных центров и стратегических объектов. История создания Красноярского филиала началась в июле 2003 года. Основным направлением деятельности нашего филиала стало материально-техническое снабжение объектов и организаций дорожной отрасли края. В 2014 году наш филиал взял на себя новое направление деятельности - добычу камня для строительства, разработку гравийных и песчаных карьеров. В распоряжении компании три карьера – в Уярском, Дзержинском и Иланском районе. Стоит отметить, что решение приступить к самостоятельной активной разработке карьеров далось нелегко, ведь вход в отрасль производства строительных материалов требует вложения значительных материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Самед Юсубов, директор Красноярского филиала Государственного предприятия Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация»

КСТАТИ

2 августа состоялось торжественное открытие памятного камня в начале экотропы заповедника «Столбы». Инициатором установки выступило ГП «КрайДЭО». Тропа носит имя легендарного красноярского спортсмена двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Ивана Ярыгина. В мероприятии приняли участие почетный гражданин города Дмитрий Миндиашвили, олимпийский чемпион Алексей Шумаков, председатель Союза Журналистов России В.Г. Соловьев, директор Красноярского филиала ГП «КрайДЭО» С.К. Юсубов и многие другие почетные гости мероприятия.