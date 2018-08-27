Въезд на площадь Мира в Красноярске запретят навсегда

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-27T13:39:11+03:00

Так выглядела площадь Мира в июле, когда ремонт только начался. Сейчас ее не узнать! Фото: Мария ЛЕНЦ

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Площадь Мира в Красноярске закрыли для автомобилистов. После Дня города, с 27 августа, сюда запретили въезжать и парковаться. Со стороны Триумфальной арки и с южной стороны здания филармонии.

- Ограничение движения транспорта связано с проведением работ по ремонту площади Мира перед КГАУК «Красноярская краевая филармония», - сообщили на сайте администрации.

Напомним, обновлять площадь начали еще в июле.

- Наполняем душой» одну из наших достопримечательностей – площадь Мира. Приступили к ее благоустройству: полностью поменяем брусчатку, обустроим газоны, установим новую уличную мебель и арт-объекты, заменим светильники. Пространство площади переформатируем. Сделаем тематические мини-скверики: «Семейный», «Волна», «Командор Резанов». Приведём в порядок Триумфальную арку. Обновленная площадь станет достойным началом нашего «мирового проспекта», - поделился в своем Instagam глава города Сергей Еремин.

Меньше чем за пару месяцев здесь успели поменять брусчатку, установить новые скамейки. Площадь оборудовали антитеррористической системой безопасности и видеонаблюдением. Также подсветили здания БКЗ и музейного центра, сделали косметический ремонт арки.

- Большая часть работ выполнена, - говорят в пресс-службе мэрии. – И доступ авто закрыли не на месяц, а навсегда. Площадь Мира никогда не будет проездной. После ремонта она станет полностью пешеходной. Понятно, что въезжать под арку и оставлять на площади свои автомобили запретили.

Где же можно парковаться? Внизу у БКЗ – вдоль улицы Дубенского плюс на улице Каратанова, там уже установлены знаки.

Кстати, реконструкция площади Мира проходит не за счет городского бюджета, большую часть средств обеспечили инвесторы.