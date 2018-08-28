СЕГОДНЯ 13:11 2018-08-28T13:33:37+03:00

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Узнаете? Ну как нет? Это чешский писатель Ярослав Гашек, автор незабвенных «Приключений бравого солдата Швейка», который по легенде не просто бывал в Канске, а даже женился именно здесь. Ну, и «Солдата Швейка» начал писать. Сходство, правда, от портретного далековато – и это мягко говоря. Но это точно он, уверяют авторы скульптуры. А знаете, что Гашек делает на железнодорожном вокзале Канска? Ждет Владимира Зазубрина (русский писатель, уроженец Пензы – прим. Ред). Вся композиция автора Маяны Насыбулловой называется «Ярослав Гашек в ожидании Владимира Зазубрина», смастерина из пластиковых бутылок.

Чтобы Гашек получился, каким надо, переплавили грузовик пластиковых бутылок, найденных на улицах Канска.

- Скульптура навевает тему экологии, то, что мусорить не нужно, - пояснила задумку художница.

Кстати, разговоры о том, что Гашек бывал в Канске вполне возможно имеют под собой реальную основу. Известно, что Владимир Зазубрин именно здесь лечился от сыпного тифа и написал «Два мира», а Гашек был дружен с ним. Оба якобы сотрудничали в газете «Красный стрелок».

- Да, такая легенда существует, - говорит президент Канского фестиваля документального кино (не путать с Каннским – прим. Ред) Андрей Сильвестров. - Наша задача — поддерживать все легенды, которые есть.

Что касается жителей Канска, то они пока не могут прийти в себя. Мнения разделились: кто-то считает, что Гашек из пластика страшен до ужаса и больше напоминает обугленный труп, сидящий на вокзале. Другие, посмеиваясь, говорят: а почему бы и нет? Вот такое оно – современное искусство.

КОММЕНТАРИЙ

«Скульптура на вокзале не навсегда»

Елена Иванова, пресс-служба Красноярской железной дороги:

- Действительно, на железнодорожном вокзале в Канске находится такая скульптура. Установлена она с разрешения дирекции вокзала на период, пока в городе проходит фестиваль документального кино. Уже завтра, 29 августа, скульптуру уберут, поскольку фестиваль заканчивается.