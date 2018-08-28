«Это настоящее золото Сибири»: ведущие «Орла и Решки» поделились в программе впечатлениями о Красноярске

СЕГОДНЯ 16:22 2018-08-28T16:18:10+03:00

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Головокружительные пейзажи, безудержная энергия Енисея, суслики с острова Татышев, которые с удовольствием лакомятся мороженым прямо из рук – это Красноярск. Ведущие «Орла и Решки» Жанна Бадоева и рэпер Витя АК побывали на съемках в нашем городе этим летом, и вот, наконец-то, в эфир вышла программа, которую так ждали красноярцы.

Путешествие по Красноярску от Жанны Бадоевой, у которой на все- про все в кармане было лишь 100 долларов, выдалось в целом позитивным. Раскритиковала Бадоева длинную очередь на автобус до города от «очень красивого, большого чистого» аэропорта. Да и цена не низкая – 10 рублей за час езды. Автобус, впрочем, приличный, «даже кондиционер дует».

- Вода в Енисее чистая, тут уточки плавают, но вода очень холодная – для закаленных, - побывала на набережной в Красноярске Жанна Бадоева.

Конечно, когда у тебя «золотая» карта, путешествовать не в пример веселее. Витя АК прямо у аэропорта нанял себе внедорожник для тест-драйва.

- Красноярск – самый восточный город-миллионник Росси, крупнейший из старинных городов Сибири, во времена золотой лихорадки здесь «тусили» самые богатые и успешные купцы. До сих пор Красноярск на первом месте по производству золота в стране!

Кстати, на производстве золота Витя и побывал. Красноярский Биг Бен, Театр оперы и балета, Столбы, Коммунальный мост, покатушки на велосипеде и катере, суслики, экскурсия по Красноярской ГЭС. На обед у ведущих строганина и паштет в ресторане «Хозяин тайги» и пельмени с салатиком – в беседке на Столбах. Ночевать ведущим пришлось по-разному: Жанна после дня на Столбах отрубилась в скромном хостеле, Витя – в дорогой гостинице.

Ну, и традиционная «финалочка» Орла и Решки: 100 долларов ведущие спрятали… на улице Ады Лебедевой, 61, под четвертой ступенькой.